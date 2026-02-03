リトルワールド 台湾飲食店を全面改装 『台湾小吃（シャオチー）店』 3月14日（土）オープン《愛知》

株式会社名鉄インプレス

野外民族博物館リトルワールド（愛知県犬山市、所長：猪飼 康平）は、台湾エリアの飲食店「台湾小館」を全面改装し、2026年3月14日（土）に「台湾小吃（シャオチー）店」としてリニューアルオープンします。

台湾小吃店 （外観イメージ）

「小吃」とは、台湾の飲食店や屋台で親しまれている手軽な一品料理のことで、まさに台湾食文化の代

名詞とも言える存在です。

今回のリニューアルでは、「台湾屋台」の活気あふれる空気感を再現するため、店舗デザインと提供メ

ニューを一新します。

店舗のデザインには、台湾の伝統的な風習である「風水」を取り入れ、外観は縁起が良いとされる赤色

と黄色を基調としています。また、各部位の寸法には、運気の良い店舗施設を目指し、吉凶を判断するた

めの尺度「魯班尺(ロハンシャク)」を参照し、部分的に吉寸法を反映させた設計を行っています。その

ほか、台湾先住民族の伝統模様をモチーフとしたデザインを建物上部に施すなど、細部にまで台湾の文化

にこだわっています。

提供メニューについても、台湾屋台グルメの定番である「胡椒(コショウ)餅」「紅焼牛肉(ホンシャ

オニュウロー)麺」「魯肉(ルーロー)飯」「豆花(トウファ)」などの「小吃」を中心としたラインナッ

プへと刷新。まるで台湾の屋台街に迷い込んだかのような没入感と、本場の食体験を提供します。

※提供メニューの詳細は、2 月中旬ごろご案内いたします。