トイレの問題をスマートに解決！しっかり消臭して心地よい香りをプラス。mercyu（メルシーユー）から「デオドロップス」を新発売【ライフオンプロダクツ株式会社】
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）が展開する、“見る”楽しみと“香る”楽しみで、暮らしに潤いをお届けするフレグランスブランド「mercyu（メルシーユー）」。
mercyuでは新作「デオドロップス」を2026年2月24日（火）より販売開始いたします。
トイレ後のエチケットに。消臭して心地よい香りをプラスする新習慣
mercyuから人気の香り2種が消臭オイルになって新登場。
トイレ後の気になるにおいに、また手洗い場やごみ箱などの生活臭に、
オイルを2～3滴垂らすと、しっかり消臭しつつ心地よい香りが広がります。
すりガラスのボトルにはナチュラルな竹素材のキャップを合わせ、
見せ置きできるデザインも◎。
ドロップ式のため、ふたを開けて垂らすだけの手軽さも魅力です。
甘く爽やかな香りは、付属のアロマストーンの使用で
ルームフレグランスとしてもご使用いただけます。
mercyu（メルシーユー）
「デオドロップス 90ml」 MRU-142
価格：1,980円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/mru-142/
POINT1■mercyuで人気の香りの消臭オイル
ブランド初となる消臭オイルが新登場。
気になるにおいを消臭しつつ、
心地よい香りが広がります。
香りはmercyuで人気の2種。
消臭オイルでは珍しい甘く爽やかな香りが
特徴です。
POINT2■トイレ後のエチケットに
トイレの水を流した後、水面にオイルを2～3滴
垂らすと、消臭しながら甘く爽やかな香りが
空間を満たします。
手洗い場やごみ箱など、においが気になる
場所にもご使用いただけます。
POINT3■付属のアロマストーンで香りを身近に
デオドロップスは、アロマオイルのように
ストーンに垂らしても香りをお楽しみ
いただけます。
お部屋で楽しむ際は、付属のアロマストーンを
ご利用ください。
POINT4■竹素材のキャップがアクセント
すりガラスのボトルに、竹のキャップを合わせた
ナチュラルテイストが魅力。
シンプルで清潔感があり、見せ置きできる
デザインです。
POINT5■もらって嬉しいおしゃれなパッケージ
パッケージはそのまま飾ってもかわいい
円筒ケースを採用。
高級感があり、ラッピング不要のギフトとしても
ご利用いただけます。
mercyuでロングセラーの香り2種
クリアエアー（CL）
通りすがりにふわっと香る、残り香のある
あの空間には格別な澄んだ空気が漂う
記憶に残るフルーティな甘さが女性的で優しい。
※クリアエアーはライフオンプロダクツ株式会社の登録商標です。
シトラスバーベナ（CV）
爽やかな春の実りを感じさせるシトラス。
シーンを選ばずにお楽しみいただける、
フレッシュでさっぱりとした軽い後味の
柑橘系の香り。
商品仕様
CL（クリアエアー）
CV（シトラスバーベナ）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/371_1_2233d53f3f458260670c71f2cd0659df.jpg?v=202602030221 ]
販売情報
■2026年2月3日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/mercyu/mru-142
■2026年2月24日（火）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランド概要
感性をくすぐる、幸せのエッセンス
“見る”楽しみと“香る”楽しみで、暮らしに潤いをお届けします。
あなただけの心地よい空間づくりで幸せなスローライフを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供