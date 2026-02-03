「SAVE THE UDON」が手打ちうどんバトルTEUCHI3を6月27日に開催--技を競え。手打ちうどん界のアマチュア職人No. 1は誰だ

100BANCH

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む未来創造拠点「100BANCH」で活動する『SAVE THE UDON』(運営:日本手打協会 創設者:小野ウどん)が、手打ちうどんバトル「TEUCHI3」を2026年6月27日に開催します。また、開催に向けて大会出場者、大会協賛企業を募集します。

「TEUCHI、それは速く、美しく、心を動かす技を競う、手打ちうどんの新解釈ライブバトル。」

手打ちうどんバトルTEUCHIは、うどんの製麺工程と実食を合わせて競技化した史上初の試みであり、今回が3度目の開催となります。

これまでの大会では「うどんそのもの」にスポットが当たっていたのに対し、実況解説、DJといった会場を盛り上げる仕掛け、そして手打ちという形によって「人」にスポットを当てています。そこにはドラマがあり、闘争があり、手打人たちはうどんで己を表現しあいます。

2018年に行われた第一回大会では、実況解説・DJ・特設モニターを配し、今までにない臨場感あふれるうどんライブバトルを行いました。

プロデューサー 小野ウどんからのメッセージ

手打文化普及。手打ちうどんの凄さ、面白さ、その多様さを多くの人に知っていただきたい。これまでプロアマ問わず多くの手打人が輝ける場を作ってきました。そして多くの手打人を見てきて感じました。この令和において、有名店だけが美味しいうどんを作れる時代は終わったと。

情報化社会によって、情熱があれば技術を学び自ら高めることが可能になったと思っています。前回大会ではプロ同士の熱い闘いで会場の心もお腹も満たされました。しかし今大会では改めて全国に眠る未だ見ぬ職人にスポットを当てるべく、出場条件を一新し、予選大会の開催にも挑戦していきます。

2025年は丸亀製麺主催の手打ちうどん大会が香川県で開催されました。手打ちを競う波が大きくなり、交流は活発になり、技術はさらにその先へ。まだ見ぬお互いの技術を見て高め合い、選手同士はもちろんのこと、うどんを打つすべての人たちのレベルをさらにあげられるような大会にできればと思っています。そして来場者の皆様には、そんなうどんにかけてきた職人たちの祭典をご覧いただければ幸いです。

■大会の流れ

1月15日～2月28日 エントリー期間

3月2日 一次映像審査発表

エントリー時に提出する映像による書類審査

4月2日 東京予選大会

4月15日 香川予選大会

12名の選手から上位3名ずつが決勝に進出

6月27日 決勝大会

東西6名の選手がぶつかる

■予選大会ルール

一、製麺

8分以内に製麺せよ 。団子/円盤を延し切るところまで。

打ち粉、まな板は会場用意。

麺棒や包丁といった道具の貸し出しもエントリー時に申告可能。

二、人数

3人同時打ち×最大4グループ＝最大12名の構成

打ち順は1週間前にライブ配信抽選会

三、提供

10人前(麺300g)を提供せよ

1杯あたりの茹であがり約30g→生地サイズ最低300g。それ以上は任意。

茹で時間は30分以内で各自が盛り付け提供まで行う。

固形具材無し/丼1杯であれば食べ方の温冷問わず（出汁・麺の温めも可能）

四、語り

1分間うどんを語れ(うどん提供後)

うどんへの情熱/一杯の狙いやこだわりなど自由に。

五、審査

うどん職人審査員による採点

配点

技術30点：延し切りの美しさ、無駄の無さ、その他製麺所作全般など

麺30点：実食時の麺のクオリティ。味や食感、揃い具合など。

一杯30点：出汁を含めた食べ方、麺との相性など。一杯としてのクオリティ。

その他10点：上記以外に目を見張る対象となる要素があれば審査員の独断で加点。

■前大会実績

実績会場：東京カルチャーカルチャー(渋谷)

来場者数：300名超え(第一回～Masters大会)

来場者層：30代-50代が多数

ニコ生公式ライブ配信閲覧数：11037(第一回大会)

メディア：テレ朝、NHK、AbemaTV、日経MJ、Rocketnews、ねとラボなど。

協賛：伊藤園(第一回大会)、日清製粉、山本屋、恵比寿刃(第二回大会～)、吉原食糧、タニコー

協力：株式会社正広、志津刃物製作所、岡山県真庭市鹿田、STUDIO FNC

■協賛メニュー

上記以外については応相談

■開催概要

イベント名：TEUCH3

日時：2026年6月27日

本戦会場：東京カルチャーカルチャー

主催：日本手打協会

（お問い合わせ先：小野 hakumenshi@gmail.com）

公式HP：https://www.teuchikyoukai.com/teuchi

100BANCHについて

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む複合施設です。パナソニックが創業100周年を迎えることを機に、「常識にとらわれない若いエネルギーの集まりが、100年先の未来を豊かにしていく」という思いから2017年7月7日に設立。



以来、野心的な若者が未来を創造していく一歩を、24時間365日実験可能な「場所」とともに、各分野の第一人者であるメンターによるアドバイス、年間100を超えるイベントや大型展示会などでの発信の「機会」を提供して支援。応募総数約1185件のうち、390プロジェクトを採択（2025年11月現在）し、加速支援を行っています。

ホームページ： https://100banch.com/

「SAVE THE UDON」はGARAGE Program15期生として採択され、100BANCHで活動しています。

SAVE THE UDONプロジェクトページ：https://100banch.com/projects/save-the-udon