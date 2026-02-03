【2月19日開催】未来戦略版！5方良し経営セミナー開催

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

経営の三大テーマである 「利益」「人材」「理念」 を分断せずに整え、

中長期の成長戦略と経営判断の軸を明確にする

オンラインセミナー「利益・人材・理念を同時に整える経営！未来戦略版 5方良し経営セミナー」 を

2026年2月19日（木） に開催いたします。

本セミナーでは、

目先の売上や採用対策にとどまらず、

2026年以降も成長し続けるために、経営をどの順番で整えるべきかをテーマに、

利益・人材・理念を一本の判断軸で統合する考え方を、具体例とともに解説します。

■開催概要

開催日：2026年2月19日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

▼セミナー申込はこちら

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

▼公式サイト

https://lumission.world/jp/

▼5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■なぜ「利益・人材・理念」は同時に整える必要があるのか

多くの企業では、

・利益は短期施策

・人材は人事の課題

・理念はスローガン

と、それぞれを別のものとして扱っています。

しかし、この分断が続くと、

・売上は伸びても将来の利益が残らない

・人材が育たず、組織が安定しない

・理念が経営判断に使われなくなる

といった問題が起こります。

本セミナーでは、

5方良し経営（会社・従業員・顧客・世間・次世代） の視点から、

未来から逆算して経営を整える順番と判断基準を明らかにします。

■セミナー内容（一部）

・未来戦略から逆算する「利益設計」の考え方

・理念が人材定着と中長期利益につながる構造

・採用・評価・組織づくりを判断軸で統合する方法

・社長の意思決定がブレなくなる思考整理

・5方良し経営を未来に残す「仕組み化」の実践例

単なるノウハウではなく、

将来にわたって使い続けられる経営の軸をお伝えします。

■ 関連オウンドメディア記事

・経営理念・哲学に関する記事

https://lumission.world/jp/media/philosophy/

・利益率改善・経営改善に関する記事

https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/

・人材・組織に関する記事

https://lumission.world/jp/media/human/

・経営者の悩みに関する記事

https://lumission.world/jp/media/nayami/

■社長の判断を支える「社長の分身」という考え方

本セミナーでは、

社長の価値観・判断基準・未来設計を言語化し、

中長期の経営判断を支える仕組み

「社長の分身」という考え方についても紹介します。

判断を属人化させず、

組織全体で未来を共有することで、

利益・人材・理念が自然につながる経営状態を目指します。

▼社長の分身（無料登録）

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

■このような方におすすめ

・短期施策に追われ、将来戦略が描けていない

・利益と人材が噛み合っていない

・理念を未来の経営に活かしたい

・判断基準を整理し、次の成長段階に進みたい

・2026年以降の経営基盤を今のうちに整えたい

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact