【Dior】第68回グラミー賞授賞式でEJAE が纏ったドレスのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年2月1日、ロサンゼルスで開催された第68回グラミー賞授賞式にて、EJAEがジョナサン・アンダーソンによるディオールのドレスを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。



(C)Sophie Carre


EJAEは、ブラックのレースとチュールをあしらったインディゴサテンドレスを着用しました。ドレスには花房の刺繍と、ディオールの「メダリオン」ブローチがあしらわれています。



(C)Getty Images


＠Dior #Dior #ディオール



