第９回不動産オーナー向け新春セミナーを開催！

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用した「ダイレクト不動産」として不動産の流通、再生、運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、２月７日（土）、ホテルメトロポリタン（池袋）にて、不動産オーナーを対象とした第９回新春セミナーを開催いたします。

当日は、会計事務所Blanc Tax Space代表の宍戸 智之先生による「いつやる？どうやる？不動産事業の法人化」の講演のほか、当社代表の榮 章博による「2026年の不動産市況」や「当社で投資用不動産を購入するメリット」などについての講演を予定しております。

【セミナー概要】

■開催日時：2026年２月７日（土）

受付開始 14：20

セミナー 15：00～17：10

懇親会 17：15～19：00

■会場：ホテルメトロポリタン３階「富士」

東京都豊島区西池袋１-６-１

JR池袋駅西口 徒歩３分

■講師：宍戸 智之（会計事務所Blanc Tax Space代表）/榮 章博（ランドネット

代表）/徳永 光泰（賃貸事業部執行役員）/櫻井 彰人（賃貸営業部部長）

■参加費：無料

■特典：本セミナーをお申し込みの方に「LSEED＃24」の優先応募権をプレゼント

新春セミナーについて詳しくはこちらをご覧ください。

https://landnet.co.jp/wp-content/uploads

LSEED＃24についてはこちらをご覧ください。

https://landnet.co.jp/wp-content/uploads/2026/01

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,055万4,375円（2025年12月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp