【留学経験者に調査】54.4％が、留学したことで「キャリアの選択肢に変化があった」
■留学経験、キャリアにどう活かす？
グローバル化が進む現代、留学経験は大きな強みとなります。
語学力や異文化理解力に加え、自主性や適応力なども評価されやすく、帰国後のキャリア選択にも影響を与えます。
そこで今回は『キャリタスダイレクト』との共同調査で、事前調査で「留学の経験がある」と回答した全国の男女57名を対象に「留学後のキャリア」についてのアンケートをおこないました。
「留学後のキャリアに関するアンケート」調査概要
調査期間：2026年1月15日 ～ 1月26日
調査機関：株式会社NEXER（自社調査）
調査対象：事前調査で「留学の経験がある」と回答した全国の男女
有効回答数：57サンプル
調査方法：インターネット調査
質問内容：
質問1：留学後、キャリアへの影響はありましたか？
質問2：キャリアにどのような影響を感じましたか？
質問3：留学後、キャリアの選択肢に変化はありましたか？
質問4：留学したことで、キャリアの選択肢がどれほど広がったと感じますか？
質問5：そう感じる理由を教えてください。
※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。
■54.4%が留学後、キャリアへの影響が「あった」
まずは留学後、キャリアへの影響があったか聞いてみました。
54.4％と半数以上の方が留学後、キャリアへの影響が「あった」と回答しています。
キャリアにどのような影響を感じたのか聞いてみたので、一部を紹介します。
留学後、キャリアにどのような影響を感じた？
・新しい分野を学んでみたくなった。（20代・女性）
・就職が有利になったと思う。（30代・男性）
・留学の経験を活かせた。（40代・女性）
・外資系の企業に就職できました。（50代・女性）
・語学力を生かせた。（50代・女性）
・海外赴任要員となり、その後、海外勤務した。（70代・男性）
留学後にキャリアの影響を実感した声として、「新しい分野に挑戦したくなった」「就職に有利だった」「語学力を活かせた」などが挙がり、外資系企業への就職や海外勤務に繋がった方もいました。
■54.4％が、留学したことで「キャリアの選択肢に変化があった」
さらに留学後、キャリアの選択肢に変化はあったか聞いてみました。
54.4％と半数以上の方が留学したことで「キャリアの選択肢に変化があった」と回答しています。
留学したことで、キャリアの選択肢がどれほど広がったと感じるのかも聞いてみました。
54.8%の方が留学したことで、キャリアの選択肢が「とても広がった」と回答しています。
そう感じる理由を聞いてみたので、一部を紹介します。
留学したことで、キャリアの選択肢が「とても広がった」回答理由
・成長した。（20代・女性）
・体感ですが、少し待遇の良い会社が選択肢として増えたと思います。（30代・男性）
・必要とされるから。（30代・女性）
・語学が得意だと仕事が選べる。（40代・女性）
・英語を使った仕事がしたかったので、留学後は就職にかなり有利でした。（50代・女性）
留学したことで、キャリアの選択肢が「やや広がった」回答理由
・幅広い物事の見方が出来るようになった。（20代・男性）
・選択肢が増えたと感じる。（40代・女性）
・専門職への道が広がった。（60代・女性）
・視野が広くなったのは個人的に良いことだったが、国内勤務に魅力を感じなくなった。（60代・男性）
留学したことで、キャリアの選択肢が「少し広がった」回答理由
・外資系企業も視野に入ったから。（40代・女性）
■まとめ
今回は「留学後のキャリア」に関する調査を行い、その結果について紹介しました。
54.4％と半数以上の方が、留学したことで「キャリアの選択肢に変化があった」と回答しています。
この結果からもわかるように、留学は単なる語学習得にとどまらず、自身の視野を広げ、新たなキャリアへの道を開く大きなきっかけになります。
将来に迷ったときは、思い切って留学を選択肢に入れてみるのもおすすめです。
