救急車更新を目的としたクラウドファンディングが目標達成

蘇生会総合病院（本院：京都市伏見区 理事長：津田永明）は、地域の救急医療体制を支える救急車更新を目的としたクラウドファンディングを実施し、2025年12月18日、目標金額10,000,000円を達成しました。

本プロジェクトは、2025年10月20日から約2か月間にわたり実施され、多くの地域住民や関係者からの支援が寄せられました。



なぜ今、救急車更新なのか

高齢化の進行や医療現場の人材不足により、救急医療を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。

特に地域医療においては、「いかに早く、確実に患者を医療につなぐか」が、命を左右する重要な課題となっています。

蘇生会総合病院では、年間約4,000件の救急患者を受け入れ、二次救急指定病院でありながら、三次救急に匹敵する医療体制の構築に取り組んできました。

救急車は、病院と地域をつなぐ“最初の医療現場”であり、その安全性と機動力の維持は不可欠です。

蘇生会総合病院は、

「命の一つひとつと真摯に向き合い、未来の医療を創造する」

という理念のもと、患者さまやご家族の声に寄り添う医療を続けてきました。

こうした「日常の積み重ね」が、今回のクラウドファンディングにおける共感と支援につながったと考えています。

支援の声

クラウドファンディング期間中には、

「地域の救急医療の力になりたい」

「いつも助けてもらっている病院に恩返しがしたい」

といった応援メッセージが数多く寄せられました。

これらの声は、救急医療に携わるスタッフ一同にとって大きな励みとなり、地域医療を担う責任を改めて実感する機会となりました。



支援を力に、次の救急医療へ

皆さまからお寄せいただいたご支援は、新しい救急車の導入に向けた準備に大切に活用させていただきます。

新たな救急車は、救急現場から病院までの安全かつ迅速な搬送を支え、地域医療の質の向上に貢献するものです。

理事長のコメント



私は、蘇生会総合病院において救急医療を最も重視しています。

救急は、なるべく断りたくない。

そう強く思うようになったのは、コロナ禍で救急隊が受け入れ先を探し続け、患者さんがたらい回しになる現実を目の当たりにしたからです。

「蘇生会では、できる限り断らない医療を行おう」――その想いを、病院全体で共有してきました。

もちろん、当院で対応できない場合に無理に受け入れることが、患者さんのためにならないこともあります。

それでも、受け入れられる可能性がある限り、簡単には断らない。それが当院の姿勢です。

そのために力を入れてきたのが、30代後半から50代前半の医師を中心とした現場を支える人材の確保と育成です。

救急医療は設備だけでは成り立ちません。

人がいてこそ、地域の命を守ることができると考えています。

■病院概要

蘇病院を1952（昭和27）年に開業以来、京都市伏見区に70余年という長きにわたって、地域に根差した医療・介護サービスの提供するために、病院、老人保健施設、介護事業所（訪問看護、訪問介護、デイケアなど）を運営しています。

組織名 ：医療法人社団 蘇生会 蘇生会総合病院

代表者 ：理事長 津田永明

所在地 ：〒612-8473 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町101番地

創業 ：1952年（昭和27年）

設立 ：1970年（昭和45年）

従業員 ：873名

事業内容 ：総合病院の運営/介護老人保健施設の運営/在宅支援事業所の運営

許可病床数 ：蘇生会総合病院 290床

（急性期病棟176床（HCU9床SCU6床含む）/回復期リハビリテーション病棟54床/医療療養型病棟60床/透析室40ベッド）

蘇生会総合病院介護医療院 60床

URL ：https://www.soseikai.or.jp/

