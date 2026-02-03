トイレの問題をスマートに解決！しっかり消臭して心地よい香りをプラス。mercyu（メルシーユー）から「デオドロップス」を新発売【ライフオンプロダクツ株式会社】

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）が展開する、“見る”楽しみと“香る”楽しみで、暮らしに潤いをお届けするフレグランスブランド「mercyu（メルシーユー）」。


mercyuでは新作「デオドロップス」を2026年2月24日（火）より販売開始いたします。


トイレ後のエチケットに。消臭して心地よい香りをプラスする新習慣




mercyuから人気の香り2種が消臭オイルになって新登場。


トイレ後の気になるにおいに、また手洗い場やごみ箱などの生活臭に、


オイルを2～3滴垂らすと、しっかり消臭しつつ心地よい香りが広がります。


すりガラスのボトルにはナチュラルな竹素材のキャップを合わせ、


見せ置きできるデザインも◎。


ドロップ式のため、ふたを開けて垂らすだけの手軽さも魅力です。


甘く爽やかな香りは、付属のアロマストーンの使用で


ルームフレグランスとしてもご使用いただけます。



mercyu（メルシーユー）


「デオドロップス 90ml」 MRU-142


価格：1,980円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/mru-142/




POINT1■mercyuで人気の香りの消臭オイル

ブランド初となる消臭オイルが新登場。


気になるにおいを消臭しつつ、


心地よい香りが広がります。


香りはmercyuで人気の2種。


消臭オイルでは珍しい甘く爽やかな香りが


特徴です。








POINT2■トイレ後のエチケットに

トイレの水を流した後、水面にオイルを2～3滴


垂らすと、消臭しながら甘く爽やかな香りが


空間を満たします。


手洗い場やごみ箱など、においが気になる


場所にもご使用いただけます。








POINT3■付属のアロマストーンで香りを身近に

デオドロップスは、アロマオイルのように


ストーンに垂らしても香りをお楽しみ


いただけます。


お部屋で楽しむ際は、付属のアロマストーンを


ご利用ください。








POINT4■竹素材のキャップがアクセント

すりガラスのボトルに、竹のキャップを合わせた


ナチュラルテイストが魅力。


シンプルで清潔感があり、見せ置きできる


デザインです。








POINT5■もらって嬉しいおしゃれなパッケージ

パッケージはそのまま飾ってもかわいい


円筒ケースを採用。


高級感があり、ラッピング不要のギフトとしても


ご利用いただけます。








mercyuでロングセラーの香り2種
クリアエアー（CL）

通りすがりにふわっと香る、残り香のある


あの空間には格別な澄んだ空気が漂う


記憶に残るフルーティな甘さが女性的で優しい。


※クリアエアーはライフオンプロダクツ株式会社の登録商標です。






シトラスバーベナ（CV）

爽やかな春の実りを感じさせるシトラス。


シーンを選ばずにお楽しみいただける、


フレッシュでさっぱりとした軽い後味の


柑橘系の香り。








商品仕様



CL（クリアエアー）

CV（シトラスバーベナ）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/371_1_2233d53f3f458260670c71f2cd0659df.jpg?v=202602030221 ]


販売情報



■2026年2月3日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/mercyu/mru-142



■2026年2月24日（火）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始




ブランド概要




感性をくすぐる、幸せのエッセンス


“見る”楽しみと“香る”楽しみで、暮らしに潤いをお届けします。


あなただけの心地よい空間づくりで幸せなスローライフを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供