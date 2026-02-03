「式は挙げないけど、写真は残したい」結婚式をしないカップルが増える静岡で、We’s COLORが新スタジオで贅沢撮影プランを開始

株式会社We's COLORカメラを通して二人らしい結婚のカタチが記録にも記憶にも残る

近年、静岡県では未婚率の上昇や結婚件数の減少、

さらには「結婚式を挙げない」という選択をするカップルの増加など、

結婚のかたちに大きな変化が見られています。

その一方で、「式はしないけれど、写真は残したい」という理由で

フォトウェディングを選ぶカップルが増えていることをご存知でしょうか。

静岡県三島市のウェディングクリエイティブカンパニー We’s COLOR（ウィズカラー）では、

ここ数年でフォトウェディングの相談件数が大きく増加。

“結婚を祝う”という新しい結婚のかたちが、静岡で広がり始めています。

【静岡で起きている未婚の実態と人口減少】

2025年の日本における生涯未婚率（50歳時の未婚率）は、

男性で約28%～30%超、女性で約18%～20%前後と

毎年上昇し続けています。

未婚・晩婚化により、20～30代の若者の人口減少や

「消滅可能性自治体」の増加も懸念されています。

未婚理由は「結婚しなくても幸せ」という価値観の広がりや、

女性の社会進出による経済的自立も影響しています。

静岡県においても同様の傾向が見られ、

なんと政令指定都市（全国に20都市）において

静岡市が１番人口が少ないといいます。

【静岡で変わり始めている「結婚のかたち」】

全国的に未婚率の上昇や結婚件数の減少が続いているなか、

結婚式を挙げないカップルの割合も年々増加傾向にあります。

静岡県においても同様の傾向が見られ、

「結婚はするけれど、結婚式はしない」

という選択が珍しいものではなくなってきました。

多くのカップルが口にするのは、こんな言葉です。

「式はしないけれど、何も残さないのは違う気がする」

「親に見せられる形は残したい」

「自分たちの特別な思い出として、写真は撮りたい」

いま、結婚式の代わりに“写真や動画”を選ぶカップルが増えているのです。

【「結婚っていいな」を、静岡から広げたい】

最初は緊張していた二人も撮影とともに自然な笑顔へと変わっていきます写真を撮ることよりも心に残る体験を大切にしている

We’s COLORが掲げる理念は「結婚っていいなを全員に」。

結婚のかたちが多様化する今だからこそ、

「結婚」をポジティブなものとして伝える役割を担いたいと考えています。

東京まで行かなくても、静岡でトレンドのウェディングが叶う。

静岡という土地で、全国から訪れたくなる特別な場所をつくりたい。

その想いから、三島市に新スタジオ「the STUDIO by We’s COLOR」をオープンしました。

スタジオ撮影とロケーションフォトの両方を通じて、

静岡から全国の結婚という素敵な物語を広げていきたいと考えています。

静岡県三島市で叶う最高な1日。

the STUDIO by We's COLORでは

スタジオと伊豆方面、富士山方面の大自然ロケーションを組み合わせることができる

３ロケーション、1日撮影プランをご用意しています。

the STUDIOでしか、叶えられない贅沢なプランをご用意しています。

写真と動画だけで結婚を祝うという選択を

より特別な感動体験が叶います。

二人だけの特別な思い出

【取材のご案内】

実際にフォトウェディングを選ばれたカップルの声や、

撮影現場の様子、スタジオの取り組みについても取材可能です。

スタジオでの撮影、静岡の大自然を生かしたロケーション撮影も同行可能です。

結婚のかたちが変わるいま、

静岡で起きているリアルな変化を直接取材いただけます。

【We’s COLORについて】

We’s COLORは、静岡から全国、

そして世界へ発信するウェディングクリエイティブカンパニーです。

衣装・ヘアメイク・ロケーション・撮影体験すべてを通して、

新郎新婦に寄り添った体験を提供しています。

ウェディング特化型フォトプラットフォーム「Photorait」では

60件以上のレビューで評価★5.0を獲得。

やりたいを全部叶えてくれた、人柄に感動した、

最高の仕上がりに一生の思い出になったなど、

多くの感動の声が寄せられています。

【会社概要】

会社名：株式会社We's COLOR

所在地：静岡県三島市東大場1丁目29-14

代表者名：石川晋吾

事業内容：フォトウエディング

HP：https://wescolor.com

Instagram：https://www.instagram.com/wes_color/

フォトレイト：https://www.photorait.net/studio/203062

メールアドレス：pr.kouhou@wescolor.com

電話番号：05017941997

本件に関するお問合せ：櫻井美咲(広報担当)