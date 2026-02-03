電子タバコ製品のグローバル販売を手掛ける VapeSourcing Japan は、この度最新の使い捨て電子タバコ製品「Aivono Aim Aipod 30000」の日本市場での取り扱いを正式に開始いたしました。本製品は、近年の市場ニーズに応える形で、「ニコチンを含まない設計」と「大容量・長期使用」という二つの核心的特徴を融合させた画期的なモデルとして注目を集めており、日本市場における販売、流通、製品情報の提供およびアフターサポートは、VapeSourcing Japanの公式正規取扱窓口であるOriental Selections合同会社が一貫して担当するため、国内のユーザーは安心して正規品をご購入いただくとともに、確かなサポートを受けることが可能となります。





公式HP： https://vapesourcing.jp/





ニコチンフリー使い捨て電子タバコ「Aivono Aim Aipod 30000」本体デザイン





【日常に取り入れやすい設計と使用感への配慮】

「Aivono Aim Aipod 30000」の最大の特徴は、そのニコチン不使用(0％)設計にあります。従来の使い捨てVAPEがニコチン含有モデルを主流としてきた中、本品はフレーバーの純粋な味わいと吸引時の満足感を第一に追求。リキッドには、プロピレングリコール(PG)、植物性グリセリン(VG)、香料など、電子タバコ製品に一般的に用いられる高品質な原材料を厳選使用しています。

「特定の使用目的を想定せず、リラックスや気分転換のための新たな選択肢を」という開発コンセプトの下、ユーザーはニコチンの摂取を伴わずに、多彩なフレーバーを楽しむことができます。本品はあくまで趣味・嗜好品として位置づけられており、医療目的や健康増進を謳うものではありません。









【スマート化された使い捨てモデル：利便性の大幅進化】

「使い捨て」の概念を刷新したのが、本体に搭載されたスマートスクリーンです。従来の使い捨てモデルでは確認が難しかった、リアルタイムのバッテリー残量やリキッド残量(概算)を視覚的に把握可能。残量切れによる突然の使用停止を防ぎ、ユーザー体験の質を向上させています。

さらに、エアフロー調整機能を備え、吸引時の空気量を好みに合わせて調節可能。きつめの吸い口から、軽やかでスムーズな吸引感まで、個々の好みにフィットします。内部には、安定した発煙と風味の抽出に優れた1.0Ω メッシュコイルを採用。ミストの質感とフレーバーの立ち上がりにこだわりが見られます。









【長期使用を支えるパワフルな基本性能】

長時間にわたる安定使用を実現するため、バッテリー構成に工夫を凝らしました。デュアルバッタリーシステム(内蔵200mAh＋外部850mAh)を採用し、大容量リキッド(15ml)と合わせて約(30,000回目安)という圧倒的な吸引回数を実現しています。

充電には、現在多くのデジタルデバイスで標準となっているUSB Type-Cポートを採用。充電効率が高く、ケーブルの向きを気にせず接続できる利便性を備えています。外出先での充電もストレスフリーです。









【豊かな味覚体験を約束する10種のフレーバーラインアップ】

本品の魅力を大きく引き立てるのが、多彩なフレーバーバリエーションです。初心者からベテランまで幅広く支持される定番味から、新鮮な組み合わせまで、10種類をラインナップ。その一部をご紹介します。





「Aivono Aim Aipod 30000」で展開されているフレーバーラインナップ一覧





1. フローズンチェリースイカ：甘酸っぱいチェリーとみずみずしいスイカが、クールな感触とともに広がる夏の定番。

2. サワーマンゴー＆パイナップル：トロピカルなマンゴーとパイナップルの甘さに、爽やかな酸味がアクセント。

3. スイカアイス：プリップリとしたスイカの甘みを、清涼感あふれるアイス感が包み込む。

4. ダブルアップル：赤リンゴと青リンゴの異なる甘さと香りが重なり合う、奥行きのあるアップルフレーバー。

5. ラズベリー・ピーチ・レモン：ラズベリーの酸味、ピーチの甘み、レモンの清涼感が調和した複雑で爽やかな味わい。

6. マイアミミント：メントールの強い清涼感と、ほのかな甘さが特徴の、クリアなミント体験。

7. ブルーベリーラズ：濃厚なブルーベリーの風味に、ラズベリーの軽やかな酸味が融合。

8. ピーチジャム：熟した桃をそのままジャムにしたような、濃厚でとろりとした甘い風味。

9. グレープスラッシュ：ぶどうの豊かな果汁感を、スラッシュ(砕氷)のような爽快感で楽しめる。

10. ストロベリースイカ：甘いイチゴとみずみずしいスイカのコンビネーションが生み出す、フルーティーで親しみやすい味わい。









【製品仕様概要】

・製品名 ：Aivono Aim Aipod 30000

・タイプ ：充電式使い捨て電子タバコ(リフィル不可)

・ニコチン含有量 ：0％ (ニコチンフリー)

・リキッド容量 ：15ml

・最大吸引回数(目安)：約30,000回

・バッテリー容量 ：デュアルバッテリー(合計1,050mAh)

・表示機能 ：スマートスクリーン(バッテリー/リキッド残量表示)

・エアフロー調整 ：対応

・コイル抵抗値 ：1.0Ω メッシュコイル

・充電方式 ：USB Type-C

・フレーバー種類 ：10種(上記参照)









【販売チャネル】

Aivono Aim Aipod 30000は、以下のVapeSourcing公式販売チャネルよりご購入いただけます。





・VapeSourcing Japan 公式オンラインショップ：

https://vapesourcing.jp/aivono-aim-aipod-disposable.html

・楽天市場店舗：

https://item.rakuten.co.jp/vapesourcing/aivono-aipod-30k/

・Amazon店舗：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC4Q8NYQ?th=1&language=ja_JP%C2%A4cy









※本製品はニコチン・タールを含みません

※本製品は医療機器ではありません

※20歳以上の方を対象とした嗜好用製品です

※健康増進や禁煙補助を目的とする製品ではありません

※本製品はたばこ製品ではなく、ニコチンを含まない電子式吸引デバイスです

※ご使用の際は、周囲の方への配慮と、施設や場所ごとのルールをお守りください