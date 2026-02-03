約345万人の予約データを分析！新定番は”夜”アフタヌーンティー！にぎやかな飲み会から、心地よい時間や会話を楽しむ“質重視型”へシフト。

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が運営する「OZmall（オズモール）」（会員数450万人）では「オズモールアワード2026」を発表致しました。レストランやホテル・温泉宿、ビューティサロンなど、質の高い掲載施設の中でも、オズモール会員が１年間で実際に予約し支持した、“本当にいいお店”がわかる毎年大人気のランキング企画です。

中でも、利用者の分析により見えてきたレストランの人気の傾向をご紹介致します。

◆オズモールアワード2026の記事はこちら >> http://www.ozmall.co.jp/ranking/award/

◆オズモールアワード2026 レストラン年間ランキング ＞＞ https://www.ozmall.co.jp/restaurant/ranking/

※2025/1/1～12/31に「OZのレストラン予約」の利用者約345万人の予約数と口コミ点数をもとに集計・分析

★ 2025年の外食傾向や2026年のトレンド予想など、レストラン編集担当の取材対応が可能です。ぜひご相談ください。★

夜の新定番は “夜アフタヌーンティー” 。落ち着いた大人のナイトタイムが人気

2025年の年間レストランランキング（予約数・口コミ・おひとりさま）を分析した結果、外食の選ばれ方において「にぎやかさ」よりも「過ごし方」や「体験の質」を重視する傾向が広がっていることが見えてきました。

■PICK UP！

昼間に提供されることがスタンダードな「アフタヌーンティー」ですが、夜のアフタヌーンティーを提供する店舗も口コミ上位に見られ、特に暑さの厳しかった夏場には、昼間の外出を控え涼しい夜にゆったり過ごすニーズが高まったと言えます。

総じて、夜の楽しみ方も、にぎやかな飲み会利用から、会話や時間を楽しむ落ち着いたナイトタイム利用へとシフトしている傾向です。

OZmallアワード2026 レストラン年間ランキング 関東エリア編

＜口コミ＞

第1位：VANNO

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/8564/

＜予約数＞

第1位：熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ TOKYO 新宿三丁目店

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/4017/

＜口コミ＞

第1位：メインバー ロイヤルスコッツ（ロイヤルパークホテル）

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/3247/

＜予約数＞

第1位：熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ TOKYO 新宿三丁目店

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/4017/

＜口コミ＞

第1位：銀座で和食むらき／コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1785/

＜予約数＞

第1位：アトリウムラウンジ & ジュネヴァ ロビーバー／ANAインターコンチネンタルホテル東京

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/454/

＜口コミ＞

第1位：日本料理 「雲海」／ANAインターコンチネンタルホテル東京

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/5187/

＜予約数＞

第1位：マーブルラウンジ／ヒルトン東京

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/2015/

＜口コミ＞

第1位：Inoubliable

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/8044/

＜予約数＞

第1位：スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」／東京ドームホテル

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1413/

2位以降のレストラン、スタッフが選ぶ番外編などもチェック！レストラン年間ランキング

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/ranking/

OZmallアワード2026 レストラン年間ランキング 関西エリア編

＜口コミ＞

第1位：～和流歳彩～多を

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9093/

＜予約数＞

第1位：Together&Co.／ヒルトンガーデンイン京都四条烏丸

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9483/

＜口コミ＞

第1位：豆屋源蔵

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/7776/

＜予約数＞

第1位：花殿 ka-den 梅田茶屋町

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/7672/

＜口コミ＞

第1位：Madame Delluc 京都祇園店

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9165/

＜予約数＞

第1位：XEX WEST

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/6526/

＜口コミ＞

第1位：ビュッフェ＆カフェレストラン「ナイト＆デイ」／ホテル阪急インターナショナル

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/6463/

＜予約数＞

第1位：XEX WEST

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/6526/

OZmallアワード2026 レストラン年間ランキング 名古屋エリア編

＜口コミ＞

第1位：MAISON 8 garden

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9410/

＜予約数＞

第1位：THE GATEHOUSE／名古屋JRゲートタワーホテル 15階

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/7325/

＜口コミ＞

第1位：サラベス名古屋

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/7329/

＜予約数＞

第1位：WOLFGANG PUCK Restaurant＆Cafe 愛知芸術文化センター店

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/8125/

＜口コミ＞

第1位：MAISON 8 garden

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9410/

＜予約数＞

第1位：ニューヨークラウンジ／ストリングスホテル名古屋

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/7315/

＜オズモールアワード2026＞

レストランやホテル・温泉宿、ビューティサロンなど、質の高い掲載施設の中から、オズモール会員が1年間で実際に予約し支持した、“本当にいいお店”がわかる毎年大人気のランキング企画です。今回はその中から、利用者の分析により見えてきたレストランの人気の傾向をご紹介しています。

オズモールアワード2026を見る :http://www.ozmall.co.jp/ranking/award/

＜OZmallとは？＞

「OZmall」は、1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine」 のWEB版としてスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“友達”と考えたサイト展開で、会員450万人の支持を獲得しています。

