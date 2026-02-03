【ノボテル奈良】桜と苺が織りなすスプリングアフタヌーンティー

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ノボテル奈良（所在地：奈良県奈良市）は、2026年3月1日（日）～ 4月30日（木）までの期間限定で、桜が咲き誇る奈良の春に苺の甘酸っぱさを添えて、ノボテル奈良から、春限定のアフタヌーンティーをお届けします。

奈良が誇るブランド苺「古都華（ことか）」を主役に、桜の香りをまとったスイーツや和菓子、さらにセイボリーやアフタヌーンティー限定ピザまで、春ならではの味わいを多彩にご用意。

やわらかな桜色と苺の赤が彩る、心華やぐティータイムをお楽しみください。

桜と苺が彩る、春限定アフタヌーンティー

奈良県産ブランド苺「古都華」を主役に、桜のやさしい香りを重ねた春限定のアフタヌーンティーをご用意しました。苺のモンブランやショートケーキ、苺と桜のパンナコッタなど、華やかなスイーツに加え、道明寺桜餅や蓬団子といった和菓子、春の食材を活かしたセイボリーまで、多彩な味わいをお楽しみいただけます。

なかでも、古都華と桜、植村牧場の自家製リコッタチーズを合わせたアフタヌーンティー限定ピザは、奈良の恵みを一皿に凝縮した、この季節だけの特別な一品です。

■ Pick Up｜古都華と桜・植村牧場のリコッタチーズのピッツァ

奈良県産小麦粉を使用した生地に、奈良のブランド苺「古都華」と桜の香り、植村牧場の自家製リコッタチーズを合わせた、アフタヌーンティー限定の特別な一枚。

甘みとやさしい塩味が調和する、奈良の恵みを一皿に凝縮した春ならではの味わいです。

■ Pick Up｜苺と桜のパンナコッタ

苺プリンと桜プリンを美しい層に仕立て、桜ジュレを重ねた春色のデザート。

苺の瑞々しい甘酸っぱさと、桜のやさしく広がる香りが調和する、この季節ならではの一品です。

■ Pick Up｜桜のロールケーキ

桜入り生クリームをふんわりと巻き上げた、香り豊かな春限定ロールケーキ。

口に含んだ瞬間に広がる桜の風味と、軽やかな口どけをお楽しみいただけます。

【桜と苺が織りなすスプリングアフタヌーンティー】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/773_1_4fec6fa734d9f4d16fcea81da6f98360.jpg?v=202602030221 ]

※メニュー内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。 ※写真はお二人様分のイメージです。

詳細・ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/novotelnara-social-lounge/reserve?menu_lists=69367929dc3c5220f7dbe035

■カフェ・バー 「ソーシャルラウンジ」概要

場所：ノボテル奈良 1F

営業時間：11:30～22:30 (L.O. 22:00)

座席：31席

人の御縁やつながりを願う、奈良の伝統的なモチーフ「七宝柄」の行灯が彩るソーシャルラウンジ。ゲストと地域の人々がつながり、顔を合わせられる場所です。訪れる時間帯によってラウンジの表情は変わりますが、いつでも居心地の良い空間をお約束します。

詳細・ご予約はこちら :https://www.novotelnara.com/restaurants-bars/social-lounge/

■ノボテル奈良 施設概要

名称：ノボテル奈良

開業：2024年9月4日(水)

ホテル運営：アコー

所在地：奈良県奈良市大宮町7-1-45

交通：

新大宮駅から徒歩8分

奈良駅からバスで10分／車で6分

客室数：264 室

付帯設備：

ロビー・ウェルカムエリア、ソーシャルラウンジ、レストラン、ウェルネスエリア、大浴場、ジム、2つの宴会場とミーティングルーム、エグゼクティブラウンジ、屋外テラス＆バー

公式HP :https://www.novotelnara.com/

