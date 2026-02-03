【全47都道府県で開催！】病気や障がいのある子どもの「体験の偏在」解消へ。NPO法人AYA、2年10ヶ月でインクルーシブ映画上映会の全国展開を達成！

特定非営利活動法人AYA

特定非営利活動法人AYA（所在地：神奈川県横浜市、代表理事：中川悠樹）は、2026年2月1日の沖縄県での開催をもちまして、全国47都道府県すべてでの「インクルーシブ映画上映会」の開催を達成いたしましたことをご報告いたします。

開催に駆けつけたAYAの活動をサポートする正会員やスタッフ総勢30名 -各地の写真で作った47都道府県達成横断幕と共に-

沖縄開催当日の様子

当日は曇り空で、少し肌寒い気候でしたが、シネマQ（沖縄県那覇市）には、受付開始前から続々と参加者が集まって来られ、 参加者とボランティアを含め116組344人の方が「ズートピア２」を鑑賞されました。「初めて映画館での映画鑑賞に来た人～？」という質問には約8割程度、多くの手が上がりました。

今回は、47都道府県達成記念イベントとして家族チェキ撮影を行い、来場者にプレゼントしました。

開催前の挨拶では47都道府県各地での開催写真をつなげて作った横断幕の「AYA」のYの中央に最後の沖縄開催の写真を貼り付け、セレモニーを行いました。（上記写真1枚目、横断幕）

達成までの軌跡：2年10ヶ月で全国の家族のもとへ

達成記念ポップとともにチェキを撮るご家族116組344人との記念ショット

AYAインクルーシブ映画上映会は、2023年4月に神奈川県での初開催がスタートとなります。

当時主催したスポーツ観戦イベントで出会った参加者より「映画館に行きたいけど行けない」という声から最初の一歩を踏み出したのが始まりです。

AYAの開催するインクルーシブ映画上映会は、医療従事者（医師や看護師）が必ず帯同し、何かあった時にはサポートする体制を整えています。「声を出してもOK」「じっとしていられなくてもOK」というのも特徴です。

達成までの期間： 2年10ヶ月

総開催数： 94回

総参加者数： 延べ 16,798人

これまでの開催数は、94回。多くの地域で開催するたびに「家族全員で初めて映画を観られた」「AYAの映画イベントだからチャレンジできた」というお声を多くいただき、全国に広げる意義を強く感じ、これまで実施して参りました。

各地で温かく迎えてくださったご家族の笑顔や、喜びの声が、私たちを突き動かす原動力となり、47都道府県達成を大きく後押ししていただきました。

なぜ、AYAは「全都道府県」にこだわるのか

AYAは活動当初より、特定の地域に限定せず、日本全国すべてに体験を届ける「網羅性」を重視してきました。そこには、以下の2つの大きな目的があります。



1. 「体験の偏在」をなくし、日本のどこにいても楽しめる社会を作るため

住んでいる地域によって、受けられる支援や体験の機会に差がない社会を、AYAは創りたいと考えています。日本全国の病気や障がいのある子どもたちとそのご家族に対し、住む場所に関わらず「ワクワクする体験」を届けることを最優先に掲げてきました。



2. 社会を動かす「確かなエビデンス」を構築するため

私たちは思い出作りに留まらず、この体験がご家族にどのような影響を与えるかを学術的に検証しています。

現在進行中の研究： 『インクルーシブ映画上映会への参加が保護者および子どものウェルビーイングに及ぼす影響：前後比較を用いた縦断観察研究』

47都道府県すべての声を網羅することで、一部の地域の声のみではない「日本全体の現状」を正しく捉え、行政や社会に対する確かな証拠（エビデンス）として、今後の社会参加を促進する施策づくりに役立ててまいります。

代表・中川悠樹からのメッセージ：全国展開への想い

「『なぜそれほど短期間で全国展開ができたのか』と驚かれることもあります。しかし、私たちにとってこれは『急いだ』という感覚ではなく、全国各地で待ってくださっているご家族へ『一刻も早くワクワクを届けたい』という、自然と湧き上がる想いから生まれた結果でした。

『どこか一部の地域』ではなく、日本全国に届けたい。我々ならそれができるはずだ、と信じて進んできました。

沖縄上映会終了後、子ども達をハイタッチで見送る代表中川

この2年10ヶ月の歩みは、映画業界の皆さまをはじめ、多くの企業、医療機関、教育機関、福祉施設、行政・自治体、そして志を共にする他団体の皆さまや各地域のボランティアの方々など、多様なステークホルダーの多大なる後押しがなければ、決して実現できませんでした。私たちの想いに共感し、応援してくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。47都道府県での達成はゴールではなく、ようやく『全国の生の声』を社会へ届けるためのスタートラインに立ったという気持ちです。」

これから：2027年5月、全国同時開催の「映画Day」設立へ

47都道府県での開催を達成し、私たちはさらに大きな挑戦へと踏み出します。

2027年5月の第3日曜日、全国47都道府県で「誰もが映画館で映画を楽しめる日」として「インクルーシブ映画Day」の設立を目指します。

全国47都道府県同時に開催するというこの目標のためには、これからも多くの皆さまの協力が必要です。

日本中のどこにいても、ワクワクする "体験" を共有できる、そんなインクルーシブな未来を、皆さまと共に作っていければ幸いです。

本件に関するお問い合わせ

団体名： 特定非営利活動法人AYA

Email： press@aya-npo.org

公式サイト： https://aya-npo.org/

公式SNS：

Instagram: @npo_aya(https://www.instagram.com/npo_aya) X(旧twitter): @npo_aya(https://x.com/npo_aya) Facebook: NPO AYA(https://www.facebook.com/npoaya)

取材・撮影について

上映会の取材や参加者インタビューなど、メディアの皆様の取材を歓迎いたします。ご希望の際は上記連絡先までお問い合わせください。

※参加者の取材にあたっては、プライバシー保護の観点から事前の調整が必要となります。

以上