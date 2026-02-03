AIデータ社、産業特化型AI群「AIファクトリー」を90業界まで展開拡大　～業界別最適化AIで日本の産業競争力を底上げ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、各業界に特化したAIソリューションを「ホワイトラベル群」として提供する産業特化型AI群「AIファクトリー」の展開を新たに90業界まで大幅拡大いたしました。

これにより、投資・保険・富裕層向け観光・リゾートなど、90業界をカバーする業界別最適化AIインフラを構築し、日本の産業競争力を根本から底上げする新たな技術基盤を確立してまいります。

▼AIファクトリー業界別一覧

https://www.idx.jp/aifactory/list/

■背景：産業のデジタル変革と専門化の加速

従来72業界から90業界への戦略的拡充は、各産業における高度専門化と技術革新への対応を飛躍的に向上させます。特に金融・観光分野では、投資分析・保険査定・富裕層体験設計など、最先端のAI技術と業界固有の専門知識を融合させた領域での需要が急激に拡大しており、従来の汎用AIでは対応困難な業界特化型の深度学習と即戦力化が市場から強く求められています。

■製品概要：進化した「AIファクトリー」の核心機能

AIファクトリーは、生成AI内製化システム「AI孔明 on IDX」を基盤に、各業界専用に最適化されたAIテンプレートを量産する仕組みです。

・90業界カバレッジ達成：72業界から18業界を新規開拓し、産業網羅率を飛躍的向上

・即戦力導入：業界固有ルール事前組込みにより、導入初日から実戦投入可能

・全方位対応：デジタル変革・環境経営・知的財産・コンプライアンスを一括サポート

・継続学習AI設計：従来のSaaS型AIシステムとは異なり、IDX上に蓄積される業界特化ナレッジを継続学習。AIを使い続けるほどに他社が真似できない独自のビジネスモデルを積み重ねていく革新的アーキテクチャ

■新たに加わったホワイトラベルAI群例

●投資業界向けAIプラットフォーム「AI Invest on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/invest/

●保険業界特化型AIプラットフォーム「AI InsurancePro on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/insurancepro/

●富裕層向け観光特化型AIプラットフォーム「AI TourismCurator on IDX」- Luxury & Private Edition -

https://www.idx.jp/aifactory/list/tourism/

●温泉・宿泊・リゾート業界向けAIプラットフォーム「AI Wellness＆Resort on IDX」

https://www.idx.jp/aifactory/list/resort/

■導入メリット

・投資業界：

財務データ・市場情報・ESG評価を統合分析し、投資判断の精度とスピードを革新。アナリスト作業を削減し、500兆円市場の投資効率を劇的に向上させます。

・保険業界：

引受・支払・営業・保全・不正・CS・経営の7部門を統合し、50兆円保険市場の損害率・継続率・顧客満足・利益を同時最大化。AI参謀システムで属人判断をゼロに。

・富裕層観光：

一組数百万円の富裕層向け体験を設計・運営・価値化。日本の文化資産を世界最高水準の観光価値へ編集し、模倣困難な感動体験を再現可能な形で提供します。

・リゾート業界：

全国ネットワークの温泉・宿泊・癒し・食データを統合し、拠点別最適化と全体最適化を二重実現。地域活性と健康軸でリゾート業界を次世代AIインフラへ進化させます。

各業界に合わせた「業界必須ルール組み込み型AI」によって、現場が即時に使える形での導入から業界特化型のカスタマイズまでが可能となります。

■今後の展望

AIデータ社は「AIファクトリー」を通じ、90業界ホワイトラベル群の確立を進め、産業別に特化したAI基盤を日本全体に浸透させます。さらに、グローバル市場にも展開し、産業クラスターを支えるAIインフラ企業としての地位の確立を目指します。

▼▼▼ 動画で見るAIファクトリー製品群 ▼▼▼

▶︎ 投資AI, AI Invest on IDX 投資業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”

https://youtu.be/aYipaHKuLNA

▶︎ 保険AI, AI InsurancePro on IDX 保険業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”

https://youtu.be/P7LV9c3lYUc

▶︎ 観光AI, AI Tourism Curator on IDX 富裕層向け観光事業を再生する“AI PMO × MOAT OS”

https://youtu.be/0B0Dx0e-KSs

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています