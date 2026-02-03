全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2025年2月19日(木)より開催する新作リアル脱出ゲーム『空白の卒業式と、最後の噓。』に、声優の山下大輝さんが出演することを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/sotsugyou/

『空白の卒業式と、最後の噓。』は、ヒロインと参加者がリアルタイムでコミュニケーションを取りながら、謎に包まれた卒業式の真実を解き明かすリアル脱出ゲームです。藤山高校の卒業式を舞台に、紅白幕で飾られた会場で、ヒロイン「桜ヶ丘つづき」と共に過去の出来事に向き合いながら、謎に包まれた卒業式の真相へと迫っていきます。

■「青春脱出」シリーズ1作目『君は明日と消えていった』でもモノローグのナレーターを務めた山下大輝さんが出演

この度、本イベントの主人公であるプレイヤー「あなた」の心の声役として、山下大輝さんの出演が決定しました。山下さんは『僕のヒーローアカデミア』緑谷出久、『弱虫ペダル』小野田坂道、『あんさんぶるスターズ！！』朔間凛月など、数々の人気キャラクターを演じてきました。彼の演技が本イベントへの没入感をさらに高め、プレイヤーを物語の世界へといざないます。

■山下大輝さんコメント

時代と共に進化していってるSCRAPさんの「青春脱出」シリーズ！今回もまた新しい要素がモリモリで、プレイする皆がいつでも新鮮な驚きを感じられるように、楽しんでもらえるように、という熱い思いを感じました！そんなこだわりを感じながらするお芝居はやっぱり心地よく、自然と心からセリフを喋る事ができました。思いっきり没入して楽しんで下さいね！

『空白の卒業式と、最後の噓。』は、2026年2月19日(木)から東京ミステリーサーカスを皮切りに、リアル脱出ゲーム名古屋店やリアル脱出ゲーム大阪南堀江店でも開催予定。かつてない没入感のリアル脱出ゲームをぜひ会場でご体験ください。

『空白の卒業式と、最後の噓。』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/sotsugyou/◼︎ストーリー「卒業生が入場します。皆様、拍手でお迎えください」ふと気が付くと、自分は卒業式の体育館にいた。体育館の中に、マイク越しのざらついた声が響く。「在校生、送辞」自分は、卒業を目前に控えた、藤山高校の3年生。胸元にコサージュを付け、紅白幕で飾られた体育館の床を上履きで歩き、今こうして冷たいパイプ椅子に座っている。らしい。「卒業生、答辞」しかし……自分は、この卒業式に、まったく覚えがなかった。隣に座っているクラスメイトの名前も、自分がなぜここにいるのかも、何もかも思い出せない。「卒業生、合唱……」ぱん。突如として、何かが爆ぜるような音と共に視界が暗転し、どさりと重みのある衝撃が体育館の床越しに伝わった。「何か」によって、突如として中断された卒業式。次の瞬間、体育館のスクリーンに、謎の少女が現れた。「卒業には、まだ早いよ」謎の少女は告げる。覚えのない、しかしどこか懐かしい声で。「このまま卒業（さよなら）するには、思い出も記憶も、まるで足りてない。そうでしょ？」自分にはわからない。この少女が誰なのかも。自分がなぜここにいるのかも。この卒業式に何があったのかも。「さっき派手に倒れた人の名前、思い出せる？」「きょうの日付は？」「休日にみんなで行った映画館の名前、ならどうかな」「わからないか」「わからないよね、今の君には」「わからないままでいいって言うんなら……」一切の記憶が抜け落ちた、空白の卒業式で。彼女の声が、宣告のように響いた。「このまま、ここで死ぬしかないんだよ。君も。」◼︎プレイ形式想定所要時間：120分／人数制限なし／屋内イベント／一斉スタート※ゲーム中、スマートフォンアプリ「LINE」を使用します。◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ大ホール：2026年2月19日(木)～2026年5月10日(日)【大阪】リアル脱出ゲーム大阪南堀江店：2026年3月19日(木)～2026年5月10日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年3月19日(木)～2026年5月10日(日)◼︎チケット料金1人あたり3,700円～（前売平日）※土日祝、ハイシーズン（GW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含む）は料金が異なります。チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22◼︎主催／企画制作 SCRAP

