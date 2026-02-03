エスターバニーPOP UP STOREが『東京駅一番街いちばんプラザ』で開催決定！
さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、東京駅一番街いちばんプラザにて『Esther Bunny POP UP STORE』を2026年2月6日（金）～2月19日（水）の期間開催します。
『パールリボンシリーズ』の新商品が新発売、またチョコレート専門店マキィズとコラボしたチョコレート、他にも様々なシリーズを発売します。
■エスターバニーの『パールリボンシリーズ』が新登場
『リボン』をモチーフにしたデザインの商品が東京駅から販売になります。
ガーリーでかわいいエスターバニーをお楽しみください。
■『チョコレート専門店マキィズ』と『エスターバニー』のコラボレーション
神戸の老舗チョコレートメーカー、マキィズとのとびきり甘いコラボのチョコレートを販売(ハート)高級いちごチョコにフリーズドライ苺とワッフルクランチを混ぜ込んだ贅沢なチョコレートになります。
●チョコレート 税込\1,430
ご購入毎に限定ステッカーをランダムで1枚プレゼント！
■限定ノベルティもご用意
１.税込\2,000お買い上げ毎にパールリボンシリーズのノベルティクリアカードをランダムで1枚プレゼント♪
２.税込\4,000以上お買い上げのお客様に紙ショッパーを1枚プレゼント♪
エスターバニーから「シール帳」が新登場
エスターバニーからシール帳が新登場します♪
バリエーション豊富な台紙に好きなシールをぜひ貼ってください♪
●エスターバニーシール帳 税込\1,980
(シール台紙10枚入り)
■他にも新商品やシリーズ商品を多数展開
エコバッグやミラーなどの新商品だけでなく、「マイメロディ×エスターバニー」「ドリーミーシリーズ」など様々なシリーズ商品を展開します♪
■東京キャラクターストリートオンラインプラザでも発売予定
2月6日(木)10:00～ 東京キャラクターストリートオンラインプラザで販売開始♪
↓↓↓
https://e-shop.tokyoeki-1bangai.co.jp/shop/e/eeb2026/
※数量に限りがありますのでご了承ください。
■販売情報
【東京キャラクターストリート いちばんプラザ】
＜エスターバニーSNS情報＞
▼Esther bunny(エスターバニー)Japan公式Xアカウント
https://x.com/Estherbunny_JP
▼Esther bunny(エスターバニー)POP UP情報
https://x.com/Estherbunnyjp
<本件に関するお問い合わせ先>
会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）
所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F
事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売
Email：estherbunny_goods＠kthings.jp