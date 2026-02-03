“回して楽しむ”体験価値をプラスした、オリジナル「くるくる回転アクリルスタンド」OEM販売をスタート！【株式会社ケイオー】

株式会社ケイオー

「くるくる回転アクリルスタンド」はアクスタをくるくる回すことで、見え方が変わるアクリルスタンドです。表と裏で異なるビジュアルを配置すれば、回すたびに推しの表情や世界観が切り替わり、何度も楽しめる“体験型グッズ”です！

▶ケイオーのくるくる回転アクリルスタンドを詳しくみる(https://www.keio-inc.co.jp/order_case/kurukuru_acrylic_stand/)

◆くるっと回る回転ギミックで、推しを“動き”で楽しめる

「くるくる回転アクリルスタンド」は、台座の回転構造により、手で軽く触れるだけでくるくると回転します。回転することで、静止したアクリルスタンドとは異なり、推しに動きが生まれたような感覚を楽しめるのが特長です。何気なく回した瞬間に視界に入る推しの姿が変わることで、見るたびに新鮮な気持ちになれる、日常の中で何度も楽しめる推し活アイテムとして活用できます！

◆アレンジでさらに世界観が楽しめる！選べる2タイプの台座

扱いやすくシンプルな1段タイプと、より立体的で世界観が表現できる２段タイプの、２タイプの台座をご用意しています。どちらもアクスタ本体は両面印刷に対応し、ストーリー性のある推し活グッズとして、販売用グッズやOEM制作に最適です！

◆ 写真・動画でも楽しめる、推し活との相性の良さ

回転する様子は、写真や短い動画でも映えやすく、SNS映えもバツグン！推し活の記録やコレクション撮影にもおすすめです。角度や回転の瞬間によって見え方が変わるため、自分なりの撮り方・楽しみ方を見つけやすい点など、楽しみ方がさまざまなところも特長です。

◆飾るだけで存在感のある、体験型アクリルスタンド

「くるくる回転アクリルスタンド」は、ダイカットで制作できるので、デスクや棚に置くだけでも目を引く存在感があります。さらに、回転するという動きが加わることで、“飾る”だけで終わらない体験型グッズになります。

「くるくる回転アクリルスタンド」は、以下のようなシーンで活用できます。

キャラクターやビジュアルを、より印象的に演出。ツアーグッズの物販スペースで視線を集めるアイキャッチとして。人気選手やスポーツイベントグッズとして。ご当地イベントや記念グッズとして。

くるくる回転アクリルスタンドの詳細 >> :https://www.keio-inc.co.jp/order_case/kurukuru_acrylic_stand/

◆ 商品概要

商品名 ：くるくる回転アクリルスタンド

印刷方法：UVインクジェット印刷

素材 ：アクリル

サイズ ：1段タイプ／土台 約50×50mm（固定）アクスタ 約70×70mm以内

：2段タイプ／土台＆中間台座 約50×50mm以内 アクスタ 約70×70mm以内

：アクスタ本体／サイズ指定なし

▶OEMサイトでくるくる回転アクリルスタンドを詳しくみる(https://www.keio-inc.co.jp/order_case/kurukuru_acrylic_stand/)

▶公式オンライン注文サイトでくるくる回転アクリルスタンドを注文する(https://originalgoods.market/products/detail/9157)

＼ケイオーでは、ほかにもいろいろなアクリルグッズを制作いただけます／

▶ケイオーのアクリルグッズをみる(https://www.keio-inc.co.jp/order_case/product-category-kokunai/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab-%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%ab%e3%82%b0%e3%83%83%e3%82%ba/)

◆ 短納期・高品質・低価格！小ロットから大ロットまでのOEM制作を承ります

オリジナルグッズ制作の採用実績5000社以上を誇るケイオーでは、各種オリジナルグッズの小ロットから大ロットまでのOEM制作に対応しております。取り扱いの商品は、定番人気のアクリルキーホルダーやアクリルスタンドなどのアクリルグッズから、パスケース、バッグなどのファッション雑貨、神社などの授与品としてのお守りグッズなど、多種多様なアイテムをご用意しており、お客様のご希望や条件に最適なグッズやプランをご提案させていただきます。個人や店舗でオリジナルグッズを手軽に制作できるほか、公式販売グッズや、企業やブランドの販促グッズなど、さまざまなバリエーションのデザインを大ロットで制作していただくことも可能です。 当社は国内に自社工場を設けているため、余計なマージンがかからず、ハイクオリティで、高コスパ、短納期のオリジナルグッズ制作を実現いたします。経験豊富な専任のスタッフが、企画の段階からしっかりサポートいたしますので、ご希望の仕様やスケジュールなど、どんなことも安心しておまかせください。また、0から制作する完全オリジナルの「フルオーダー」にも対応しています。

▼ケイオーOEMサイトはこちらから

https://www.keio-inc.co.jp/order_case/

◆ 公式オンライン注文サイトでは24時間いつでもご注文が可能！

公式オンライン注文サイト「オリジナルグッズマーケット」では24時間いつでも今すぐにご注文が可能です。人気のアクリルグッズはもちろん、パスケースやバッグ、マグカップなどバラエティに富んだオリジナルグッズを多数ご用意しております。

★ 試作品の制作や、サンプルのご依頼などにも対応しております！

サンプルは規定のデザインを実際の印刷機で加工したものをお送りしておりますので、素材やカラー、印刷の仕上がりを確認してから安心して量産していただけます。また、お客様の希望のデザインで試作品として1点制作してお送りすることも可能です。

▼公式オンライン注文サイト「オリジナルグッズマーケット」はこちらから

https://originalgoods.market/

◆ 会社概要

会社名 ： 株式会社ケイオー

所在地 ： 千葉県野田市関宿台町1995-2

設立 ： 1978年(昭和53年)7月

代表取締役社長： 忍田 達平

事業内容 ： モバイル関連製品の企画・製造・販売

アパレル雑貨製品の企画・製造・販売

TEL ： 04-7196-0116

URL ： https://www.keio-inc.co.jp/

国内に自社工場を持ち、企画から開発まで行っている株式会社ケイオーは、コストを抑えた高品質なオリジナルグッズ制作に力を入れています。

採用実績は5,000社以上！様々なジャンルの企業様からご依頼をいただいております。

＜事業者向け(卸・OEM)製品一覧＞

https://www.keio-inc.co.jp/order_case/

＜公式オンライン注文サイト＞

https://originalgoods.market/

◆「お客様の笑顔のために」をモットーに

株式会社ケイオーは、お客様に喜びと感動を与えられるモノづくり企業であることを使命とし1978年に千葉県に創業しました。主にプラスチック製品や皮革製品の企画・開発・製造および各種塗装・印刷・組立、検査・梱包までを国内自社工場にて一貫して行っております。

長年の工業製品製造にて培った加工技術やノウハウを応用して、スマートフォン関連商品やファッション雑貨などの企画・製造・販売も行っており、芸能・アニメ・アパレルなどの様々な業界のお客様から多くの高い評価を頂戴しております。

これからもすべてのお客様が笑顔になるような製品づくりをモットーに、革新的な技術とアイデアで世の中を動かす企業を目指してまいります。

