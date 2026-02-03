エアフィルターメーカー「BMC Air Filter」代理店権取得と東京モーターサイクルショー2026 出展のお知らせ

株式会社山城

株式会社山城（東京都足立区）はこのたび、イタリア発エアフィルターメーカー『BMC（ビーエムシー）』 の日本国内における 正規代理店権 を取得し、モーターサイクルパーツの取り扱いを開始いたしまします。日本市場におけるBMCブランド価値の強化、EC販売を重点として販売網の拡大に取り組んでまいります。

さらに、東京モーターサイクルショー2026（2026年3月27～29日東京ビッグサイト開催）では、BMCを含む4ブランドの合同出展を実施いたします。

BMC Air Filter -ブランド概要-

BMC Air Filterは1973年にイタリアで創業し、レーシング技術をベースに開発された高性能エアフィルターを提供しています。 F1のスクーデリア・フェラーリやMotoGPのトップチームにも採用されるなど、 耐久性・吸気効率・エンジンパフォーマンスの向上において世界的評価を獲得しています。

エアフィルターは、エンジンに取り込む空気からゴミやほこりを取り除く“呼吸器”のような重要パーツです。BMCのエアフィルターは、一般的な紙製フィルターとは異なり、多層のオイル含浸コットン構造を採用。これにより、力強い加速、優れたエンジンレスポンス、長寿命で洗って再使用できる経済性を実現しています。

街乗りからレースまで、エンジンの性能を最大限に引き出す“プロ仕様のエアフィルター”として世界中で選ばれているブランドです。

今回山城は、日本市場におけるBMCブランド価値の強化、EC販売を重点として販売網の拡大に取り組んでまいります。入荷販売開始時期は、２０２６年春頃の予定です。

BMC 本国WEBサイト＞＞＞https://www.bmcairfilters.com/ja

ヤマシロオンラインストア「BMC」＞＞＞https://yamashiro-onlinestore.com/pages/bmc

■ 東京モーターサイクルショー2026にて4ブランド合同出展

2026年3月27日（金）～29日（日）に開催される東京モーターサイクルショー2026にて、SPIDIの展示を実施いたします。今年の出展は、BMC（山城）、SPIDI（山城）、SIDI（山城）、BLADE RIDER（輸入代理店：マルシン工業）の4ブランド合同ブースで展開します。出展場所は西2ホール・ブース番号『西2-02』です。 BMCエリアでは、エアフィルターの吸気効率を体験できる展示やMotoGP仕様のYAMAHA車輛の展示を予定しています。

第53回東京モーターサイクルショー2026 詳細はこちら）https://www.motorcycleshow.org/

株式会社 山城

設立年月日：1951年6月29日

事業内容：バイク用品の製造・販売及び卸

URL：https://www.yamashiro1951.co.jp/

老舗と言われる我々だからこそ、我々自身が時代に沿って変化していくことが重要だと考えています。

商材やサービスを通じて新しい価値を提供する。それを通じてバイク関連市場、そしてバイク文化をも良い方向に変化・アップデートしていく事こそが我々のミッションです。 部品商からはじまり卸売商社へ、そして今後は卸の枠を超え、バイク関連の総合商社として、 より高付加価値で、今までに無いサービスを展開していきます。

「BMC」製品に関する詳細な情報や取り扱い店舗につきましては、弊社ウェブサイトをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

株式会社山城 事業企画部

E-mail：kikaku@yamashiro1951.co.jp