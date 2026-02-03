スターバックスのショート缶コーヒーシリーズから新フレーバーが登場　「スターバックス(R) MY COFFEE TIME(TM) キャラメルラテ」2月10日（火）より新発売

Starbucks Corporation

スターバックス・コーポレーション（本社：米国 シアトル、CEO：ブライアン・ニコル）と、サントリー食品インターナショナル株式会社（本社：東京都、社長：小野真紀子）は、ご好評いただいているショート缶コーヒーシリーズより、新フレーバーの「スターバックス(R) MY COFFEE TIME(TM) キャラメルラテ」を、2月10日（火）から発売します。

デザインはイメージです。気軽に自分時間を楽しめるショート缶コーヒーシリーズから、新フレーバー「キャラメルラテ」が新登場

「スターバックス(R) MY COFFEE TIME(TM)」は、1杯のコーヒーを通し、まるでお気に入りのカフェにいるかのような心地よい“自分時間”の演出をコンセプトとした、ショート缶コーヒーシリーズです。ご自宅やオフィスなどシーンを選ぶことなく、いつでもどこでも気軽にスターバックスをお楽しみいただけます。

今回は本シリーズから初のフレーバーラテとして、「キャラメルラテ」を発売します。スターバックスで長く親しまれている香ばしいキャラメルの風味と、なめらかなラテの組み合わせが特徴の自分へのご褒美にぴったりな1本です。

●中味の特長

忙しい日や短い休憩時間にも自分を甘やかせるような満足感のある味わいを目指し、スターバックスが厳選した深煎りのコーヒーに、まろやかなミルクとキャラメルフレーバーの優しい甘さをバランスよく重ねました。ひと口で広がるコーヒーの豊かなコクとキャラメルのとろけるような甘さが、忙しい日常に心ほどけるひとときを届けます。贅沢な香りと奥行きのある味わいが特徴の、心を優しく包み込むような至福のキャラメルラテです。

●パッケージの特長

窓をモチーフにくつろぎの時間をイメージした円形のアイコンと、オレンジを基調とした暖色の背景で、キャラメルラテのやさしい甘さとまろやかさを表現しました。ブランドを象徴するサイレンロゴを中央に配置し、さらにキャラメルソースをイメージした模様をあしらうことで、とろけるような甘い味わいを感じるデザインに仕上げました。

商品開発担当者おすすめの相性の良いフードをご紹介

ドリンクと相性の良いフードは、組み合わせることでそれぞれの味わいを引き立たせるだけでなく、そのドリンク体験を新たな高みに引き上げる可能性も秘めています。そこで、米国 シアトルのスターバックス本社で商品開発を行っている担当者による、「スターバックス(R) MY COFFEE TIME(TM) キャラメルラテ」との相性抜群なフードをご紹介します。

（スターバックス・コーポレーション グローバルチャネルデベロップメントR&Dケニー・バレンタ）

チョコレートバナナクレープ

もちもちな食感のチョコレートバナナクレープと甘くほろ苦いキャラメルラテは、リラックスしたい午後のひとときにぴったりな組み合わせです。キャラメルラテのミルクの風味と、チョコレートバナナクレープのチョコレートとホイップのクリーミーさが、繊細なフレッシュバナナの味わいを引き立てます。

ほうじ茶チーズケーキ

独特な風味のマッチングを楽しみたい時には、ほうじ茶チーズケーキをお試しください。キャラメルの甘さとコーヒーの香りを引き立てつつ、チーズケーキがキャラメルラテのミルクと調和し、口いっぱいに広がる豊かな味わいを楽しめます。

▼商品情報

▼発売地域 全国

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

▼商品情報（ホームページ） https://starbucks-rtd.jp/lineup/

▼リリース使用画像はhttps://www.suntory.co.jp/softdrink/news/よりダウンロード可能です。

【お花見を楽しめるオリジナルグッズをプレゼント！スターバックス SAKURAキャンペーン実施】

▼賞品内容

＜MY COFFEE TIME(TM)（缶）コース＞

スターバックス オリジナル保冷バッグ 500名様

＜COFFEE OF THE DAY（ペット）コース＞

スターバックス オリジナルレジャーマット 500名様

※賞品の内容・仕様は変更になる場合がございます。

▼対象商品

＜MY COFFEE TIME(TM)（缶）コース＞

スターバックス(R) MY COFFEE TIME(TM) 185g缶 （ブラック・カフェラテ・キャラメルラテ/単缶・6缶）

＜COFFEE OF THE DAY（ペット）コース＞

スターバックス(R) COFFEE OF THE DAY 450ml （ブラック・カフェラテ）

▼応募方法

レシート有効期間中に、ご希望コースへの応募に必要な対象商品を2本以上同時にご購入のレシート（コピー、再発行されたものは不可）を1口として、WEBでご応募ください。

＜応募手順＞

（１）レシートを、スマートフォン又はデジタルカメラで撮影してください。

（２）スマートフォン・PCからキャンペーンサイトにアクセスし、撮影した画像を応募フォームにアップロードし、「LINEで応募」「サントリーアカウントで応募」のどちらかを選択して必要事項を全てご入力のうえ、ご応募ください。

▼応募期間

2026年2月9日（月）9：00～2026年3月13日（金）23：59

▼レシート有効期間

2026年1月12日（月）～2026年3月13日（金）

※詳しくは下記特設ページをご覧ください。

https://mobile.suntory.co.jp/cpn/receipt-f/uni/CSUNF2602091RECE/index.html?openExternalBrowser=1

