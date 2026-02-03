勝ち抜き査定「セルカ」2025年 年間成約台数ランキング発表！

クイック・ネットワーク株式会社

クイック・ネットワーク株式会社（以下、当社）が運営する勝ち抜き査定「セルカ」は、2025年1月～12月の期間における年間成約台数ランキングを発表いたします。

また、成約データをもとに、現在の中古車市場における車両価値の傾向を分析しました。

＜2025年 年間成約台数トップ5車種＞

2025年の成約台数ランキングでは、トヨタ「アルファード」が440台で1位を獲得しました。

1位から5位までトヨタの車種がランクインという結果より、トヨタブランドの根強い人気が改めて浮き彫りとなりました。

1位：アルファード（トヨタ）

成約台数:440台

成約金額

年式3年以内：3,143,770円 ～ 8,907,150円

年式4年以降：123,180円 ～ 6,004,400円



10万円台の旧年式・過走行車から、700万円を超える最新モデルの登録済未使用車クラスまで、非常に幅広い価格帯で流通しています。

国内需要・海外需要の双方を取り込み、「状態次第で価値が大きく跳ねる車種」です。

2位：プリウス（トヨタ）

成約台数:309台

成約金額

年式3年以内：2,500,250円 ～ 3,951,370円

年式4年以降：77,410円 ～ 2,406,190円





下限は10系～30系かつ低評価点車、上限は2025年に成約された現行型（60系）となっており、世代交代による価格差が顕著に表れました。

燃費性能・先進装備の進化が、そのまま価格差として反映されています。

3位：ランドクルーザープラド（トヨタ）

成約台数：238台

成約金額

年式3年以内：3,690,840円 ～ 11,508,210円

年式4年以降：507,350円 ～ 12,317,820円

下限価格でも約100万円と、他車種と比較して「底値」が極めて高い点が特徴です。

海外輸出需要に支えられ、年式や走行距離に関わらず資産価値が維持されやすい車種です。

4位：ハイエースバン（トヨタ）

成約台数：202台

成約金額

年式3年以内：1,912,670円 ～ 5,172,800円

年式4年以降：190,590円 ～ 6,000,000円

商用利用が中心のため、40万km超の過走行車から、カスタム済みの高年式個体まで幅広く成約が見られました。

用途に応じて評価軸が明確で、「走れるか」「使えるか」が価格を左右する車種と言えます。

5位：ヴォクシー（トヨタ）

成約台数：157台

年式3年以内：3,209,540円 ～ 4,355,540円

年式4年以降：62,330円 ～ 3,920,040円







「新車に近い超高年式モデル」から「15年以上前の低価格モデル」まで満遍なく幅広い層に支持されています。特に、新型（90系）の「S-Z」グレードと、先代（80系）の「ZS 煌」シリーズがこの車種の資産価値を支えています。

＜車両価値に関する所感＞



今回の結果より、最も顕著だったのは同一車種内における成約金額の差です。

この背景には、以下の要因が大きく影響しています。

1. モデルチェンジによる世代間格差

アルファードやプリウスでは、最新モデルの供給が進む一方、旧型モデルの流通も活発です。

市場では「高年式・高機能車」か「価格重視の旧型車」か、需要が明確に二分されています。

2. 状態・走行距離による価値の分水嶺

ハイエースバンなど商用車では、走行距離や整備状態によって、数万円単位ではなく数百万円単位で価格差が生じています。

実用性が評価の中心となる車種ほど、この傾向が強く見られました。

3. 海外輸出需要と希少グレード

ランドクルーザープラドのように、海外需要が強い車種では価格の下支えが働き、限定モデルや希少グレードはプレミアム価格で取引されています。

＜総評＞

2025年の中古車市場は、為替影響や海外需要により相場が高値で推移していたように見受けられます。

今回のランキング結果からは、バイヤー様が年式や走行距離といった単一の指標ではなく、「売り先が明確で、用途や価値を説明しやすい車」を重視して仕入れていることが分かります。

同一車種内で大きな価格差が生じている点は、需要の幅広さと、現在の中古車市場における仕入れ意欲の高さを示す結果であったと感じます。



今後も当社は、オークション形式ならではの透明性の高い成約データを通じて、変化の激しい中古車市場の動向を発信いたします。

【調査概要】

調査期間：2025年1月1日～2025年12月31日

調査対象：勝ち抜き査定「セルカ」プラットフォームにおける成約車両

調査手法：成約データに基づく独自集計

■ 会社概要

会社名：クイック・ネットワーク株式会社

所在地：〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル4F

代表者：代表取締役社長 田畑 翔利

サービスサイト：https://www.sellca-sellcar.com/

コーポーレートサイト：https://quicknetwork.co







