【地球NASAランドセル(R)】CHIKYU青山ショールーム2027年度ご入学用ランドセルを公開
ランドセルの企画・販売を行うCHIKYU株式会社（東京都港区、代表取締役：辻谷安央）は、2026年2月20日(金)より青山ショールームにて新作を含むラインナップを公開開始いたします。
昨年より約2週間早く2027年度ご入学用モデル全ラインナップを展示・予約販売を開始いたします。
実際にデザイン、軽さ、背負い心地、などを体感することが可能です。
青山ショールームの詳細はこちらから
https://chikyubag.com/showroom/
直営店のショールームだからこそ試せることが盛りだくさん
CHIKYUオリジナルノベルティ(ガチャガチャ)を設置
- 専任のベテランランドセルアドバイザーが適切なアドバイスでお子様ひとりひとりにあったモデルをおすすめいたします
- 自然光のたっぷり入るテラスでのご試着・撮影が可能お手持ちのカメラでお写真もたくさん撮っていただけます
- 自社ショールームならではのイベントやノベルティプレゼントを実施しています現在ガチャガチャイベントを開催中です
- 実際の中身と同じくらいの重りを入れたり、衝撃吸収材テンパーフォーム(R)の実験をして体感できます
■住所
〒107-0062 東京都港区南青山5丁目3－10 FROM-1st 1F
■アクセス地下鉄「表参道駅」A5出口より六本木方面へ徒歩５分
■営業時間10:00～17:00
(定休日 : 月、火、水曜日 ※祝日は営業)
■電話番号03-3400-0300
＊ご予約は不要です
＊混雑時はお待ちいただくことがございます
＊営業スケジュールは公式ウェブサイトのお知らせ、またはInstagramよりご確認ください。
■営業関連、公式ウェブサイト・楽天サイト（地球営業所）のご注文等へのお問合せは
公式ウェブサイトの各種専用フォームか、下記番号までお願いします。
CHIKYU株式会社
【東京営業所】03-5774-2377
【大阪営業所】06-6599-9035
営業時間 : 平日9:30～17:30
地球NASAランドセル(R)とは
https://chikyubag.com/lp/
子どもの夢と成長を支え、守り、促す。それがCHIKYU株式会社の「地球NASAランドセル(R)シリーズ」
地球NASAランドセル(R)にはテンパーフォーム(R)と言われるNASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材を取り入れ、毎日たくさんの荷物を持ち運ぶお子様の負担を減らし、お子様にやさしいランドセルとなっています。古くより培った経験と技術力を最新のテクノロジーと融合させることで他社には無いランドセルを作っています。先端科学を追究することだけではなく、地球環境に配慮した素材・資材を使い、地球にもお子様にも優しいランドセルを目指しています。
2027年度ランドセルカタログご請求（無料）
https://chikyubag.com/catalog/
2027年度ご入学のお子様向けランドセルカタログを無料ご請求受付中。
公式ウェブサイトの専用フォームからご請求いただけます。ラン活の第一歩、ご入学準備にぜひご活用ください。
画像は2026年度カタログ
CHIKYU株式会社
地球のすみずみまで広げたいという夢と願いをかかげ、1922年に「地球カバン製作所」として創業しました。以後「生命のあふれる地球」をモチーフとし、高品質、良心的な商品で広く各方面から多大の信用を得、今日に至っております。「地球にもお子様にも優しい」ものづくりを社員一同さらに決意をもって取り組んでいくべく、2023年9月に旧社名の池田地球株式会社からCHIKYU株式会社に変更いたしました。約50年前から携わってきたランドセル、そこで大切にしてきたのは「使う人と心が通うものづくり」。子どもたちにとって嬉しいこと、親として安心できることは何か。ランドセルを通じて子どもたちを守り、子どもたちの夢を育みたい。そんな思いを実現したのはランドセルの重さを軽減するNASAも採用した衝撃吸収テクノロジーとの出会いでした。地球NASAランドセル(R)は、子どもにやさしいランドセルとして今でも多くのお客様にご愛顧いただいております。また、子どもたちの未来を守ることとしてSDGsへの取り組みも行い、リサイクル素材を使用したサスティナブルなランドセルも作り始めています。ランドセルから未来は創れると信じて、ランドセル一つひとつに、子どもたちの未来を入れてお届けします。
- - -
CHIKYU株式会社「地球NASAランドセル(R)」
■公式ウェブサイト
https://chikyubag.com/
- - -
■地球NASAランドセル(R)のSNS
Instagram https://www.instagram.com/chikyu.nasa/
Twitter https://twitter.com/chikyunasa
LINE https://lin.ee/z18kMSk (https://lin.ee/z18kMSk)