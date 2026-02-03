“目覚めてすぐキスできる”「デンティス」からナチュラル処方な新ライン登場。植物由来成分を中心としたボタニカルフレーバー

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役・佐藤透、東証スタンダード：4935）は、“目覚めてすぐキスできる”ハミガキ『デンティス』から、植物由来成分を中心としたナチュラルな処方の新アイテム「デンティス ボタニカル ミックスミント」を発売します。

2026年3月2日(月)よりCosme Kitchen・Biople各店舗(※1)・Cosme Kitchen WEB STORE・Biople WEB STORE、3月3日(火)よりLOFT各店舗(※1)にて販売開始。

おやすみ前のハミガキで“目覚めてすぐキスできる”「デンティス」歯磨き粉シリーズに、植物由来成分を中心とした日本限定の新フレーバー「デンティス ボタニカル ミックスミント」が仲間入り。

8種類の植物エキス(※2)とキシリトール(※3)を配合。ペパーミント油(※4)やスペアミント油(※3)で嫌なニオイをマスキング。ブラッシングによって口臭の原因となる汚れを洗い流し、爽やかな息へ。

さらに、黄ばみやヤニをスクラビングし、歯石や汚れを落として白い歯へ導くホワイトニングケアも実現。植物由来成分を中心とした処方で、自然で爽快な磨き心地が特長です。

デンティスならではの清涼感はそのままに、毎日のブラッシングをより心地よく、ナチュラルに楽しめるフレーバーに仕上げました。

また、定番のデンティスシリーズからパッケージデザインを一新し、より高級感のある仕上がりに。日常使いからギフトシーンまで、幅広くお使いいただけるアイテムです。

■口臭の元を洗い流し、爽やかな息へ

8種類の植物エキス(※2)とキシリトール(※3)を配合。ペパーミント油(※4)やスペアミント油(※3)でイヤなニオイをマスキング。ブラッシングにより口臭の元である汚れを洗い流し、口臭を防ぎます。

■黄ばみやヤニをスクラビングし、歯石や汚れを落として白い歯へ

毎日のブラッシングで、黄ばみやヤニをやさしく落とし、本来の白い歯へ導きます。

■植物由来成分を中心としたナチュラルな処方

泡立ちを良くするSLS(ラウリル硫酸ナトリウム)、タール色素、合成香料不使用。

■日本限定フレーバーProduct Overview -商品概要-

商品名：デンティス ボタニカル ミックスミント

価格：2,400円(税込)

内容量：100g

使用方法：1日3回、適量を歯ブラシにとり、歯と歯茎及び舌をブラッシングしてください。就寝前に使用するとより効果的です。

About DENTISTE’ -デンティスとは- https://dentiste.jp/

現在、世界25か国以上(※5)で展開、世界で3億本以上販売(※6)。満足度、リピート意向ともに86.5%(※7)と高評価を獲得している、プレミアムオーラルケアブランドです。口臭をマスキング(※8)し、植物エキスにより口内を潤します。ネバつき、お口の不快感を軽減し(※9)、目覚めてすぐキスできる息に。

Product Lineup -商品ラインナップ-

▼商品名

デンティス チューブタイプ

▼価格

1,595円（税込）

▼内容量

100g

▼商品特徴

定番ミントフレーバー

▼商品名

デンティス レモングラス

チューブタイプ

▼価格

1,595円（税込）

▼内容量

100g

▼商品特徴

日本限定品。甘めがお好みの方に

▼商品名

デンティス ホワイトニング

チューブタイプ

▼価格

2,178円（税込）

▼内容量

100g

▼商品特徴

ホワイトニングと口臭のWケア

▼商品名

デンティス マスカットミント チューブタイプ

▼価格

1,595円（税込）

▼内容量

100g

▼商品特徴

日本限定品。マスカットのフレッシュな甘み

▼商品名

デンティス ピーチ＆ミント チューブタイプ

▼価格

1,595円(税込)

▼内容量

100g

▼商品特徴

ドン・キホーテ限定フレーバー。

日本限定品。ピーチの華やかな甘み

▼商品名

デンティス Pro-B チューブタイプ

▼価格

1,815円（税込）

▼内容量

100g

▼商品特徴

乳酸菌(※10)をプラス！さわやかな風味

▼商品名

デンティス エクストラフレッシュ チューブタイプ

▼価格

1,595円（税込）

▼内容量

100g

▼商品特徴

ドン・キホーテ限定品。刺激強めがお好みの方に

▼商品名

デンティス マウススプレー 15mL

▼価格

1,320円（税込）

▼内容量

15mL

▼商品特徴

〈一瞬で、恋する息へ。〉

1プッシュで息リフレッシュ(※8)

▼商品名

デンティス マウススプレー 3mL

▼価格

660円（税込）

▼内容量

3mL

▼商品特徴

コンビニ限定のミニサイズ

▼商品名

デンティス トラベルセット

▼価格

858円（税込）

▼内容量

20g

▼商品特徴

オフィスや旅行先でも便利なサイズ

▼商品名

デンティス オーラルリンス

▼価格

1,815円（税込）

▼内容量

450ml

▼商品特徴

ニオイの原因を洗い流し息スッキリ

▼商品名

デンティス フロス

▼価格

605円（税込）

▼内容量

50m

▼商品特徴

歯ブラシでは落としきれない汚れもしっかり除去

※1：一部店舗を除く ※2：アロエベラ葉液汁、セージ葉エキス、ウイキョウ果実エキス、アニス果実エキス、クラメリアトリアンドラ根エキス、カンゾウ根エキス、カシア樹皮エキス、カミツレ花エキス（保湿剤） ※3：香味剤 ※4：セイヨウハッカ油（香味剤）※5：タイ・日本・韓国・中国・カンボジア・ミャンマー・ラオス・フィリピン・トルコ・インドネシア・マレーシア・シンガポール・アメリカ合衆国・アラブ首長国連合・クウェート・オーストリア・パレスチナ・ブルガリア・マリ・ベトナム・モンゴル・ナイジェリア・ウクライナ・ニュージーランド・イスラエル・オーストラリア・スイス(2024年4月時点) ※6：2025年7月時点 ※7：2024年12月11日～2024年12月17日「歯磨き粉に関する認知度調査」20歳から69歳のデンティス使用経験のある女性111名インテージによるインターネット調査 ※8：香料によるマスキング ※9：ブラッシングによる ※10：乳酸桿菌培養液（製品の抗酸化剤）