【2月19日開催】未来戦略版！5方良し経営セミナー開催
■概要
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、
経営の三大テーマである 「利益」「人材」「理念」 を分断せずに整え、
中長期の成長戦略と経営判断の軸を明確にする
オンラインセミナー「利益・人材・理念を同時に整える経営！未来戦略版 5方良し経営セミナー」 を
2026年2月19日（木） に開催いたします。
本セミナーでは、
目先の売上や採用対策にとどまらず、
2026年以降も成長し続けるために、経営をどの順番で整えるべきかをテーマに、
利益・人材・理念を一本の判断軸で統合する考え方を、具体例とともに解説します。
■開催概要
開催日：2026年2月19日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
▼セミナー申込はこちら
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
▼公式サイト
https://lumission.world/jp/
▼5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
■なぜ「利益・人材・理念」は同時に整える必要があるのか
多くの企業では、
・利益は短期施策
・人材は人事の課題
・理念はスローガン
と、それぞれを別のものとして扱っています。
しかし、この分断が続くと、
・売上は伸びても将来の利益が残らない
・人材が育たず、組織が安定しない
・理念が経営判断に使われなくなる
といった問題が起こります。
本セミナーでは、
5方良し経営（会社・従業員・顧客・世間・次世代） の視点から、
未来から逆算して経営を整える順番と判断基準を明らかにします。
■セミナー内容（一部）
・未来戦略から逆算する「利益設計」の考え方
・理念が人材定着と中長期利益につながる構造
・採用・評価・組織づくりを判断軸で統合する方法
・社長の意思決定がブレなくなる思考整理
・5方良し経営を未来に残す「仕組み化」の実践例
単なるノウハウではなく、
将来にわたって使い続けられる経営の軸をお伝えします。
■ 関連オウンドメディア記事
・経営理念・哲学に関する記事
https://lumission.world/jp/media/philosophy/
・利益率改善・経営改善に関する記事
https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/
・人材・組織に関する記事
https://lumission.world/jp/media/human/
・経営者の悩みに関する記事
https://lumission.world/jp/media/nayami/
■社長の判断を支える「社長の分身」という考え方
本セミナーでは、
社長の価値観・判断基準・未来設計を言語化し、
中長期の経営判断を支える仕組み
「社長の分身」という考え方についても紹介します。
判断を属人化させず、
組織全体で未来を共有することで、
利益・人材・理念が自然につながる経営状態を目指します。
▼社長の分身（無料登録）
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
■このような方におすすめ
・短期施策に追われ、将来戦略が描けていない
・利益と人材が噛み合っていない
・理念を未来の経営に活かしたい
・判断基準を整理し、次の成長段階に進みたい
・2026年以降の経営基盤を今のうちに整えたい
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact