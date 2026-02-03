青森のご当地グルメが味わえるポップアップイベント『TOOTH MART meets 青森県』が、神戸最大級のフードホール「TOOTH MART」にて2/13（金）～3/2（月）まで開催！

株式会社ポトマック

神戸最大級のフードホール「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES(https://toothtooth.com/toothmart-foodhall)」 (以後、TOOTH MART ※1)は、神戸の港エリアを舞台に、青森と神戸の食文化を楽しむ合同イベント「青森×神戸FOOD FES!」（※2）に参加し、青森のご当地グルメが味わえる期間限定のPOP UP SHOP「TOOTH MART meets 青森県」を2月13日（金）～3月2日（月）までオープンいたします。また、2月14日（土）には、青森県産サーモンの解体ショーや蛇口からりんごジュース販売、神戸ねぷた絵タイルシール＆しおりワークショップなどの体験型イベントも実施します。

「TOOTH MART meets」神戸から全国の食文化と地域の魅力をつなぐ共創プロジェクト

昨年兵庫県と連携して、“兵庫ならでは”の食や文化などを国内外に紹介するフェア『TOOTH MART HYOGO EXPO 2025』を展開した「TOOTH MART」。今度は全国各地と地域共創に取り組む「TOOTH MART meets」プロジェクトを実施。その第1弾として、青森県・神戸市の協力を得て神戸市の企業３社が開催する食体験イベント「青森×神戸FOOD FES!」のコンテンツとして、青森の食文化を楽しむフードイベント「TOOTH MART meets 青森県」を開催いたします。

■イベント名称：『TOOTH MART meets 青森県』

■開催期間：2026年2月13日（金）～3月2日（月）※2月14日（土）は体験型イベント開催

■開催場所：TOOTH TOOTH MART FOODHALL&NIGHT FES（通称 TOOTH MART）

神戸市中央区新港町7番2号神戸ポートミュージアム 1F

>>公式HP：https://toothtooth.com/toothmart-foodhall

>>Instagram：https://www.instagram.com/toothmart_foodhallnightfes/

■青森のご当地グルメが味わえる、期間限定のPOP UP SHOPがオープン！

青森県の代表的な食材や商材を使用した、期間限定のPOP UP SHOPがTOOTH MART内の1ショップとしてオープン。青森県の豊かな自然が育んだ地元の味を神戸で存分に味わえます。

販売場所：TOOTH MART フードホール内 "瀬戸内 海のビストロ”区画

販売期間：2月13日（金）～3月2日（月）

青い森紅サーモンのシーフードパエリア R\1,680/L\3,100青森の食卓の定番！ねぶた漬けごはん \420青森むつ湾産 漁師のほたてフライ \680青森郷土料理 いかメンチ \680青森 サンふじのりんご飴（プレーン/シナモンシュガー/抹茶）\680～桜庭りんご農園のりんごジュース（王林）\500弘前シードル工房kimoriのシードル（ドライ）\780弘前シードル工房kimoriのシードル（スイート）\780

※価格は全て税込

■2/14（土）はサーモン解体ショーやねぷたワークショップなどのイベント開催

「青森×神戸FOOD FES!」のメインイベントとして、青森県の食や文化を体験できる特別イベントを2月14日（土）に実施します。予約不要で誰でも気軽に立ち寄って楽しめる体験型イベントです。

以前の解体ショーの様子青森県産サーモン解体ショー

2/14（土）14:00～

TOOTH MARTのPOP UP SHOP前にて、青森県が誇るブランドサーモン「青い森紅サーモン」の解体ショーを実演いたします。

ショー終了後は先着順で「青い森紅サーモンのお刺身」を販売！

桜庭りんご農園の”蛇口からリンゴジュース”販売

2/14（土）12:00～18:00

お客様自身が蛇口からりんごジュースを注げるユニークな体験を！桜庭りんご農園の無添加100%りんごジュースを2/14（土）限定で蛇口から販売いたします。

神戸ねぷた絵タイルシールイメージ神戸ねぷた絵タイルシール＆しおりワークショップ（参加費無料、先着順）

2/14（土）11:00～15:00

※材料が無くなり次第終了とさせて頂きます。

神戸の若手クリエイターが神戸を題材として制作したねぷた絵をタイルシールやしおりにして楽しめるワークショップをTOOTH MART内で開催致します。参加費無料の先着順ですのでお早めにご参加ください。

■神戸の港エリアを舞台に、青森と神戸の食文化を楽しむ合同イベント「青森×神戸FOOD FES!」（※2）

青森県が推進する、「神戸・関西への魅力発信・展開支援」の取り組みをきっかけに、神戸市の企業３社が、主体的な連携により、青森県・神戸市の協力を得て開催する食体験イベントです。それぞれの特色を生かし、神戸港近く“ニューシーポート”エリアの３つの施設で催されます。

・イベント名称／「青森×神戸FOOD FES!」

・開催日／2026年2月13日（金）～3月2日（月）

・開催場所／神戸市の企業３社が新港町“ニューシーポート”エリア施設で開催

・共催／株式会社フェリシモ、株式会社安福又四郎商店、株式会社ポトマック

・協賛／株式会社ラグノオささき

・協力／青森県、神戸市、八戸水産価値向上実行委員会

・プレスリリース／ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004188.000012759.html

【食の体験コンテンツ1】

青森チョコスイーツと神戸のワイン＆日本酒のペアリング（主催：フェリシモ）

・プレスリリース＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004189.000012759.html

【食の体験コンテンツ2】

八戸の魚と神戸の酒の絶品コース（主催：安福又四郎商店）

・プレスリリース＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000096701.html

TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES

（※1 通称「TOOTH MART」）

神戸発祥のブランド「TOOTH TOOTH」がセレクションする、神戸グルメやスイーツを味わえる9ショップが集う神戸最大級のフードホール！

『TOO SMART LIFESTYLE』をテーマに、“TOOTH TOOTH”が出逢った美味しいものを素敵に味付けして、人から人へ、 地域や世代を超えて、つないでいく架け橋となる“ハレノニチジョウの場”を、クリエイティブに発信していきます。

神戸市中央区新港町7番2号神戸ポートミュージアム 1F

>> 公式HP：https://toothtooth.com/toothmart-foodhall

>> WEB予約：https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/25504

>> Instagram：https://www.instagram.com/toothmart_foodhallnightfes/