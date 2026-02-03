箱根の自然の中で過ごす心地よさを体験するイベント３月１日から「箱根の自然に、触れる。『HOME FOREST』」を実施

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、２０２６年３月１日（日）から５月１０日（日）まで、箱根エリア全域で、山歩きやランニング、ヨガなどを通じて豊かな自然を身近に感じ、心身が癒されるイベント「HOME FOREST」を開催します。

山歩きコースの立ち寄りスポット一例（左：深沢銭洗弁財天 右：千歳橋）

■ 本イベントの背景

世界的な観光地「箱根」において、当社グループは多様な乗り物を乗り継ぎ、温泉地を周遊する「箱根ゴールデンコース」を整備し、グループならではの旅の楽しみを提供しています。一方、箱根の懐は深く、非日常の観光体験に留まらず、日常の延長にあるような穏やかな過ごし方ができることも大きな魅力と考えます。

２０２３年には“自分にとってのホームフォレスト（いつでも帰りたくなる場所）”を見つけていただくプロジェクト「HAKONATURE」を始動。今般のイベントは、山歩きはじめ、ヨガなどの自然体験や地域との交流を通じて、森の香りや湖を渡る風を肌で感じ、心を落ち着ける自然と共に過ごす心地よさを発見いただけるものです。

■ 主なコンテンツ ～春の箱根で体を動かし、心身を整えるものをご用意～

＜山歩き企画＞

風や光、景色を全身で味わえる山歩き企画では、体力や気分に合わせて選べる複数ルートを設定しています。登山アプリ「YAMAP」を活用して経路をナビゲートするため、初心者でも迷うことなく、絶景スポットや地元飲食店、休憩処を巡ることができます。

＜ランニング企画＞

小田原から箱根にかけて、海と山の美しいコントラストを楽しみながら駆け抜けるスタンプラリーです。アプリ「Runtrip」で地域のおすすめコースを走ることで、普段の観光では気づくことができない箱根の新たな表情に出会えるほか、走行距離に応じて地域店舗で利用できる特典もご用意します。

＜リトリート・ヨガ企画＞

週末限定で、より深く自然とつながるための「リトリート・ヨガ」を展開します。松本莉緒氏をはじめとする第一線のインストラクターが直接指導。澄んだ空気と山並みを望む環境でのひとときは、深い解放感とリセット体験をもたらします。

その他、歩く道を自らの手で守り次世代へつなぐ登山道整備や、親子向けのDAY CAMPなど、多世代が自然体験を深める場をご用意します。これらの体験を通じ、自分だけの「箱根のお気に入りの楽しみ方」を見つけるきっかけを創出します。

このほかイベントの詳細は下記のとおりです。

記

１．実施期間

２０２６年３月１日（日）～５月１０日（日）

※コンテンツにより実施日は異なります。

２．実施場所

・箱根エリア全域（主に箱根登山電車沿線、HAKONATURE BASEなど）

・相模大野駅

３．イベント詳細

（１）まち歩き×山歩（さんぽ） YAMAPコラボイベント

１. 箱根で山歩しよう。YAMAPデジタルバッジキャンペーン

期間：３月１日（日）～５月１０日（日）

場所：箱根登山電車沿線

概要：スマートフォンを片手にモデルコースを巡り、限定バッジを獲得する周遊企画。観光から一歩足を伸ばし、知られざる魅力を体験していただけます。

２. 山歩しよう。展

期間：３月１日（日）～３月３１日（火）

場所：相模大野駅（改札内）

概要：駅構内をギャラリーに見立て、各地の豊かな自然や山歩（さんぽ）を楽しむ人の生き生きとした表情を収めた写真を展示します。

（２）ランニング Discover Runtrip in HAKONE

期間：３月４日（水）～３月３１日（火）

場所：箱根エリア全域

概要：ランニングアプリ「Runtrip」を活用し、箱根駅伝の舞台でもある小田原～箱根

エリアを走って巡るスタンプラリーです。走行距離に応じて地域の観光施設で

ご利用いただける特典をプレゼント。

（３）週末限定プログラム（有料）

１. ウェルネストリップ in 箱根

日程：３月１４日（土）：海野 麻雪 氏（LAVA）、川本 亜衣里 氏（LAVA）

１５日（日）：梅澤 友里香 氏（Wellness TRIP）

２１日（土）：松本 祐司 氏（LAVA）

２２日（日）：佐藤 ゴウ 氏（Wellness TRIP）、

中村 尚人 氏（Wellness TRIP）

２８日（土）：松本 莉緒 氏（Wellness TRIP）

山口 理奈 氏（LAVA）、大城 若菜 氏（LAVA）

２９日（日）：松本 莉緒 氏（Wellness TRIP）、山口 理奈 氏（LAVA）

場所：山のホテル、小涌園 蓬莱園、HAKONATURE BASE等

概要：春の箱根の息吹を感じながら、心身を深く整えるウェルネス体験を提案します。第一線で活躍する講師陣が、心と体を解き放つメソッドを直接指導。澄んだ空気のなかで、自分自身と向き合う贅沢なひとときを提供します。

２. 箱根の森 DAY CAMP

日時：３月１４日（土）、２０日（金・祝）、２９日（日）１０時１５分～１５時００分

場所：HAKONATURE BASE

概要：森の探検やシカ肉バーベキュー、薪割り体験など。親子で遊びながら、自然の

なかで生きる知恵と冒険心を育む本格アウトドアプログラムです。

３. HAKONE Photo Walk 特別企画

日時：３月７日（土）、８日（日）１０時００分～１６時００分

場所：箱根湯本・塔ノ沢など

概要：人気写真家・コムロミホ氏やローカルガイドとともに、春の光に満ちた温泉街

や自然豊かな道を巡る、スナップ＆トレッキング撮影会です。

４. FOREST BEER GARDEN

日時：３月１４日（土）１５時００分～２０時００分

１５日（日）１１時００分～１８時００分

場所：HAKONATURE BASE・GORA BREWERY PUBLIC HOUSE

概要：箱根湯本のアクティビティ拠点「HAKONATURE BASE」内にあるブリュワリーレストラン「GORA BREWERY PUBLIC HOUSE」との共同企画。箱根の天然水で造られたクラフトビールと、地元ジビエを使った特別メニューを、焚火とともにお楽しみいただけます。

５. 箱根トレイルメンテナンス & HAKONE Adventure Class

日時：３月１４日（土）９時３０分～１６時００分

２１日（土）８時３０分～１８時００分

場所：箱根山内の登山道

概要：THE NORTH FACEなどを扱うGoldwinがプロデュースする、箱根の自然を守る

活動などを通じて、箱根の魅力を深く知ることができるプログラムです。

（４）地域共創コンテンツ Local Talk Bar Vol.1

実施日：３月３日（火）

場所：COFFEE CAMP

概要：箱根で活躍する地域の事業者が集まり、ビジネスや箱根への思いを語り合い

交流する場です。各オーナーの開業に懸ける情熱や、この地で育んできた志に

触れることができるコミュニティです。

４．WEB

イベント公式サイト https://homeforest.hakonature.jp/

※各プログラムの予約・詳細は公式サイトより順次ご案内します

５．お問い合わせ

info@hakonature.jp

＜参考＞HANONATURE（ハコネイチャー）について

「HAKONATURE」は、箱根の豊かな自然を軸に、地域内外のパートナーとともに新しい過ごし方を共創・発信するプロジェクトです。単なる観光地の枠を超え、自然の中での体験を通じて、多様なお客さまに「繰り返し訪れたくなる、自分にとってのホームフォレスト」を見つけていただくことを目指しています。

箱根湯本のアクティビティ拠点「HAKONATURE BASE」を基点に、地域を深く知るガイドやプレーヤーとともに、ツアーやイベントなど、箱根の自然をより身近に楽しむための多彩なプログラムを展開しています。

詳細は、公式ホームページからご確認いただけます。 URL：https://hakonature.jp/

以 上