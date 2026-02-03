ダイナミックプラス、 HCJ2026（国際ホテル・レストラン・ショー）に出展
ダイナミックプラス株式会社（本社：東京都、以下 当社）は、
2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイトで開催される
「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」に出展いたします。
本展示では、旅館・ホテル・グランピングなどの宿泊事業者を対象に、価格調整や販売判断を支援する宿泊施設専用レベニューマネジメントシステム「D＋」の取り組みをご紹介します。
■ 出展の背景
宿泊業界では、需要変動の大きさや人手不足を背景に、
料金設定や在庫管理を限られた人員で行わざるを得ない状況が続いています。
特に繁忙期や連休、イベント開催日などの重要な日程では、
価格設定の判断が売上に大きな影響を与える一方で、
担当者の経験や勘に依存した運用が続いているケースも少なくありません。
当社はこうした課題に対し、
データをもとに価格判断を行いやすい環境づくりを支援する取り組みとして、
宿泊施設専用レベニューマネジメントシステム「D＋」を提供しています。
■ 展示会概要
イベント名：HCJ2026（第54回国際ホテル・レストラン・ショー）
日時：2026年2月17日(火)～20日(金)／10:00～17:00（最終日のみ16:30まで）
会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）
出展カテゴリ：AI/TECH/DX INNOVATION ZONE/ AIソリューション
ブース番号：W4-L27（西4ホール）
公式WEBサイト：https://hcj.jma.or.jp/
※ご来場いただくには事前登録が必要です。詳細は公式サイトをご参照ください。
■ 「D＋」について
レベニューマネジメントシステム「D＋」は、
宿泊施設における価格調整や販売判断を、データをもとに支援するシステムです。
過去の販売実績などを活用し、施設ごとに構築したAIモデルによる価格算出や
その判断根拠の可視化を通じて、日々の価格判断を行いやすい環境づくりを支援します。
また、施設様の運用方針に応じて価格更新の自動化にも対応しており、
業務負荷の軽減や属人化の抑制、将来を見据えた運用体制づくりに貢献します。
■ 展示ブースでご紹介する内容
出展ブースイメージ
HCJ2026の当社ブースでは、実際のデモ機をご用意し、
画面を操作しながら「D＋」の機能や活用イメージをご紹介します。
・当社システムの基本的な考え方
・繁忙期・重要日における価格判断の支援イメージ
・先の販売日までを見据えた価格運用の考え方
・実際の画面を用いたデモンストレーション
・導入施設における活用イメージのご紹介
これからレベニューマネジメントに取り組みたい施設様から、
すでに取り組みを進めている施設様まで、
施設のオーナー様から現場の担当者様まで、
幅広い立場の方にご覧いただける内容を予定しています。
■ 導入効果シミュレーションの実施について
HCJ2026の当社ブースでは、
「D＋」の導入検討を具体的に進めたい施設様向けに、
過去の販売実績データをもとにした「導入効果シミュレーション」の実施に向けたご案内を行います。
導入検討にあたっての判断材料を整理する取り組みとして、
当社ブースにてご相談のうえ、お申し込みいただいた施設様を対象にご案内します。
なお、本シミュレーションは施設様の状況をお伺いしながら個別に対応するため、
実施可能な件数には限りがございます。
展示会場では、
シミュレーションの内容や実施条件をご説明するとともに、
施設様の状況をお伺いしながら、個別にご相談をさせていただきます。
導入検討を具体的に進めたいとお考えの方は、
ぜひ会場にて当社ブースへお立ち寄りください。
■ 会社概要
会社名：ダイナミックプラス株式会社
事業内容：宿泊施設専用レベニューマネジメントシステム「D＋」の開発・提供
URL：https://www.dynamic-plus.com/
お問い合わせ：info@dynamic-plus.com