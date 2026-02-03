新潟県十日町市のリゾートホテル ベルナティオ | 館内を巡って新潟の魅力を発見！カードコレクトイベントを開催中【通年】

株式会社当間高原リゾート

ベルナティオではホテル館内を巡りながら楽しめる、参加型のカードコレクトイベント「にいがた大好きカード」を開催中。

全10種類のカードには思わず「へぇ～」と感じる新潟の豆知識を掲載。季節によって変わる内容で、何度参加しても楽しめます。お子様はもちろん、大人も参加可能。カード集めとスタッフの会話を通して、ホテルでの滞在時間をより楽しく、思い出に残しませんか？

開催期間：通年 ※イベントの内容は変更になる場合がございます

カードの集め方

赤いバッヂを付けたスタッフに声をかけると、イベント限定カードをお渡しいたします。

集めていくと最後には1枚の絵が完成する仕組みとなっており、自然と館内を巡りたくなる内容です。カードを持っているのは、ホテル内各店舗のスタッフや、出会えたらラッキー！？なスタッフまで。見つからない場合は、近くのスタッフに声をかけるとヒントがもらえるかも。

▼これまで開催した「にいがた大好きカード」

新潟県民のソウルフード

新潟県民に長く愛されてきた「ソウルフード」をテーマにしたカードが登場します。

カードには、地元の人にとっては当たり前でも、県外の方には思わず「知らなかった！」と感じるような、新潟ならではの味や食文化が描かれています。発祥の地や、なぜ親しまれるようになったのかなど、新潟の食の魅力に触れることができます。

新潟県の方言

新潟県内で親しまれている「方言」をテーマにしたカードが登場します。

日常会話の中で自然に使われてきた言葉や、初めて聞くと思わず意味を考えてしまうような、新潟ならではのあたたかく、個性あふれる方言を紹介。「え、そんな意味だったの?！」と会話が広がるきっかけにもなります。

道の駅ソフトクリーム

新潟県内の道の駅で人気の「ソフトクリーム」をテーマにしたカードが登場します。

地元食材を使用したものや、その土地ならではの味わいなど、思わず「食べてみたい！」と感じる個性豊かなソフトクリームを紹介。

新潟の広さと地域ごとの魅力を楽しく知ることができます。

新潟県の日本一

新潟県が誇る「日本一」をテーマにしたカードが登場します。

地元ではお馴染みの誇らしい記録から、「実は日本一だった！」と驚くようなものまで、思わず誰かに話したくなる新潟の魅力ばかりです。

館内を巡り、カードを集め、スタッフと会話を交わす。

旅の思い出の中に、「人」と「地域」が残るイベントを、ぜひお楽しみください。

ベルナティオ(Belnatio)はイタリア語のBel Paese Natio 「美しきふるさと」から名付けられました。あてま高原の豊かな自然をイメージしています。

【あてま高原リゾート ベルナティオについて】

ベルナティオは雪深い魚沼の地、新潟県十日町市にございます。510ha(東京ドーム109個分)の広大な敷地面積を持ち、多種多様なアクティビティやゴルフ、米どころ新潟の美味しいお食事、こだわりの温泉、ゆったりとしたお部屋、すべてが叶うリゾートホテルです。

【お部屋タイプ】

お子様連れ、ワンちゃん連れ、ご友人同士、3世代でのご旅行など様々なニーズにお応えしたお部屋タイプをご用意しております。

【館内施設】

ツインルーム(最大3名)は少人数でのご宿泊におすすめです。ファミリールーム(最大6名)はベッド2つと和室を備えております。わんちゃんと泊まれるコテージ棟も3タイプご用意しております。

豊富な自然体験やアクティビティ、露天風呂やこだわりのサウナなど非日常をご体感ください。

【周辺観光】

広大な敷地を活かしたアクティビティの数々。1日1組限定プライベートツアーではお客様のご要望に合わせたツアーをご提案します。四季を感じる露天風呂と、敷地で採れたラベンダーのアロマロウリュが楽しめるサウナも魅力です。ライブキッチンを備えたブッフェレストランでは五感で食事を楽しむひと時を演出いたします。

ベルナティオの位置する新潟県十日町市と隣の津南町を合わせて『妻有(つまり)地域』と呼びます。

棚田群やブナ林が作り出す美しい原風景、日本有数の河岸段丘からなる苗場山麓など雄大な「大地」の魅力が詰まった妻有地域。

2000年から3年に一度開催される世界最大級の国際芸術祭の一つ「大地の芸術祭」の舞台でもあり、毎年多くの観光客が訪れます。

星峠の棚田(車で約45分)美人林(車で約35分) (C)(一社)十日町市観光協会上越国際スキー場（車で約30分）清津峡渓谷トンネル(車で約30分) マ・ヤンソン/MADアーキテクツ「Tunnel of Light」 Photo:Tsutomu Yamada

あてま高原リゾートベルナティオ

〒949-8556 新潟県十日町市珠川

TEL：025-758-4888(代表)

FAX：025-758-4848

URL ：https://www.belnatio.com

駐車場：ホテル正面(無料)

無料シャトルバス：越後湯沢駅東口/十日町駅前西口(事前予約制)

EV充電スタンド：無し