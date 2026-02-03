【稼働開始】佐賀県伊万里市に最大容量8,000kWhの系統用蓄電所が完成

株式会社エネフォワード

株式会社エネフォワード（本社：福岡県福岡市、代表取締役：簑下 祐一）は、佐賀県伊万里市東山代町において建設を進めていた「佐賀県伊万里市東山代町蓄電所」が完工し、2026年1月より本格的な商用運転を開始したことをお知らせ致します。

■ 背景と目的

佐賀県伊万里市東山代町蓄電所

脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの導入が進む中、天候による発電出力の変動を補完する系統用蓄電池の重要性が高まっています。 当社は、九州エリアにおける電力需給の最適化および、太陽光発電の出力制御（抑制）の低減を目指し、本プロジェクトを推進してまいりました。

■ 本施設の特長

本蓄電所は、世界的シェアを誇るHUAWEI（ファーウェイ）製の最新蓄電システムを採用致しました。高効率な電力制御：AC出力2,000kW、蓄電容量8,000kWhを誇り、大規模な電力需要変動に柔軟に対応。安全性と信頼性：高度な冷却システムとモニタリング機能を備え、長期にわたる安定運用を実現。

■ 建設の歩み

2025年7月の造成開始から、約半年の期間を経て稼働に至りました。

2025年7月：造成工事開始

2025年8月：主要資材の搬入

2025年10月：電気設備工事

2025年11月：外構工事（フェンス・建柱作業等）

2025年12月：完工・試運転

2026年1月：運転開始

■ 株式会社エネフォワードについて

私たちは「エネルギーの未来を前進させる」をミッションに、系統用蓄電池の投資・開発・管理を通じて、持続可能な社会のインフラ構築に貢献します。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エネフォワード 系統用蓄電池 事業部

住所：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-21 博多プラザビル 8階

TEL：092-402-3732

MAIL：info.eneforward@gmail.com

URL：https://eneforward.jp/