地元社労士事務所との共催セミナー第2弾｜長野県内企業向け「人が活きる、会社が栄える、地域が変わる

株式会社KortValuta

株式会社 Kort Valuta (本社：東京都渋谷区、代表取締役 柴田秀樹 以下、当社)は、社会保険労務士法人レガート（所在地：長野県松本市、代表：傘木聡子、以下「レガート」）と共同で、2026年2月19日（月）に長野県内の事業会社向けセミナー「人が活きる、会社が栄える、地域が変わる ～給与デジタル時代のウェルビーイング経営～」を開催することをお知らせいたします。

本セミナーは、給与デジタル払い＊を見据えたサービス「TwooCa（ツウカ）」を運営する当社※が、地方でのサービス展開を見据えて地元社労士事務所と連携し、長野県内の企業に対して給与デジタル払いへの対応や新しい形の福利厚生の紹介を通じたウェルビーイング経営支援を目的としています。

お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/1EOc_zUveeCGTAui8Vf2KdheHiIGY9hfgmv_3keR-cvo/edit)

＊当社は現在、賃金のデジタル払い(いわゆる「給与デジタル払い」)の事業者（指定資金移動業者）としての指定を受けるべく申請を準備中です。

■背景

企業を取り巻く環境変化が大きい昨今、地方においても採用強化や人的資本経営を目的とした従業員エンゲージメント向上や健康経営に注力する企業が増えています。一方で、最新のデジタルサービスに関する情報や導入ノウハウが不足している状況が散見されます。

そんな中、長年にわたり地元企業の人事・労務に関する相談に応えてきたレガートは、ウェルビーイング経営を重視する企業が増えている現状を受けて、人的資本の強化が企業の持続的成長と価値向上に不可欠と考えていました。今回、「TwooCa」の地方展開において地域に根差した専門家との協働が重要であると考えてきた当社と、ウェルビーイング経営支援に取り組もうとするレガートの想いが一致し、共催セミナーが実現しました。

■セミナー概要

当社のウェルビーイング経営支援事例のご紹介のほか、主旨に共感した地元企業様にも登壇いただき、これからの時代に“選ばれる”企業についてのクロストークも予定しております。

【主な内容】

- TwooCaを活用したウェルビーイング経営支援事例のご紹介（Kort Valuta）- 給与デジタル払いの最新動向と使用者において必要な手続き（Kort Valuta）- 信州において“選ばれる”企業へのステップアップ（レガート×地元企業クロストーク）

【開催予定】

日時：2026年2月19日（木）14時～（13:40受付開始）

会場：松本市勤労者福祉センター 会議室2-1（松本市中央4-7-26）

対象：長野県内の事業会社の経営者、人事・労務担当者、経理担当者

参加費：無料

申込：以下リンクよりお申込みください

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/1EOc_zUveeCGTAui8Vf2KdheHiIGY9hfgmv_3keR-cvo/edit

申込締切：2月17日（火）10時まで

■コメント

【株式会社Kort Valuta 代表取締役 柴田秀樹】

「TwooCaは単なる給与デジタル払いのツールではなく、従業員と企業をつなぎ、働く人々のウェルビーイングを実現するためのプラットフォームです。地方企業の皆様にもご活用いただきたいという想いから、今回レガート様との共催が実現しました。デジタル化は決して難しいものではありません。地域に根差した専門家の皆様と協働することで、長野県の企業様が働き方改革に取り組んでいただける環境を整えてまいります。ぜひ多くの経営者、人事・労務担当の皆様にご参加いただき、『人が活きる、会社が栄える』未来を一緒に考える機会にしていただければと思います」

【社会保険労務士法人レガート 代表 傘木聡子】

「『人と人をなめらかにつなぎ、幸せが響き合う未来をつくる』――これが私たちレガートのミッションです。人的資本経営やウェルビーイングといった言葉が注目される中、それは大企業だけのものではありません。むしろ、従業員一人ひとりの顔が見える中小企業こそ、真のウェルビーイング経営を実践できる強みがあると考えています。今回、最先端のフィンテックサービスを提供するKort Valuta様と共催できることで、長野県の企業様に具体的な選択肢をお示しできます。地域に根差す私たちだからこそできる支援の形を、本セミナーを通じてお届けしたいと思います」

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、Visa決済機能付きの従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動するリアルVisaカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（※日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

またTwooCaは理念として、従業員や会員を大切にすることが、結果として導入企業や組織への価値向上につながり、業績の向上と従業員や会員のモチベーション向上を同時に実現するような持続可能なエコシステムを企業や組織 に根付かせることに繋がる、というビジョンに基づいて開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という考え方を、テクノロジーによって具現化しています。

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（Visaのタッチ決済対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価＊）- 職域向けクローズドモール（TwooCa導入企業・団体の従業員や会員のみが利用できる限定モール）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板（企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）＊労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。

■今後の展望

今後も地方の専門家との協働を積極的に進め、全国の中小企業に対してフィンテックサービスを活用したウェルビーイング経営の支援を拡大してまいります。

また、地域ごとの特性やニーズに応じたサービス展開を行い、地方企業の競争力強化と従業員の働きやすさ向上に貢献してまいります。

■社会保険労務士法人レガート 概要

会社名：社会保険労務士法人レガート ＜https://www.legato.or.jp/＞

所在地：長野県松本市中央1-7-23 丸山ビル1F

代表者：傘木聡子

事業概要：社会保険労務士事務所

メッセージ：人と人をなめらかにつなぎ、幸せが響き合う未来をつくる

■株式会社Kort Valuta概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta ＜https://kortvaluta.com(https://kortvaluta.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=naganoseminar)＞

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表者：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売