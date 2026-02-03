華奢なピアスを重ねて楽しむ「キュレイテッドイヤー」という新提案

株式会社サンポークリエイト



mimi33では、耳元を意図して構築するという考え方のもと、華奢で繊細なピアスを組み合わせた新しいスタイリングを提案。

小ぶりなデザインとSilver925の静かな輝きが、装いに洗練された余白を生み出します。

Crated Earとは・・複数のピアスを組み合わせてスタイリングすること。

複数のピアスを着用するスタイルは、強さやエッジィな印象があり、日常には少しハードルが高いと感じられることも。

mimi33は、そうしたイメージとは異なる視点から、華奢で繊細なピアスを重ね、耳元に静かな美しさと余白を添えるスタイリングを提案している。

8年間ピアスと向き合い続けてきた中で生まれたこの表現は、日本ではまだ馴染みのない「意図して構築する耳のスタイリング」という新しい価値観へとつながっていく。

華奢で繊細な美しさを実現するために、一点で着けても耳元が整い、複数重ねても組み合わせやすいバランスを意識し、日常の装いを静かに引き上げるデザイン。

繊細さに寄りすぎず、カジュアルな抜け感を残したバランスは、mimi33ならではの表現になっている。

毎日つけてもらいたいから、より安心に。

ジュエリーライクな佇まいを保ちながら、シャフトの長さは通常のポストと同じ設計とし、日常に無理なく取り入れられる着用感を追求している。

すべてSilver925素材を使用し、ゴールドカラーにはK18の厚コーティングを施したニッケルフリー仕様。アレルギーを起こしにくく、変色もしづらい点も、mimi33が大切にしてきた価値のひとつである。

また、スタッドタイプのピアスには「スクリューポスト仕様」を採用し、外れにくいためストレスフリーで着用できるのも魅力。キャッチはmimi33のアイコンでもあるキューブ型で、後ろ姿までこだわり抜き、さらに転がって紛失するなどの欠点も解消してくれる。

販売詳細

スクリューポストとキャッチ

■ 発売日

2026年2月4日（水）

※オンラインストア 同日10:00～

■ 販売場所

mimi33 オンラインストア

mimi33 各実店舗

■詳細ページ

URL

■ 商品ラインナップ

全12種（各2色展開・全て片耳売り）

素材：Silver925（ゴールドカラーはK18厚コーティング・ニッケルフリー）

DG270518P

\3,740

DG270519P

\2,970

DG270520P

\3,850

DG270521P

\3,850

DG270522P

\4,400

DG270523P

\3,850

DG270524P

\4,070

DG270525P

\4,400

DG270526P

\3,520

DG270527P

\2,860

DG270528P

\3,080

DG270529P

\3,520