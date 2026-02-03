いなば食品　「真似しない、真似されない」。創業220周年の革新と挑戦を描く全30段（見開き）広告を、朝日新聞に掲載

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、会長：稲葉優子）は、創業220周年記念の全30段（見開き全面）広告を、2026年2月3日（火）付の朝日新聞朝刊に掲載いたしました。

■広告掲載概要

掲載紙：朝日新聞（朝刊・全国版）

掲載日：2026年2月3日（火）

規格：全30段（見開き全面カラー）

■紙面に込めたメッセージ「独創と挑戦」

見開き紙面の中心には、企業理念である「独創と挑戦」の文字を配置しました。ここには、伝統を守るだけでなく、常に時代に合わせて更新し続ける姿勢が込められています。「真似しない、真似されない」という言葉の通り、他社の後追いではなく、常に新しい価値創造（イノベーション）に挑み続けるいなば食品の企業文化を、220年の年表とともにお読みいただける内容となっております。

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)