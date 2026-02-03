【ブランパン】 バレンタイン 2026 限定モデルを発表

スウォッチグループジャパン株式会社 ブランパン事業本部

ブランパンは、26年間連続でバレンタインデー限定モデルを発表します。優雅な美学と卓越した時計技術を 備えた新作【ミニ ヴィレレ バレンタイン 2026】は、洗練されたシンプルさで愛を称えます。この時計のミニマルなデザインは、愛の純粋さを体現すると同時に、数十年にわたる女性向けの時計製造へのオマージュを捧げ、小型化と機械的性能を融合させています。

女性の精神が生き続ける

ブランパンは、女性用時計の世界において長い歴史を持っています。1933年 にメゾンの舵取りを引き継ぎ、1967年 まで指揮を執り続けたベティ・フィスターは、スイス時計ブランドを率いた初の女性となりました。 彼女の導きのもと、 ブランパンは1930年代に女性用初の自動巻き腕時計「ロールス」を生産し、 時計業界に革命をもたらしました。 当時の革新の精神が、ブランパンの女性向け時計製造における永続的な専 門技術の礎を築きました。1956年、その当時において最小サイズを誇った、 直径わずか11.85MMの丸型機械式 ムーブメントを発表し、技術的に画期的な成果を達成しました。これは、女性用時計が真の時計として称賛されるよ りも、しばしば宝飾品の影に隠れていた時代にあって、大胆さと技術的熟練 を表していました。 このパイオニア精神は、伝統的な審美性の規範によって際立つヴィレコレクションの中に今なお息づいています。こ のほぼ一世紀にわたる伝統を証明する 新作ミニ ヴィルレ バレンタイン2026 は、愛を込めたデザインでミニチュア化を実現し、タイムレスなデザインでありながら技術的卓越性が融合した、ブランパンの伝統を洗練された形で表現する、女性向け時計製造へのメゾンの揺るぎない取り組みを体現しています。

PURE DESIGNピュアデザイン

21.50MMのゴールドケースにはベゼ ルにダイヤモンドがセットされ、文字盤 の12時位置には眩いハートシェイプにカットされたダイヤモンドが冠され、控えめな輝きを放っています。決して派手すぎることはなく、常に洗練された佇まいを備えています。ムーブメントにはシリコン製ヒゲゼンマイを搭載し、精度と耐磁性が向上しています。 サファイアケースバックからは、高級時計製造の伝統に従って施された精巧な装飾をご覧いただくことができます。自動巻きムーブメントは、ローターに刻まれたハートの装飾を施し、38時間のパ ワーリザーブを備えています。これにより基本の時刻表示機能である時針と分針の作動を保証し、デザインの完璧な純粋さを保っています。

愛というの名のもとの限定品

情熱を称え、時計には「シェリーレッド」 のレザーストラップが組み合わされ、燃えるような愛の色を映し出しています。 この限定モデルはわずか14点のみ。2 月14日を象徴するこの数字は、称えられる情熱と同様に希少で貴重な存在であることを示しています。

ヴィルレ バレンタイン2026

Ref. 0063G 1954 55A

ムーブメント： ブランパン マニュファクチュ ールキャリバー615

機能： 時、分

巻き上げ： 自動

パワーリザーブ： 38 時間

ケース： 18K ホワイトゴールド、ダイヤモンドセッティング ベゼル

防水性： 3 気圧 (30 m)

径： 21.50 mm

文字盤： ホワイトマザー・オブ・パール, ハートシェイプカッ トダイヤモンド

ストラップ: レッドレザー ／ バックル： 尾錠

限定： 14 本

ブランパン 公式ウェブサイト

https://www.blancpain.com/ja