トイレの問題をスマートに解決！しっかり消臭して心地よい香りをプラス。mercyu（メルシーユー）から「デオドロップス」を新発売【ライフオンプロダクツ株式会社】

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）が展開する、“見る”楽しみと“香る”楽しみで、暮らしに潤いをお届けするフレグランスブランド「mercyu（メルシーユー）」。

mercyuでは新作「デオドロップス」を2026年2月24日（火）より販売開始いたします。

トイレ後のエチケットに。消臭して心地よい香りをプラスする新習慣

mercyuから人気の香り2種が消臭オイルになって新登場。

トイレ後の気になるにおいに、また手洗い場やごみ箱などの生活臭に、

オイルを2～3滴垂らすと、しっかり消臭しつつ心地よい香りが広がります。

すりガラスのボトルにはナチュラルな竹素材のキャップを合わせ、

見せ置きできるデザインも◎。

ドロップ式のため、ふたを開けて垂らすだけの手軽さも魅力です。

甘く爽やかな香りは、付属のアロマストーンの使用で

ルームフレグランスとしてもご使用いただけます。

mercyu（メルシーユー）

「デオドロップス 90ml」 MRU-142

価格：1,980円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/mru-142/

POINT1■mercyuで人気の香りの消臭オイル

ブランド初となる消臭オイルが新登場。

気になるにおいを消臭しつつ、

心地よい香りが広がります。

香りはmercyuで人気の2種。

消臭オイルでは珍しい甘く爽やかな香りが

特徴です。

POINT2■トイレ後のエチケットに

トイレの水を流した後、水面にオイルを2～3滴

垂らすと、消臭しながら甘く爽やかな香りが

空間を満たします。

手洗い場やごみ箱など、においが気になる

場所にもご使用いただけます。

POINT3■付属のアロマストーンで香りを身近に

デオドロップスは、アロマオイルのように

ストーンに垂らしても香りをお楽しみ

いただけます。

お部屋で楽しむ際は、付属のアロマストーンを

ご利用ください。

POINT4■竹素材のキャップがアクセント

すりガラスのボトルに、竹のキャップを合わせた

ナチュラルテイストが魅力。

シンプルで清潔感があり、見せ置きできる

デザインです。

POINT5■もらって嬉しいおしゃれなパッケージ

パッケージはそのまま飾ってもかわいい

円筒ケースを採用。

高級感があり、ラッピング不要のギフトとしても

ご利用いただけます。

mercyuでロングセラーの香り2種クリアエアー（CL）

通りすがりにふわっと香る、残り香のある

あの空間には格別な澄んだ空気が漂う

記憶に残るフルーティな甘さが女性的で優しい。

※クリアエアーはライフオンプロダクツ株式会社の登録商標です。

シトラスバーベナ（CV）

爽やかな春の実りを感じさせるシトラス。

シーンを選ばずにお楽しみいただける、

フレッシュでさっぱりとした軽い後味の

柑橘系の香り。

商品仕様

CL（クリアエアー）CV（シトラスバーベナ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/371_1_2233d53f3f458260670c71f2cd0659df.jpg?v=202602030221 ]

販売情報

■2026年2月3日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/mercyu/mru-142

■2026年2月24日（火）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランド概要

感性をくすぐる、幸せのエッセンス

“見る”楽しみと“香る”楽しみで、暮らしに潤いをお届けします。

あなただけの心地よい空間づくりで幸せなスローライフを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供