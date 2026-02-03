石川玩具株式会社(本社：東京都墨田区、代表取締役：中村 幸一)は、2026年2月より、本田技研工業株式会社(本社：東京都港区、取締役代表執行役社長：三部 敏宏)の許諾を受け「Hondaバイクメタルキーホルダー スポーツタイプ」をカプセルトイ売場にて販売開始いたします。

憧れのあのバイクを、いつでもどこでもあなたの手の中に。フラッグシップモデルからストリートの定番まで、コレクター心をくすぐる車種をラインナップいたしました。全4種。価格は1回500円(税込)。





【URL】 https://www.tiktok.com/@ishikawatoy/video/7595806942510042385





カプセルトイの新製品「Hondaバイクメタルキーホルダー スポーツタイプ」





「Hondaバイクメタルキーホルダー スポーツタイプ」全4種









【ラインナップ紹介】

今回のコレクションでは、特に人気の高い以下の4車種を厳選しました。





■CBR1000RR-R FIREBLADE SP

究極のレーシングパフォーマンスを追求した、まさにHondaの技術の結晶とも言えるスポーツモデル。サーキットを駆け抜けるような迫力と美しさを手のひらサイズで再現しました。





CBR1000RR-R FIREBLADE SP





■CBR250RR

レーシーな雰囲気を持ち、サーキットを彷彿とさせるアグレッシブなスタイリングで、多くのライダーを魅了するモデル。角度によって変わるメタルの輝きは、その疾走感と高揚感を想起させます。





CBR250RR





■CB1300 SUPER FOUR SP

伝統的でありながらモダンさを兼ね備えた、パワフルな走りを叶える重厚感あふれるフォルムが特徴。メタルの質感が、そのデザイン性をさらに際立たせています。





CB1300 SUPER FOUR SP





■Rebel 250

圧倒的な人気を誇り、自由な走りを追求する、スタイリッシュなクルーザー。その無骨でありながら洗練されたスタイルを忠実に再現しました。





Rebel 250





■製品概要

発売日 ：2026年2月

価格 ：1回500円(税込)

対象年齢：6歳以上





種類：全4種

・CBR1000RR-R FIREBLADE SP

・CBR250RR

・CB1300 SUPER FOUR SP

・Rebel 250





本体サイズ：約H33×W52センチ(アイテムにより異なります)

材質 ：亜鉛合金

販売場所 ：カプセルトイ売場









【石川玩具株式会社について】

石川玩具は1926年より、おもちゃ業界を事業ドメインとして多くの販売店様、メーカー様とお取引しています。全国にも営業所・物流拠点を持ち、様々なニーズに迅速に対応できる体制を整えています。

安心して遊ぶことのできる「おもちゃ」を届けることでお子様の幸せと成長に貢献する企業でありたいと願い、「誠実と努力」をもって、企業と業界の発展をますます進めるべく、新たなスローガンである「ワクワクを創造するおもちゃ業界の架け橋となる。」を掲げ、変革もいとわず挑戦し続けていきます。









【会社概要】

社名 ： 石川玩具株式会社

本社所在地： 東京都墨田区本所1-25-7

代表取締役： 中村 幸一

事業内容 ： 玩具卸売業／玩具の企画開発販売・輸出入

設立 ： 1926年

HP ： https://www.ishikawa-toy.co.jp/