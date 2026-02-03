2025年の車中泊スポット「Carstayステーション」の予約ランキング発表

Carstay株式会社

キャンピングカーと車中泊スポットのシェアリングサービス、車両製造・リノベーションなど国内最大級のバンライフ※のプラットフォーム事業を展開するCarstay（カーステイ）株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：宮下 晃樹（みやした こうき）は、2025年1月から12月までの全国、東日本と西日本の地方別車中泊スポットのスペース・シェアリングサービスの予約ランキングを発表、1位は長野県上田市にある「道の駅 美ヶ原高原」、2位は山梨県笛吹市の「シャトレーゼホテル石和」でした。入浴施設併設の車中泊スポット「Carstayステーション」が人気で、全国各地の「極楽湯」や「おふろcafe」などがランクインしました。

Carstayには、全国各地に点在する駐車場や空きスペースを、キャンピングカーなど車中泊仕様の車で旅する旅行者向けの車中泊・テント泊スポットとしてや、地域ならではの文化体験を有料でシェア（登録無料）することができます。利用者は車中泊スポットなどをパソコンやスマートフォンのアプリから簡単に検索・予約・決済・評価することが可能です。

現在、車中泊スポット「Carstayステーション」は全国で約350カ所に広がっています。多くのステーションには電源設備が備えられていますが、利用ランキング上位には、必ずしも電源設備を備えていないステーションも多く見られます。

その背景には、多くのキャンピングカーには大容量の蓄電池やソーラーパネルが搭載されていること、温泉や食事の提供、施設内でくつろげる空間に加え、近隣の自然環境や景観の良さといった体験価値が重視されている点があります。単なる「車を停めて寝る場所」ではなく、滞在そのものを楽しめる点が支持を集めています。

また、安心・安全に利用でき、気軽で静かな環境の中、適度な“プライベート感”を保ちながら車中泊ができることに加え、ステーションのオーナーと旅行者、旅行者同士の自然な交流がうまれる点も、Carstayステーションならではの基本的な人気要因となっています。

上位の車中泊スポットの評価などを分析した結果、主に以下が人気の理由です。

◆ 長野県の絶景スポット： 長野県上田市に位置し、信州ビーナスラインの終点、標高約2,000メートルにある“日本一高い場所の”道の駅 美ヶ原高原は、Carstayステーションとして2025年8月1日に新規登録されたにもかかわらず、全国の予約数ランキングで1位となりました。

視界を遮るものが少なく、北アルプスや浅間山、佐久平まで見渡せる360度の大パノラマが魅力で、夕方には雲海や夕焼け、夜には上田市街の夜景と満天の星空を楽しむことができます。夏場でも涼しく、快適に過ごせる環境も高い評価につながっています。

車中泊需要の高まりを受け、同施設ではCarstayを通じて予約可能な宿泊専用区画の実証実験を実施しました。その結果、全国予約数ランキング1位を記録し、「一度は泊まりたい絶景のCarstayステーション」として注目を集めています。

◆ PAでの車中泊：「【NEXCO中日本】新名神 鈴鹿PA（上り）RVステーション鈴鹿」が昨年に引き続きランクイン。新名神高速道路の上り線、鈴鹿パーキングエリア内にオープンした日本初の高速道路本線駐車場から直結で利用できる電源設備のあるCarstayステーションで、長距離移動の際の休憩場所として利用され人気です。

◆ 北海道の大自然： 北海道東部 北見市の高台に位置し、朝日や夕日、夜景などの絶景、開放感を楽しみながら、車中泊、オートキャンプや焚火ができ、電源やWi-Fi完備の「サウスヒルズ」が7位にランクイン。景観や設備が充実していることに加え、管理人の“おもてなし”によるリピートする利用者が多くいました。

◆ 温泉施設での車中泊：全国3位にランクインした「RAKU SPA Cafe 浜松」や5位の「おふろcafe utatane」、そのほか「堺浜楽天温泉 祥福」や「四日市温泉 おふろcafe 湯守座」など、多くの温泉施設が提供するCarstayステーションがランクインしました。

温泉や食事など施設が提供するサービスを楽しんだ後、そのまま車中泊ができるという、キャンピングカーならではの便利さと快適さが、多くの利用者に支持されています。

全国 Carstayステーション・ランキング（2025年1月～12月）

1. 道の駅 美ヶ原高原（長野県）

2. シャトレーゼホテル石和（山梨県）

3. 【朝風呂無料!!】RAKU SPA Cafe 浜松（静岡県）

4. 【NEXCO中日本】新名神 鈴鹿PA（上り）RVステーション鈴鹿（三重県）

5. おふろcafe utatane（埼玉県）

6. 堺浜楽天温泉 祥福（大阪府）

7. サウスヒルズ（北海道）

8. 天然温泉 おふろcafe 湯守座（三重県）

9. よりみちの宿（テラスゲート土岐内・共有駐車場）（岐阜県）

10. カーヤード北ア（長野県）

東日本 Carstayステーション・ランキング（2024年1月～12月）

1. 道の駅 美ヶ原高原（長野県）

2. シャトレーゼホテル石和（山梨県）

3. 【朝風呂無料!!】RAKU SPA Cafe 浜松（静岡県）

4. おふろcafe utatane（埼玉県）

5. サウスヒルズ（北海道）

6. カーヤード北ア（長野県）

7. 天然温泉 極楽湯 宇都宮店（栃木県）

8. 極楽湯 青森店（青森県）

9. RVステーション千葉流山（千葉県）

10. お丸山ホテル（栃木県）

西日本 Carstayステーション・ランキング（2025年1月～12月）

1. 【NEXCO中日本】新名神 鈴鹿PA（上り）RVステーション鈴鹿（三重県）

2. 堺浜楽天温泉 祥福（大阪府）

3. 天然温泉 おふろcafe 湯守座（三重県）

4. よりみちの宿（テラスゲート土岐内・共有駐車場）（岐阜県）

5. 能登半島の車中泊スポット「田舎バックパッカーハウス Station 1」（石川県）

6. Mobility Park@新大宮広場 くるま旅ステーション（京都府）

7. Kotori Park Kotohira（香川県）

8. 極楽湯 津店（三重県）

9. いなべ阿下喜ベース（三重県）

10. 天然温泉 北近江の湯 （北近江リゾート）（滋賀県）

※バンライフ： 車を通じた旅や暮らしにより、“人生を豊かにする”ことを目的として、荷台スペースが広い車“バン”を家やオフィスのように作り変え、車を働く・遊ぶ・暮らしの拠点とする新たな“ライフ”スタイルです。