PTCジャパン、ALMソリューション「Codebeamer」を通じてGAZOO Racing 2026年のパートナーシップ契約を締結

PTC ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、社長執行役員：神谷 知信、以下、PTC ジャパン）とトヨタ自動車株式会社は、2026 FIA 世界ラリー選手権 （FIA World Rally Championship：WRC）に参戦する「GAZOO Racing」のオフィシャルパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

本パートナーシップのもと、PTC ジャパン株式会社はGAZOO Racingの2026年シーズンにおけるレース参戦および関連活動を支援します。世界最高峰の舞台で挑戦を続けるGAZOO Racingの姿勢は、常に変化に挑む製造業の価値観と強く共鳴するものです。

GAZOO Racingは「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を掲げ、勝利への挑戦のみならず、そのプロセス全体を重視してきました。PTCジャパンは、この挑戦する精神と情熱に深く共感し、共に歩むパートナーとして取り組みに参画します。

PTCジャパン株式会社は本パートナーシップを通じ、モータースポーツの持つ「挑戦」「スピード」「チームワーク」といった価値をより多くの方々に届けるとともに、日本の製造業に携わる皆さまへ新たなインスピレーションを提供してまいります。

GAZOO Racingカンパニー の高橋智也プレジデントは今回のパートナーシップに関して、「この度、PTCジャパン株式会社が私どもGAZOO RacingのWRC活動パートナーに加わっていただき、大変嬉しく、感謝いたします。同社は、常に変化に挑戦し続けるという価値観を持たれ、これまでソリューションプロバイダーとしてグローバルに活躍してこられました。これからは、極限状態で挑戦し続ける仲間として、一緒にラリーで人を育て、盛り上げるパートナーとして歩んでいけることを、心から楽しみにしております。」と述べています。

またPTCジャパン株式会社 社長 執行役員の神谷知信は「PTCジャパン株式会社は製造業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援するソリューションプロバイダーとして、GAZOO Racingが掲げる「モータースポーツという極限の環境でのクルマづくり」へのあくなき挑戦に深く共感し、このたびオフィシャルパートナーとしてチームを支援できることを大変嬉しく思います。」と述べています。

本パートナーシップに基づき、2026年シーズンのGAZOO Racing参戦車両には、PTCのアプリケーションライフサイクル管理（ALM）ソリューション「Codebeamer」のロゴが掲出されます。また、ドライバーおよびメカニックが着用するレーシングスーツ等には、PTCのコーポレートロゴが掲示されます。

GAZOO Racingについて

GAZOO Racingは、「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」と人材育成を強化するためその原点に立ち返り、2026年1月7日（水）に「TOYOTA GAZOO Racing」から「GAZOO Racing」に名称を変更しました。2007年のニュルブルクリンク24時間耐久レースへの挑戦を原点とし、WRC等のトップカテゴリーのモータースポーツ参戦やカスタマーモータースポーツ活動を展開。極限の環境でクルマと人を鍛え、技術の伝承と進化に取り組んでいます。

PTC ジャパン株式会社について

米PTCの日本法人（本社：東京都新宿区）。主力製品として、拡張性と相互運用性に優れた三次元CAD のCreo(https://www.ptc.com/ja/products/creo)、製品コンテンツと業務プロセスを一元管理する製品ライフサイクル管理(PLM)のWindchill(https://www.ptc.com/ja/products/windchill) 、ソフトウェアの開発と管理を支援するアプリケーションライフサイクル管理(ALM)のCodebeamer(https://www.ptc.com/ja/products/codebeamer)、保守やメンテナンス、利用者の利便性を向上させるサービスライフサイクル管理(SLM)のServiceMax(https://www.ptc.com/en/products/servicemax)を提供しています。PTCは、これらのソリューションにより、設計から製造、運用、サービス、廃棄に至るライフサイクルを通じて製造業のデジタルスレッドを構築し、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。1992年3月設立。国内4事業拠点。

