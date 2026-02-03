共立女子大学・共立女子短期大学×スターツグループ 千代田区公共施設計画を題材にした産学連携「（仮称）神田錦町三丁目施設整備等業務」成果報告

共立女子大学・短期大学

共立女子大学・共立女子短期大学（東京都千代田区/学長：佐藤雄一）は、スターツグループが千代田区と進める（仮称）神田錦町三丁目施設整備等業務の開発に関する教育プログラムに取り組みました。本プログラムは、本学の建築・デザイン学部3年次必修科目「建築・デザイン総合演習」の一環として、1週間の集中演習形式で実施され、建築コースとデザインコースの学生が混成チームを組み、協働して課題に取り組みました。実際に2027年度に開業予定の施設計画を題材とし、本学の教育と事業者の専門的知見を組み合わせることで、学生が社会課題に向き合いながら実践的に学ぶ場を創出しました。

題材となった（仮称）神田錦町三丁目施設整備等業務は、旧千代田保健所跡地（千代田区神田錦町三丁目10番地）に整備される、障害者支援施設・高齢者施設・地域交流機能等を備えた複合公共施設です。千代田区では、将来的な障害者・高齢者数の増加を見据え、区民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくりを進めています。

本施設は下記4つのめざす姿を掲げ、“privateとpublic”“健常と障害”“若年と高齢”など、さまざまな「あいだ」をつなぐ地域拠点として期待されています。

＜施設のめざす姿＞

1）安心・安全な施設

2）地域とつながり、活性化に寄与する施設

3）人と環境にやさしい施設

4）永く有効に活用できる施設

授業では、スターツグループの協力を得て、施設運営方針や地域課題、設計・企画の実務的視点を学生に提供しました。学生は、それらを基に以下の提案を行いました。

・可動式家具を用いた柔軟な空間構成

・ユニバーサルデザインの実装

・カフェ、ギャラリー、イベントスペースを内包した1・2階の計画

・地域性を踏まえたロゴやサイン

・室内模型（1/20）、図面、インテリアデザイン、パース

・開業後のイベント企画とプロモーション案

実施設計に近いアウトプットが求められる中、学生たちは１週間という短期間ながら集中して議論を重ね、建築とデザインの異なる専門性を融合させながら、空間設計やグラフィック、運営企画など複合的な視点から課題に取り組みました。スターツグループの担当者から適宜フィードバックを受け、提案をブラッシュアップすることで、より多角的で実践的な提案が実現しました。

10月18日に開催した成果報告会兼講評会では、スターツグループの担当者から実務的な観点で評価や助言を受け、学生の提案が施設の魅力向上にどう寄与するかを具体的に学びました。学生にとって、地域が抱える課題や多様な利用者への理解を深め、社会実装を見据えた提案へ高める貴重な機会となりました。

成果報告会兼講評会 スターツグループ担当者様からの講評成果報告会兼講評会 学生発表の様子学生が制作した建築模型建築模型プレゼンの様子

共立女子大学は、今後も産学連携を一層推進し、社会とつながる実践的な学びを展開してまいります。

■スターツグループについて：

スターツグループは土地有効活用・建設、不動産仲介・管理を主軸とし、金融（証券・信託）、出版、ホテル、高齢者支援、保育など、出会ったお客様と末永くお付き合いできるよう、総合生活文化企業として地域に根ざし事業を多角化しております。

多岐にわたるサービス・商品をワンストップで提供するグループの総合力で、より魅力的な都市開発事業やPPP/PFI事業の実現、指定管理者制度による施設の管理・運営事業に取り組んでいます。