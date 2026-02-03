【SMYTHSON】「阪急うめだ本店」 POP UPストア開催のお知らせ

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー、レザーグッズブランド「SMYTHSON」（スマイソン）は、2026年2月15日(日)から3月17日(火)までの期間、阪急うめだ本店７階 プレミアム イベントスペース にてPOP UPストアを開催いたします。

本イベントでは、英国のクラフツマンシップを受け継ぐアイコニックなノートブックをはじめ、色鮮やかなスモールレザーグッズ、上質で機能性に優れたバッグ、さらに空間を美しく演出するホームカテゴリーまで幅広いラインアップをご紹介いたします。また、ビジネスシーンに欠かせない名刺入れやペンケースなど、新生活に向けたギフトアイテムも豊富に取り揃えております。

1887年の創業以来、スマイソンは優れた品質と職人技術を守り続け、時代に寄り添った製品を展開してきました。 ぜひこの機会に、美しく上質なライフスタイルを提案するスマイソンの世界観をお楽しみください。

[ 店舗詳細 ]

店名：阪急うめだ本店７階 プレミアム イベントスペース

所在地：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号 7F

営業時間：10:00-20:00 (定休日は施設に準ずる）

取扱商品：ノートブック、カード、レザーグッズ、バッグ、ホームカテゴリー

【ABOUT SMYTHSON】

1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー＆レザーグッズブランド。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質でイギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきました。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、そのタイムレスなスタイルはクラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年親しまれています。

すべてのアイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさを兼ね備えています。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けています。

また、イニシャルやモチーフの刻印を施すことで、パーソナライズされたアイテムは 製品をより個性的で特別なものに仕上げます。