【無料セミナー】いま求められる脱炭素経営とは？サプライチェーンとしての取組を分かりやすく解説します　東京都産業労働局2月24日開催

東京都 HTT実践推進ナビゲーター事業詳細を見る :https://www.httnavi.metro.tokyo.lg.jp/seminar/entry_20260224/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar

日本企業の脱炭素経営における2026年は、国内の排出権取引（GX-EST）が本格稼働がスタートし、大企業だけでなく「取引先・中小企業の排出量」もより厳格な管理・削減が求められる方向になると、予想されます。さらに個々の企業の省エネ推進が一層重要になるとともに、サプライチェーン全体での取り組みの必要性が高まると考えられます。

本セミナーでは、現在の脱炭素経営を求められる背景から、取組の第一歩になる排出量の見える化、省エネの取り組みを中心に、わかりやすく説明します。

こんな方におすすめです！

・これから脱炭素経営を始めたい経営者の方

・中小企業にお勤めの管理部門、企画部門、その他脱炭素推進担当の方

・脱炭素の進め方や具体的な事例、支援策を知りたい方

・中小企業に求められる役割を学びたい方

【 テーマ 】2026年、迫られる中小企業の脱炭素経営

【 日時 】令和8年2月24日（火）15:00～16:30

【 開催方法 】東京都港区南青山3-1-30 PASONA SQUARE 16階 ※オンライン参加可

【 対象者 】中小企業の脱炭素化にご興味ある経営者様・ご担当者様、本セミナーにご関心のある方

【 参加費 】無料

【 講師 】株式会社山本技術経営研究所 代表取締役

山本 肇（やまもと はじめ）氏

■プロフィール

電気メーカで勤務の後、技術コンサルタントとして独立し、さまざまな企業様の技術と経営を支援している。また、東京都中小企業振興公社のゼロエミッション経営推進マネージャーとして、企業様の脱炭素経営の推進をサポート中。

【 セミナー内容 】

第I部 講演

１）求められる中小企業の脱炭素経営の背景

２）排出量の見える化

３）省エネの計画と実行

４）質疑応答

第II部 東京都のHTTの取組・支援策のご案内

【ご来場特典】セミナー終了後、HTT実践推進ナビゲーターが東京都の助成金に関するご相談を受け付けます！

セミナーに申込む :https://www.httnavi.metro.tokyo.lg.jp/seminar/entry_20260224/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminarお気軽にお申込みください！

当事業では、HTT実践推進ナビゲーターがHTT（電力をへらす、つくる、ためる）に関する東京都の助成金を、わかりやすく丁寧にご紹介いたします！お気軽にご相談ください。（完全無料）

お問合せ）https://www.httnavi.metro.tokyo.lg.jp/contact/



過去のセミナーレポート）https://www.httnavi.metro.tokyo.lg.jp/report/

【 お問合せ先 】

HTT実践推進ナビゲーター事業 事務局

受託事業者 株式会社パソナ

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-6-5 飯田橋駅東口ビル3階

電話番号：03-6633-3615

HP：https://www.httnavi.metro.tokyo.lg.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/httnavi