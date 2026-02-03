2026年1月の加入件数について

株式会社WOWOW

2026年1月の加入・解約と月末時点の加入件数につきまして、以下の通りお知らせします。

※1：同一契約者による2契約目と3契約目については、月額2,530円（税込）の視聴料金を990円（税込）に割引しており、当該割引制度の適用件数は、月末累計正味加入件数に含めております。

※2：宿泊施設の客室で視聴するための宿泊施設事業者との契約については、視聴料金を個別に定めており、当該宿泊施設における契約客室の累計正味加入件（室）数は、月末累計正味加入件数に含めております。

※3：トリプルプラン｛月額プラン料金3,960円（税込）、年額プラン料金43,560円（税込）｝の契約者は、1契約として各実績に含めております。

1.月次概況

2026年1月は、全豪オープンテニス、欧州サッカー UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26シーズン、欧州サッカー UEFAヨーロッパリーグ 2025-26シーズン、連続ドラマＷ-３０ ストロボ・エッジ Season２などが新規加入につながりました。一方、目的番組の終了などにより解約件数が増加したため、正味加入件数は純減となりました。

2026年2月は、ＷＯＷＯＷ×Ｌｅｍｉｎｏ連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」、第６８回グラミー賞授賞式(R)、「ミッション：インポッシブル」最新作放送記念！トム・クルーズ特集などを放送・配信する予定です。

※過去の加入件数推移は、「IRサイト(https://corporate.wowow.co.jp/ir/finance/subscriptions/)」をご覧ください。

2.月次IRニュース公表予定日

月次の加入件数は、毎月第2営業日に開示予定です。ただし、予期せぬ理由で公表日が急遽変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

以上

株式会社WOWOW コーポレートサイト :https://corporate.wowow.co.jp/