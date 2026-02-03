安否確認システム「安否コール」が、ITreview Grid Award 2026 Winter　「安否確認システム」部門で受賞

株式会社アドテクニカ

安否確認システム「安否コール」を提供する株式会社アドテクニカ（代表取締役社長：下村聡、本社：静岡県静岡市、以下「アドテクニカ」）は、アイティクラウド株式会社が運営する国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイト「ITreview」における「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「安否確認システム」部門において、最高位である『Leader』を受賞したことをお知らせします。ITreview Grid Award 2026 Winter 「Leader」受賞製品において、従業員数1000名以上の大企業に支持されたLeader受賞製品として【総合部門】と【大企業部門】でNo.1を獲得しました。

「ITreview Grid Award」では、法人向けIT製品のレビュー投稿サイト「ITreview」のユーザレビューの集計結果をもとに、四半期ごとに表彰を行っています。その中で、評価マッピングの軸である【満足度】と【認知度】がともに高評価だった製品に贈られるのが「Leader」の称号です。

■安否コール、～誰にでもすぐ届く～新機能「SMS Alert」誕生

誰にでも、すぐに届く、その安心をさらに広げる安否コール「SMS Alert」（エスエムエスアラート）は、すでにご利用いただいているお客様を対象にモニター提供をスタートしました。

実際の運用でいただくフィードバックの声に寄り添って、2026年の正式リリースを目指します。

安否コール｜SMS Alert の3つの特長

・メールより確実な高い到達率！

・インストールや初期設定は一切不要！

・1秒も逃さない即時性！

■安否確認システム「安否コール」について

2007年に防災先進県静岡で、140社以上のグループを持つ大手国際物流企業で開発された安否確認システムです。2011年3月11日の東日本大震災をはじめ令和6年能登半島地震でも問題なく稼働した、UXデザインNo.1を目指す次世代型BCPプラットフォームです。はじめての方でもわかりやすい画面デザインと使いやすい顧客体験を追求し、情報セキュリティやプライバシー保護体制を徹底して運用しています。お客さまの声を反映し、きめ細やかなバージョンアップで上場企業や大手企業、病院など数多くのユーザに高い満足度で支持されています。また、地震や台風などの緊急時だけではなく、日常的なコミュニケーションツールとしても多くの企業・団体で活用されています。

安否確認システム「安否コール」【公式】サイト

https://www.anpi-system.net/

安否確認システム「安否コール」を提供する株式会社アドテクニカは、2025 大阪・関西万博の運営参加サプライヤーです。

https://www.adtechnica.co.jp/news/news.php?id=612

■株式会社アドテクニカについて

株式会社アドテクニカは、"人と人とのコミュニケーションをデザインする"スローガンを掲げ、防災先進県静岡で1982年に設立。「世界中のコミュニケーションをクラウドで最適に」することをミッションとして、法人向けのデジタルコミュニケーションおよびデジタルマーケティング領域のクラウドサービスの開発提供を行っています。上場企業など2,000社以上の法人にクラウドサービスをSaaS製品で提供し、地方創生DXの推進を支援するソリューションを強みとしています。アドテクニカは、今後も地域社会の安全を守るための技術開発に取り組み、安心・安全で豊かな持続可能都市の創造に貢献してまいります。

アドテクニカ会社概要

URL：https://www.adtechnica.co.jp/

設立：1982年4月

所在地：422-8041 静岡県静岡市駿河区中田2丁目4-40

資本金：1,000万円（2022年3月1日時点）

代表取締役社長：下村 聡

事業内容：クラウドサービスの企画・開発・販売

- CMSプラットフォーム『FREECODE｜フリーコード』(https://www.freecode.jp/)- BCPプラットフォーム『安否確認システム｜安否コール』(https://www.anpi-system.net/)- ECプラットフォーム『XrossCommerceGates｜クロスコマースゲイト』(https://www.xcommercegates.jp/)- 営業支援MAPツール『eMAPlocation』(https://www.e-maplocation.jp/)

≪ISMS ISO/IEC 27001 JIS Q 27001≫認定事業者（認定番号IA165279）

≪プライバシーマーク JIS Q 15001≫取得事業者（登録番号10824463）

≪ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度≫ 認定事業者（認定番号0239-2004）

運営メディア

安否確認Mag

https://www.anpi-system.net/blog/

安否確認Magは災害時の快適なコミュニケーションを目指す企業や団体向けの安否確認マガジンです。

デジタルマーケティングMag

https://www.freecode.jp/blog/

デジタルマーケティングMagは卓越したWEBマーケティング専門情報マガジンです。

デジタルマーケティングラボ

https://www.freecode.jp/hp/

デジタルマーケティングラボは500社以上の制作実績に基づき、SEOに強いホームページ制作を支援するサービスです。

メールマガジン

https://www.adtechnica.co.jp/mail_magazine/

お得なニュース、イベント情報などを配信している登録無料のメールマガジン

