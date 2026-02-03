一般社団法人龍生華道会は、「いけばな龍生展 植物の貌2025」(2025年11月21日(金)～24日(月・振休)、渋谷ストリームホール(東京・渋谷)にて開催)の全出展作品を掲載した『いけ花龍生』2026年2月号が、2026年2月1日より販売中です。





『いけ花龍生』2026年2月号表紙





2025年11月21日(金)～24日(月・振休)の4日間にわたって渋谷ストリームホールにて開催され、大盛況のうちに閉幕した「いけばな龍生展 植物の貌2025」。その全出展作品を掲載した『いけ花龍生』2026年2月号が販売中です。本誌では前期・後期の出展作品を、各コーナーごとに一覧でお楽しみいただけます。会期中のご来場が叶わなかった方はもちろん、ご来場になられた方も会場で記憶に残ったあの作品をもう一度、ぜひお手元でお楽しみください。





いけばな龍生展2025





■掲載出展作品(約130点)

龍生派 家元 吉村華洲による大作

教務局 大作

古典華(立華)

古典華(生花)

フリー作品

コーナー作品(コーナー数：9)

・光のひびか(ひかりのひびか)

― 光とともに響きはじめる 小さないけばな“ひびか” ―

・突起(とっき)

― 壁から突き出す 鮮やかな色彩の幾何学的フォルムとともに ―

・実り(みのり)

― 秋の実りが見せる 豊かな表情 ―

・トライアングルステージ(とらいあんぐるすてーじ)

― 三角のステージ上に浮かび上がる世界ー

・レリーフ(れりーふ)

― パネルの上に描き出される いけばなのレリーフ ―

・紅白の柱(こうはくのはしら)

― 紅白の柱をよりどころに 生命感が湧きあがって ―

・アイランドテーブル(あいらんどてーぶる)

― 横長 あるいは縦長の空間に広がるいけばな ―

・窓辺(まどべ)

― 窓越しの渋谷の景色に重ねて ―

・宙のフレーム(そらのふれーむ)

― フレームとともに浮かぶいけばな ―





その他、次の作品も掲載いたします。

・吉村華洲家元による「ひびか」作品(「ひびか」は龍生派が提唱する、小さなサイズのいけばなです)

・いけばなこども教室、ジュニアコースに通う生徒たちによる作品

・渋谷ストリームの飲食店にいけばなを飾る「ひびかコレクション」の作品

・会場入口を彩る大型ウェルカムボードの作品





2025年龍生展 家元吉村華洲作品





また、吉村華洲家元と教務局が2025年のいけばな龍生展を振り返る座談会を収録。出展作品の魅力を掘り下げます。





＊いけばな龍生展特設サイト： https://www.shibu-ike.com

特設サイトでは、作者のコメント入りで作品をご紹介しています。









■商品名、価格

『いけ花龍生』2026年2月号 850円(送料・税込)

※デジタル版は700円(Amazon Kindleは701円)









■発売日

2026年2月1日









■購入方法

［冊子版］

龍生派オンラインストア

https://www.ryuseiha.net/onlinestore/





［デジタル版］

富士山マガジンサービス

https://www.fujisan.co.jp/product/1281703286/b/2731406/





Amazon Kindle

https://www.amazon.co.jp/%E3%81%84%E3%81%91%E8%8A%B1%E9%BE%8D%E7%94%9F-2%E6%9C%88%E5%8F%B7-2026-02-01-%E9%9B%91%E8%AA%8C-%E9%BE%8D%E7%94%9F%E8%8F%AF%E9%81%93%E4%BC%9A-ebook/dp/B0G6Z6CD78/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=ODSPTVABQ2MP&dib=eyJ2IjoiMSJ9.kWBWg5WW72mn9xkG2E-Tp0Yrf71nKg6L_zC9g6gOpB0L5jaJzOobADO3R4KKSVoLCrZmWB6T8qs9NYkFA-jSSoAvSeSnomKTLQQLgsoD-xEZfAjYLI3YbVERBBuBJegLIRe7a6kHnTtINiAWzALSTWdRVYya5a_PG6xGML1YFCGMpCBaZocXLUUMexITolrLCLGMz3kzZn7ksFqArGqDfCAxa5mG6weQDiolhbDqlf0.oSEz8_xBlEiFSWioFYswezpVu5V2a8Tzprr3Vavnff0&dib_tag=se&keywords=%E9%BE%8D%E7%94%9F&qid=1770015628&s=digital-text&sprefix=%E9%BE%8D%E7%94%9F%2Cdigital-text%2C168&sr=1-1









【いけばな龍生派(りゅうせいは)】

1886年、初代家元 吉村華芸(かうん)により創流。(この吉の字は正しくは「土」の下に「口」の文字)

現家元は、四代 吉村華洲(かしゅう)。

いける人が手にした植物一本一本に真摯に向き合い、その「貌(かお)」を捉えて作品化する「植物の貌」の考えのもと、暮らしの中に息づくいけばなと、古典華の伝承の双方に取り組む。

2026年、創流140周年を迎える。









【一般のお客さまからのお問い合わせ】

一般社団法人龍生華道会

TEL： 03-3268-1241(代表)

URL： https://www.ryuseiha.net