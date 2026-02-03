「人を動かす伝え方」と題して、株式会社ＣＨＥＥＲＦＵＬ 代表取締役／１分トークコンサルタント 沖本 るり子氏によるセミナーを2026年3月6日(金)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

「結局、何が言いたいの？」と言われない

人を動かす伝え方

～１分で伝わる技術で、仕事を円滑に進め、良好な人間関係を築く～

株式会社ＣＨＥＥＲＦＵＬ 代表取締役

１分トークコンサルタント

「５分会議」Rで自律型人財と組織を育てる専門家

沖本 るり子 氏

２０２６年３月６日（金） 午後２時３０分～４時３０分

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

「分かった」と言ったのに部下が動いてくれない！伝えた通りに相手が動いてくれない！「言った」「言ってない」と水掛け論！など、伝え方がうまくいかないとお嘆きの方に朗報です。

相手にうまく伝えることで、仕事を効率的かつ効果的に進め、ストレスを軽減しながら円滑な人間関係を築きましょう。「１分で伝える」コツは、とっさのときだけではなく、スピーチやプレゼンテーションでも使えるコツです。今回、書籍に書いていない「表を頭の中に描いて話をまとめる方法」もお伝えします。ぜひ、この機会に学びましょう。



１．はじめに



２．伝える目的

（１）「伝える」のゴールは？

（２）とっさのときの伝え方は、スピーチやプレゼンテーションの基礎



３．「結局、何が言いたいの？」と言われない伝え方のコツ

（１）いらいらさせる伝え方を解消

（２）表を描きながら話をまとめる方法



４．相手が動く伝え方のコツ

（１）脱！ 伝えたつもり

（２）脱！ 思い込み

（３）表を活用して話をまとめる方法１



５．相手が期待以上に動く伝え方のコツ

（１）説得しない

（２）考えさせない

（３）表を活用して話をまとめる方法2



６．おわりに

（１）言語重視！でも、さらに追加

（２）質問された時の答え方のコツ

（３）まとめ



７．質疑応答



※プログラムは一部変更となる場合がございますので予めご了承ください。



※受講者全員に著書

「期待以上に人を動かす伝え方」（かんき出版、２０１８年１０月刊）を進呈

・ライブ／アーカイブ配信をご受講の方には、お申込時のご登録住所に書籍をご送付致します。

・開催日直前にお申込の場合、開催日までにお手元に届かない可能性がございますことを、

予めご了承ください。

