「あり方」の追求が実を結ぶ。株式会社要、第12回ホワイト企業大賞にて「特別賞（共創と成長 経営賞）」を受賞

株式会社要株式会社要が第12回ホワイト企業大賞表彰式にて特別賞を受賞

株式会社要（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 恵次）は、一般社団法人ホワイト企業大賞企画委員会が主催する「第12回ホワイト企業大賞」において、「特別賞（共創と成長 経営賞）」を受賞したことをお知らせいたします。

■ 受賞の背景：制度という「形」ではなく、組織の「あり方」を追求

ホワイト企業大賞は、社員の幸せや働きがい、社会への貢献を大切にする企業を表彰する制度です。当社は2024年に「推進賞」を受賞して以来、単なる福利厚生の充実といった「やり方（手法）」の追求に留まらず、私たちがどうあるべきかという「あり方（本質）」を問い続けてきました。

この2年間、独自の行動指針である「要Way」を全社員で体現し、ミッション・ビジョン・バリュー（MVV）を旗印に自律した組織づくりに邁進してきた結果、今回の「共創と成長 経営賞」の受賞へと繋がりました。

■ 「共創と成長 経営賞」に込められた意味

今回いただいた特別賞は、当社の「共創」と「成長」の循環が高く評価されたものです。

共創（Co-creation）： 単なる協力に留まらず、異なる個性が混ざり合い、化学反応を起こして新しい価値を生み出すこと。

成長（Growth）： 共創のプロセスそのものが、個人の成長と会社の進化に繋がっていること。

この循環を経営の核に据え、社員一人ひとりが自律し、互いを尊重し合える文化を育ててきた歩みが評価の対象となりました。

■ 受賞に繋がった主な取り組み

物理的にある距離感の壁を払拭： 現場から直行直帰の就業スタイルが多くを占める業態。自分たちらしさ、要らしさをさまざまな場面で一人一人が体現し、全社員の結びつきを感じています。

MVVを軸とした自律型組織： 「MAKE HAPPY AND BE！」というスローガンのもと、社員が自らの意志で動き、互いを高め合える環境づくりを推進しています。

個性が混ざり合うチームワーク： 多様なバックグラウンドを持つ社員が、それぞれの強みを活かしてプロジェクトに参画し、新しい価値を創出する「共創」の場を活性化させています。

ホワイト企業大賞 「共創と成長 経営賞」（特別賞）選考理由

■ 株式会社要 代表取締役 田中恵次 コメント

「今回の受賞で何より嬉しいのは、社内制度という『形』以上に、組織としての『あり方』を問い続けてきた姿勢が認められたことです。

私たちはMVVを旗印に、単なる環境整備という『やり方』ではなく、どうあるべきかという『本質』に向き合い『要Way』を追求してきました。個性が混ざり合い、新しい価値を生む『共創』が、個人と会社の『成長』に直結する。この循環こそが私たちの目指す姿です。

この賞は、日々『要Way』を体現し、最高のチームを共に創り上げてくれている全社員の努力の結晶です。これからも理想のあり方をアップデートし続け、『MAKE HAPPY AND BE！』を掲げ、関わるすべての人を幸せにする企業を目指してまいります。」

■ ホワイト企業大賞について

ホワイト企業大賞は、企業規模や業種を問わず、「社員の幸せと働きがい、社会への貢献」を大切にする企業を公募し、表彰する制度です。学識経験者や専門家による多角的な視点から、これからの時代のロールモデルとなる企業を広く紹介することを目的としています。参照：ホワイト企業大賞 公式サイト(http://whitecompany.jp/)（http://whitecompany.jp/）

■ 株式会社要について

株式会社要は、「MAKE HAPPY AND BE！」をスローガンに掲げ、システム開発やITソリューションを通じて社会に貢献する企業です。社員一人ひとりの成長と幸福を追求し、独自の文化「要Way」を通じて、クリエイティブな価値提供を続けています。

【会社概要】 社名：株式会社要(https://kanamekey.com/) 代表者：代表取締役 田中 恵次 所在地：東京都千代田区麹町2-2-3 VORT半蔵門2ビル8階 設立：2010年 URL：https://kanamekey.com/

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社要 広報担当 Email：info@kanamekey.com 電話番号：03-6280-5822