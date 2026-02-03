桜が舞い散る情景から着想されたフレグランスが〈キリアン パリ〉から登場

ブルーベル・ジャパン株式会社

2026年2月4日(水)、真のラグジュアリーを体現するキリアン パリから、ブランド史上初となるシプレフレグランス「ハー マジェスティ オード パルファム」が発売。

至高の香りを追求する「オートパフューマリー」の芸術へ捧げる、メゾンの変わらぬ情熱を映し出したこのフレグランスは、創業者兼クリエイティブ ディレクターのキリアン・ヘネシーが日本で出会った、儚くも美しい桜から着想。その美学を、唯一無二の香りの物語へと昇華させました。

新フレグランスについて :https://bit.ly/4sEBt5j

シプレノートとは：ベルガモットなどの爽やかな柑橘系と、オークモスやパチュリの深みのある土っぽい香りをベースにした神秘的で高貴な香調。クラシックでありながら洗練された印象を与えます。

＜インスピレーション＞

数年前、キリアン・ヘネシーが訪れたのは「静謐な時が流れる場所」日本。京都の哲学の道を歩いていた彼は、花びらがそよ風に誘われ雪のように舞い散る光景に心を打たれます。アトリエに戻った彼は、その光景に宿る――優雅さと力強さ――を捉え、香りに昇華させることに着手しました。

＜香り＞

ブランド初のシプレノートのフレグランス「ハー マジェスティ」は、キリアン・ヘネシーが鮮烈なコントラストで感情を揺さぶる、モダンな再解釈。調香師キャロリーヌ・デュミュールとのコラボレーションにより、ザ ナーコティック ファミリーに新たな名作が加わりました。

ザ ナーコティック ファミリー :https://latelierdesparfums.jp/collections/kilian-the-narcotics

「ハー マジェスティ」を調香するにあたり、キリアン・ヘネシーまず手にしたのは、柔らかな質感のアンブレットシード、優雅なローズ、骨格を成すシダーウッド、そして深みをもたらすシプリオルとオークモスでした。

京都の哲学の道沿いのせせらぎに着想を得たアクアティックノートが加わり、ピーチの繊細な囁きが、桜の花が持つ軽やかでフルーティな側面を想起させます。

天然のムスクを思わせるアンブレットシード、気品漂うローズ、そして清らかな流れを彷彿とさせるアクアティックノートなど、ひとつひとつの素材を緻密に重ね合わせることで、コントラストと感情が共鳴する見事な調和を生み出しました。

ボトル側面のアキレスの盾のモチーフは、パルファムはお守りであるというキリアン・ヘネシーの信念が込められています。

「ハー マジェスティ」は、纏う人を守護する究極のシールド（盾）――内なる強さを呼び起こすために創り上げられたフレグランスです。

2026年2月4日（水）発売

ハー マジェスティ オード パルファム 50mL 36,850円(税込)

ハー マジェスティ オード パルファム :https://bit.ly/4sEBt5jキリアン パリ取り扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops