九州旅客鉄道株式会社

JR 九州では、佐賀県鹿島市・太良町の協力のもと、長崎地区で活躍するYC1 系車両にご乗車いただき、佐賀駅から肥前大浦駅までを特別運行する日帰りツアーを発売します。ツアーでは、車内にて鹿島市の日本酒のご提供や肥前七浦駅では牡蠣のふるまいを予定しております。途中駅でのおもてなしもお楽しみください。佐賀県・長崎県観光キャンペーン「GO QUEST」で西九州エリアが盛り上がっているこの機会に、ぜひ鹿島市・太良町の魅力に触れてみませんか。皆さまのご参加をお待ちしています！

１. ツアー概要

（１） ツアー名称： YC１系でいく！かしまるっと満喫ツアー

～鹿島のお酒と地域の魅力にふれる旅～

（２） 出発日： 2026 年２月28 日（土）

（３） 旅行代金： お一人様あたり 9,800 円 おとな・こども（小学生）同額

（４） 発売日： 2026 年２月４日（水）９:30～

（５） 発着駅： 佐賀駅

（６） 最少催行人数： 20 名

（７） 行程：

※団体臨時列車のため、発着時刻が変更になる場合がございます。

（８） ご予約方法：

インターネット予約（JTB-BÓKUN 予約にて、クレジットカード決済限定）

JTB-BÓKUN 予約サイト :https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1146337

※「JTB BÓKUN」は、株式会社JTB が運営する予約管理システムです。

２.お問い合わせ先

JR 九州トラベルデスク

TEL：092-482-1489 営業時間 ９:30～12:30、13:30～16:00 （土・日祝休業）

※このプレスリリースによる旅行のお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容なら

びに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。

３.その他

JR 九州では2026 年３月31 日まで「食」「酒」「やきもの」「景観」「温泉」など、佐賀県、長崎県の多彩な魅力を体感いただける観光キャンペーン「GO QUEST」を開催中です。詳しくはHP をご確認下さい。

https://www.jrkyushu.co.jp/train/goquest/index.html