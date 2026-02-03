三陽合同会社、ソレノイドモジュール搭載 Smurve80 Tri-Mode メカニカルキーボードの日本国内グループバイを実施

三陽合同会社

三陽合同会社（代表：加勢 悠）は、同社が運営するECサイト 「DIGIART」 にて、ソレノイドモジュール搭載 Smurve80 Tri-Mode メカニカルキーボードの日本国内グループバイ（共同購入）を実施いたします。

グループバイの受付期間は2026年2月3日（火）11:00 ～ 2月16日（月）23:59となります。

Smurve80とは

Smurve（スマーブ）80は、台湾のメカニカルキーボードブランド「Play Keyboard」と、韓国のメカニカルキーボードストア「SWAGKEYS」が共同で設計・開発した製品です。「Smurve」とは、「Smile（スマイル）」と「Curve（カーブ）」を組み合わせた名称です。

80％レイアウトと緩やかな曲面デザインを融合し、笑顔を想起させるフォルムで温かさと親しみやすさ、使う楽しさを表現しています。

また、快適な打鍵感と長時間使用に配慮した設計により、高い操作満足度を提供します。この設計理念はロゴデザインにも反映され、キーボードの曲線と「笑顔」のイメージを象徴しております。

Smurve80の注目ポイント

各種機能対応

- Cherry MXスイッチ専用のフォルムデザイン Smurve80はアイコニックなキーボード――IBM Model Mのデザインから着想を得ながら、Cherry MXスタイルスイッチ専用に設計された曲面射出形成の樹脂ケースを採用した、初の量産メカニカルキーボードです。レトロな外観デザインと現代的な使いやすさを両立した、現代的な再解釈モデルです。- 構造設計とサウンドチューニング Smurve80は曲面構造により生まれる内部空間に対し、必要箇所にシリコン製ガスケットナブを配置することで安定感のあるサウンドを実現しています。 一方で過度に音を抑え込むのではなく、構造と曲面形状が生み出す特性を活かした、バランスの取れた独自の打鍵音としてチューニングされています。- カーブ設計が生み出す快適性立体的に成形された緩やかな曲面が手の動きに自然とフィットし、長時間のタイピングにおける負担を軽減します。視覚的な美しさだけでなく、実用的な快適性を追求したデザインです。- ソレノイドモジュール Smurve80は、タイプライターのような打鍵音を生み出すソレノイドモジュールを内蔵しています。打鍵ごとにリズム感と明確なフィードバックを提供し、個性的なタイピング体験を実現します。- トライモード接続対応：UBS-C有線/Bluetooth/2.4G無線接続対応- 8000mAh大容量バッテリー内蔵：大容量バッテリー搭載で長時間の連続使用が可能です。- 各種キーキャッププロファイル対応：Cherryプロファイルを含むCherry MXスタイルスイッチ対応のキーキャッププロファイル全般とも互換性があるため、カスタマイズの幅を更に広げることが可能です。- VIAキーマップ設定対応：VIAでキーの機能設定、マクロ設定などのカスタマイズが可能です。- Mac/Windows対応：Winodows・Mac対応でFn＋Mを３秒間長押しでMacモード、Fn＋Nを３秒間長押しでWindowsモードに切り替えられます。※キーボードのデフォルト仕様はWindowsモードとなっております。- RGBバックライト搭載：多彩な発光パターンに対応したRGBバックライトを搭載。デスク環境や好みに合わせたライトエフェクト演出が可能です。RGBバックライト使用イメージ・レイアウト対応（カスタムキット）

カスタムキットでは、6.25uスペースバー対応レイアウトと7uスペースバー対応レイアウトの2種類から選択可能です。好みに合わせたレイアウト構成ができ、カスタマイズの自由度をさらに高めます。

※Smurve80（完成品）に搭載されている標準PCBは、6.25uスペースバー配列のみに対応しています。

商品仕様

カラー：サンドストーンカラー：グラファイト

Smurve80 Tri-Mode メカニカルキーボード

定価：オープンプライス

実勢売価：

【完成品】\19,800（税込）

【カスタムキット（6.25u/7uスペースバー対応レイアウト）】\15,400（税込）

※カスタムキットにはキーキャップ及びキースイッチが装着されていません、別途ご用意頂く必要がございます。

技術仕様

レイアウト：ANSI

キーの数：87

技適認証：取得済み

認証番号：R214-260032

スイッチタイプ：Cherry MXスタイルメカニカルスイッチ

プロファイル：Cherryプロファイル

スタビライザータイプ：PCBマウント

マウントタイプ：ガスケットマウント

ホットスワップ対応：〇

Nキーロールオーバー：〇

VIAキーマップ設定対応：〇

バックライト：South-facing RGB-LED

対応システム：Windows / MacOS



【接続】

接続モード：USB-C有線/Bluetooth/2.4G無線接続対応

有線ポーリングレート：1000Hz

2.4GHzポーリングレート：1000Hz

Bluetoothポーリングレート：125Hz



【サイズ・重量】

サイズ：386.72 × 178.68 ×37.7 mm

前面の高さ：17mm

重量：1384g（完成品版）



【素材】

ケース：ABS

キースイッチプレート：アルミニウム

キーキャップ：Cherry Profile Doubleshot PBT



【電源・バッテリー】

バッテリー容量：8000mAh

最大使用時間：

（バックライトオフ時）約266～320時間（ラボテスト結果）

（バックライト最大時）約23.5～40時間（ラボテスト結果）

充電端子：USB-C

原産国：中国

デザイン：Play Keyboard × Swagkeys

保証ポリシー

【カスタムキット】

・ケースを開封しただけでは保証が無効になりません。

・分解、組み立て、改造の過程で生じた本体ケースや内部コンポーネントの損傷は、お客様起因の損害とみなされ、保証対象外となります。

・製造上の欠陥、電子部品の故障、またはお客様の取り扱いに起因しない不具合については、標準保証の対象となります。



【完成品】

・完成品版は出荷時の状態でご使用いただくことを前提としています。本体ケースを開封または分解した場合、保証対象外となります。

・製造上の欠陥、電子部品の故障、またはお客様の取り扱いに起因しない不具合については、保証期間内に限り標準保証の対象となります。



製品保証期限：1年間

【グループバイ実施概要】

受付期間：2026年2月3日（火）11:00～2026年2月16日（月）23:59

発送予定：2026年第2四半期以降の発送開始予定

実施サイト：DIGIART公式サイト（https://sanyollc.com/）

※上記スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

免責事項

- こちらの商品はグループバイ（共同購入）の対象商品です。製造上・調達上の理由により製造が不可能になった場合、確定したご注文は当方でキャンセルさせていただきます。- ご注文時にお支払いは確定しますが、製造・発送が保証されるものではありません。万一キャンセルとなった場合、代金の払い戻しはさせていただきますが、それ以上の補償はいたしません。- グループバイ受付期間内でのキャンセルは可能ですが、受付終了後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。- 商品画像はあくまで試作品のものでございます。実際の商品とは仕様・色味などが異なる可能性があります。また、商品仕様は予告なく変更されることがあります。変更があった場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。- 輸送時の衝撃や梱包状態によって、箱に傷や汚れが付く可能性があります。そのような場合でも商品本体に不具合がなければ、返品・交換は原則お受けできません。- 製造スケジュールや世界情勢・物流の変動により、発送時期が遅延する可能性があります。遅延が発生した場合は、DIGIARTサイト内の「お知らせ」または該当商品ページにてご案内いたします。

ご不明点やご質問がございましたら、DIGIARTのお問い合わせフォーム(https://sanyollc.com/pages/contact-1)よりご連絡ください。

●三陽合同会社では今後も、さまざまなブランドおよび製品を通じて、お客様一人ひとりの理想のデスク環境づくりをサポートしてまいります。

新製品情報やキャンペーン情報は、プレスリリースおよび公式SNSを通じて随時発信しておりますので、ぜひフォローいただけますと幸いです。

●公式Xアカウント：

DIGIART：@digiart_m

●お客様のお問い合わせ先

三陽合同会社

カスタマーサポート担当：info@sanyollc.com

TEL: 03-3525-7580