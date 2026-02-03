患者さん・一般の皆さま向けウェブサイト「KAKEN Health Note」開設のお知らせ

科研製薬株式会社

科研製薬株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：堀内 裕之、以下「科研製薬」）は、このたび、患者さん・一般の皆さま向けウェブサイトをリニューアルし、「KAKEN Health Note」（以下「本サイト」）を本日開設しましたのでお知らせします。

本サイトでは、デジタル技術を活用した情報提供プラットフォームとして、疾患・治療に関する情報を集約し、必要な情報へよりスムーズにアクセスできるよう改善しました。スマートフォンを含む各種デバイスに対応し、表示を分かりやすいデザインにしています。

また、患者さん・一般の皆さまが日常生活で感じる体調の変化や違和感に気づくきっかけになるよう、利用者視点を重視したサイト構造としています。

■ KAKEN Health Noteトップページ

URL:https://health-note.kaken.co.jp/index.html

科研製薬は、企業理念の実現と、すべての人が自身の健康と向き合える社会づくりに貢献する取り組みの一環として、患者さん・一般の皆さま向けウェブサイトをリニューアルし、本サイトを開設しました。

今後も、患者さんおよびそのご家族に寄り添い、分かりやすく信頼性の高い情報提供に努めてまいります。