華奢なピアスを重ねて楽しむ「キュレイテッドイヤー」という新提案
mimi33では、耳元を意図して構築するという考え方のもと、華奢で繊細なピアスを組み合わせた新しいスタイリングを提案。
小ぶりなデザインとSilver925の静かな輝きが、装いに洗練された余白を生み出します。
Crated Earとは・・複数のピアスを組み合わせてスタイリングすること。
複数のピアスを着用するスタイルは、強さやエッジィな印象があり、日常には少しハードルが高いと感じられることも。
mimi33は、そうしたイメージとは異なる視点から、華奢で繊細なピアスを重ね、耳元に静かな美しさと余白を添えるスタイリングを提案している。
8年間ピアスと向き合い続けてきた中で生まれたこの表現は、日本ではまだ馴染みのない「意図して構築する耳のスタイリング」という新しい価値観へとつながっていく。
華奢で繊細な美しさを実現するために、一点で着けても耳元が整い、複数重ねても組み合わせやすいバランスを意識し、日常の装いを静かに引き上げるデザイン。
繊細さに寄りすぎず、カジュアルな抜け感を残したバランスは、mimi33ならではの表現になっている。
毎日つけてもらいたいから、より安心に。
ジュエリーライクな佇まいを保ちながら、シャフトの長さは通常のポストと同じ設計とし、日常に無理なく取り入れられる着用感を追求している。
すべてSilver925素材を使用し、ゴールドカラーにはK18の厚コーティングを施したニッケルフリー仕様。アレルギーを起こしにくく、変色もしづらい点も、mimi33が大切にしてきた価値のひとつである。
また、スタッドタイプのピアスには「スクリューポスト仕様」を採用し、外れにくいためストレスフリーで着用できるのも魅力。キャッチはmimi33のアイコンでもあるキューブ型で、後ろ姿までこだわり抜き、さらに転がって紛失するなどの欠点も解消してくれる。
販売詳細
■ 発売日
2026年2月4日（水）
※オンラインストア 同日10:00～
■ 販売場所
mimi33 オンラインストア
mimi33 各実店舗
■ 商品ラインナップ
全12種（各2色展開・全て片耳売り）
素材：Silver925（ゴールドカラーはK18厚コーティング・ニッケルフリー）
