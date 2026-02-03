【全60ページ超の保存版】MEO対策の決定版「Googleビジネスプロフィール完全ガイド」を無料公開。飲食店・美容・クリニックの集客ノウハウを網羅。

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、Googleビジネスプロフィールの運用ノウハウを全60ページ超の大ボリュームで体系化した資料を無料公開いたしました。

飲食店、美容室、クリニック等の集客において、実務ですぐに使えるテクニックを網羅した保存版です。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202602_GBPguide

■資料公開の背景

飲食店や美容サロン、クリニックなどの店舗集客において、「Googleビジネスプロフィール（GBP）」は不可欠です。しかし、「登録しただけで放置している」「集客につながる機能を使えていない」というケースが後を絶ちません。

そこで、弊社が支援してきた多数の運用実績をもとに、「基本の辞書」としても「集客力アップの実践書」としても使えるガイド資料を作成しました。

■『Googleビジネスプロフィール完全ガイド』の中身

本資料は、無料資料によくある「概要だけの解説」ではありません。 総ページ数60枚以上にわたり、現場のプロが使うノウハウを余すことなく詰め込みました。

＜この資料でわかること＞

集客成果を左右する機能： 写真、投稿、商品機能の正しい使い方

初期設定の落とし穴： 多くの店舗が見落としている必須項目

運用フェーズの優先順位： 限られた時間で効果を出すタスク整理

成果が出ない原因と対策： つまずきポイントの解決策

これから運用を始める方、すでに運用しているが成果に伸び悩んでいる方、どちらにも役立つ一冊です。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202602_GBPguide

店舗集客ツール「STOREPAD（ストアパッド）」について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

▶サービスサイト https://storepad.jp/

▶資料請求（無料）https://storepad.jp/report/service

▶ご導入事例 https://storepad.jp/case

会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/