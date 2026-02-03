【ホテルニューグランド】春色に包まれる横浜散策と寛ぎのひとときを楽しむ！「お部屋で優雅にティータイム～春のケーキセット付き宿泊プラン2026～」
ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年3月19日（木）～6月14日（日）までの期間、『ガーデンネックレス横浜2026』連携宿泊プラン「お部屋で優雅にティータイム～春のケーキセット付き宿泊プラン2026～」を販売します。
ホテルニューグランド「お部屋で優雅にティータイム～春のケーキセット付き宿泊プラン2026～」
横浜港の青い海と空がまるで絵画のように贅沢にご覧いただけるお部屋で、“横浜時間”を満喫しながらホテルメイドのケーキをお召し上がりいただくことができる宿泊プランです。また、可愛らしいパッケージと甘く華やかな香りをお楽しみいただける「オリジナルブレンドティーwithガーデンベア」と、フルーツの美味しさがたっぷり詰まった「オリジナルジャム」をプレゼント、ご自宅でもホテルの味わいをご堪能いただけるプレゼントをご用意しました。期間中に開催している『ガーデンネックレス横浜2026』では、美しい花々や緑に彩られた市内を“ネックレス”に見立て、山下公園、港の見える丘公園、日本大通りなどを中心に、色とりどりの季節の花々が咲き誇り、港町を華やかに彩ります。心ときめく春色に包まれた横浜散策と、寛ぎのティータイムを楽しむ春限定の宿泊プランを、この機会にいかがでしょうか。
目の前には山下公園。季節の花々と横浜らしい景色を楽しむことができる
期間 2026年3月19日（木）～6月14日（日）
宿泊料金 1名様1室 お1人様ご料金（朝食付） \36,700～（税金・サービス料込）
2名様1室 お1人様ご料金（朝食付） \22,700～（税金・サービス料込）
3名様1室 お1人様ご料金（朝食付） \20,100～（税金・サービス料込）
予約 https://www.hotel-newgrand.co.jp/pickup/stay.html
お問合せ 宿泊予約 045-681-1841（代） 9：00～19：00
詳細
■以下のお部屋タイプよりお選びいただけます。
タワー館グランドクラブフロア ツイン／ダブル
タワー館スーペリアフロア ベイフロントツイン／ダブル、ベイサイドツイン／ダブル、
タワーサイドツイン／ダブル、
タワー館スタンダードフロア ベイビューツイン／ダブル、ツイン
■チェックイン 14：00／チェックアウト 11：00
■ご朝食は、以下よりお選びいただけます。
タワー館5階ル・ノルマンディ（洋食）／本館5階たん熊（和食）／ルームサービス（洋食）
■選べるホテルメイドのケーキとコーヒーまたは紅茶をルームサービスにてお届けします。
（1名につき1セット）
ケーキの種類
・季節のケーキ・ショートケーキ・シュー ア ラ クレーム・モンブラン・サヴァラン・エクレール
お飲み物の種類
・コーヒー（ホットまたはアイス）・紅茶（ホットまたはアイス、レモンまたはミルク）
■特典として「オリジナルブレンドティーwithガーデンベア」と、「オリジナルジャム」
（オレンジ・イチゴ・リンゴのいずれか1つ）をプレゼントします。
【眺望の良いお部屋で満喫する優雅なティータイム】
季節限定のケーキや伝統の味までホテルメイドのケーキをお好みでお選びいただけます。
プライベートな空間で楽しむ優雅なティータイム
・季節のケーキ
・ショートケーキ
・シュー ア ラ クレーム
・モンブラン
・サヴァラン
・エクレール
※ケーキの種類は時期によって変わります
【プラン限定のプレゼント付き】
ホテル直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」のオリジナルラッピングでご用意するプラン限定のプレゼントをご用意しました。
ホテルの味をご自宅でもお楽しみください。
オリジナルブレンドティーwithガーデンベア
（個包装ティーバッグ5個入り）
セイロン紅茶をベースにシャンパンやハーブをブレンドした甘く華やかな薫と豊かな味わいに仕上げました。ガーデンネックレスの公式マスコットキャラクター“ガーデンベア”の可愛らしいパッケージに癒されます。
オリジナルブレンドティーwithガーデンベア
オリジナルジャム
（オレンジ・イチゴ・リンゴのいずれかを1つ）
朝食で人気のジャムを商品化した人気商品。フルーツの美味しさをそのままとじ込めた贅沢な味わいをご自宅での朝食にお楽しみください。
オリジナルジャム
【“横浜時間”をコンセプトにした多彩なお部屋からお選びいただけます】
タワー館のお部屋からは、まるで絵画のように横浜の景色をご覧いただけます。
昼は青く澄み渡る絶景、日没ごろには夕焼けに染まる街並み、夜には宝石を散りばめたかのような煌めく夜景と、刻々と変化する景色をご覧いただくことができます。
タワー館 グランドクラブフロア ツイン
タワー館 グランドクラブフロア ダブル
タワー館 スーペリアフロア ベイフロントダブル
タワー館 スーペリアフロア ベイサイド ツイン
【季節折々の花々が咲き誇る春色に染まる横浜散策もお楽しみください】
3月上旬頃（枝垂れ桜）
4～5月頃（バラ）
「ガーデンネックレス横浜」とは
横浜市が主催する春と秋に開催される大規模な緑化推進イベントです。美しい花々や緑に彩られた横浜市内を「ネックレス」に見立て、山下公園、港の見える丘公園、日本大通りなどを中心に市内各所で様々なガーデニングイベントや展示が行われます。この取り組みは、横浜市の豊かな自然環境と花文化を発信し、市民や観光客が楽しみながら自然や緑の大切さを学べる場を提供することを目的としています。
公式サイト: https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/
【期間】2026年3月19日（木）～6月14日（日)（予定）
【場所】みなとエリア／山下公園、港の見える丘公園、横浜公園、新港中央広場、日本大通りなど
里山ガーデン／横浜市旭区上白根町1425-4（よこはま動物園ズーラシア隣接）
横浜市域全域
ホテルニューグランド
1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。
