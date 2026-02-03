『勝利の女神：NIKKE』第2回オーケストラコンサート　日本公演レポート：進化した音楽体験が紡いだ、忘れられない感動のステージ

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、2026年1月31日（土）、第2回オーケストラコンサート日本公演「NIKKE ORCHESTRAL CONCERT『Unbreakable Memories』」を東京国際フォーラムにて開催いたしました。

昨年の初開催（「MELODIES OF VICTORY」）は、作品の音楽性と世界観を生演奏で鮮やかに立ち上げたステージとして多くの来場者から高い評価を受け、NIKKEの音楽体験の価値を強く印象づける公演となりました。その反響を受けて実現した今回の第2回公演は、開催前から注目度が一段と高まり、会場には多くの指揮官が来場。昼・夜2公演を通して、熱気と期待が交差する特別な一日となりました。

音楽を起点に広がる、NIKKE体験の余韻

公演当日は、多くの指揮官が会場に集い、開演前からロビーを含めた空間全体に高揚感が満ちあふれていました。会場内に設けられたフォトスポットや二次創作展示エリアでは、作品への想いが詰まった演出が来場者の目を引き、写真撮影や鑑賞を楽しむ姿が各所で見られました。思い思いに記録を残すその光景は、コンサート体験をより立体的なものへと広げていました。

さらに、会場周辺で展開されたコンサート限定グッズの販売や配布施策も大きな注目を集め、アクリルスタンドなどのアイテムは多くの来場者の手に渡りました。限定ならではの特別感に加え、音楽とともに作品世界を体感できる構成が、来場者の記憶に強く刻まれる一日となり、NIKKEの魅力が五感を通して改めて共有される場となりました。

心を揺さぶるステージと、この日限りのスペシャル演出

ステージ上では、『勝利の女神：NIKKE』を象徴する数々の楽曲が、本公演のために再構築されたオーケストラアレンジとして披露され、重厚かつ繊細なサウンドが会場を包み込みました。音楽の流れに寄り添うように物語性のある演出も展開され、観客は楽曲一つひとつに込められた情景や感情を追体験するような、深い没入感を味わいました。

さらに今回は、シンデレラ役の悠木碧さん、エイブ役の金元寿子さんがステージに登壇し、キャラクターを通じた特別な演出を披露。声優陣の生の表現が加わることで、物語世界がより鮮明に立ち上がり、会場からは大きな拍手が送られました。

音楽面では、Pernelle. と Sunnie の2名の実力派ボーカリストが登場。それぞれの個性が際立つ歌声がオーケストラの響きと重なり合い、楽曲に新たな表情と奥行きをもたらしました。演奏・歌唱・演出が一体となったステージは、観客の感情を大きく揺さぶり、この日、この場所でしか味わえない特別な公演として、来場者の記憶に深く刻まれるひとときとなりました。

プレイヤーとともに紡ぐ、その先のステージへ

本コンサートは、『勝利の女神：NIKKE』が築いてきた音楽表現の魅力を、あらためて体感できる特別な一日となりました。壮麗なオーケストラサウンドと多彩なステージ演出が重なり合い、会場に集った指揮官一人ひとりの心に深い余韻を残しました。客席を包んだ歓声や拍手、そして終演後も続く熱気は、NIKKEとプレイヤーの間にある強い結びつきを象徴する光景でもありました。

また今回公演を記念し、コンサートの感想を募集するキャンペーンも実施いたしました。寄せられた想いの中から抽選で、本公演限定の音楽会グッズセットが当たる企画となっており、会場内外を問わず、多くの指揮官がそれぞれの感動を共有しています。音楽体験がステージの外へと広がり、ファン同士の交流や余韻を深める取り組みとしても大きな反響を呼びました。

Level Infiniteは、こうしたプレイヤーの声とともに、『勝利の女神：NIKKE』の世界をさらに広げていくことを目指しています。音楽、物語、そしてコミュニティが交差するその先で、新たな感動と体験が生まれていく。これからの展開にも、ぜひご期待ください。

『勝利の女神：NIKKE』公式SNSでは、オーケストラコンサートの模様を収めた振り返り映像や写真を順次公開中です。ぜひチェックしていただき、この特別な一日の感動をもう一度お楽しみください。また、「NIKKE ORCHESTRAL CONCERT『Unbreakable Memories』」韓国公演が2026年3月28日（土）・3月29日（日）の2日間にわたって開催予定です。日本公演の熱気を受け継ぐ次なるステージにも、ぜひご注目ください。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。