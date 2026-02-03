【Dior】第68回グラミー賞授賞式でEJAE が纏ったドレスのサヴォワールフェールを公開
クリスチャン・ディオール合同会社
(C)Sophie Carre
(C)Getty Images
2026年2月1日、ロサンゼルスで開催された第68回グラミー賞授賞式にて、EJAEがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。
EJAEは、ブラックのレースとチュールをあしらったインディゴサテンドレスを着用しました。ドレスには花房の刺繍と、ディオールの「メダリオン」ブローチがあしらわれています。
(C)Getty Images
