【阪急メンズ大阪】プロスポーツ選手の直筆サイン入りコレクション展示販売会を初開催！「SPORTS LEGENDS EXHIBITION 2026」

株式会社阪急阪神百貨店

タイトル：SPORTS LEGENDS EXHIBITION 2026

期間：2月15日（日）～2月24日（火）

時間：平日 午前11時～午後8時 土・日・祝 午前10時～午後8時

場所：阪急メンズ大阪 1階 メインステージ

備考：一部商品は抽選販売となります

2026年、世界を熱狂させるスポーツの祭典が相次いで開催されます。この記念すべき年に、阪急メンズ大阪では、時代を彩るスタープレイヤーたちの魅力を集めた展示販売会「SPORTS LEGENDS EXHIBITION 2026」を開催いたします。

会場には、アスリート公認の直筆サイン入りユニフォームや貴重なアート作品など、約30点のコレクションが集結。単なる記念品を超え、インテリアとしても高い人気を誇る色とりどりのコレクションを通じ、レジェンドたちが体現する情熱とメンタリティーを、間近に感じていただける特別な機会をお届けします。

■ 注目の展示販売ラインアップ（一部）

山本由伸 直筆サイン入りドジャースフォト特製フレーム

223,300円

大谷翔平 直筆サイン入りエンゼルス ホームユニフォーム特製フレーム (オーセンティック)

1,980,000円

[世界限定20枚] 三笘薫 直筆サイン入りグラフィックアート The Rising Sun

275,000円

ロナウド直筆サイン入りマンチェスターU22/23ホームユニフォーム特製フレーム

1,212,090円

マイケル・ジョーダン直筆サイン入りブルズ97/98アウェイユニフォーム特製フレーム

3,247,200円

タイガー・ウッズ直筆サイン入り2019マスターズ ピンフラッグ特製フレーム

2,171,400円

その他、サッカーや野球、バスケットボール、ゴルフなど、様々なスポーツのレジェンドたちのアイテムを展示販売予定です。

※販売商品は予告なく変更となる場合があります。

※一部商品は抽選販売です。

■ 参加ブランド紹介

詳細はこちらから＞＞＞ :https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009061/

本イベントを彩る、世界屈指のライセンスと実績を誇る4つのプレミアムブランドをご紹介します。

- 「ファナティクス」売上約4,000億円を誇る世界最大手のスポーツグッズ企業です 。MLB、読売巨人軍、マンチェスター・ユナイテッドなど多数の主要チームと提携 。2021年には大谷翔平選手の直筆サイン入りコレクションの独占販売権を獲得し、MLB関連のメモラビリアにおいて圧倒的な地位を確立しています 。- 「パニーニ」1961年にイタリアで創業した、ステッカーやトレカの代名詞とも言える老舗ブランドです 。2009年からはNBAと独占ライセンス契約を結び、トレカ事業を強化 。メモラビリアでは、エムバペ、ベッカム、八村塁など、世界的なスター選手を幅広くラインアップしています 。- 「ザ・ダグアウト」2004年に創業した日本初のサッカーメモラビリア専門ブランドです 。メッシやロナウドなど50名以上のレジェンドをプロデュースした実績を持ち、2023年には三笘薫選手と独占パートナーシップを締結 。選手からも高く評価されている、芸術性の高いオリジナルグラフィックアートが特徴です 。- 「アッパーデック」1988年創業、ホログラム付きカードなどを世に送り出した米トレーディングカード業界のパイオニアです 。マイケル・ジョーダン、タイガー・ウッズ、セレナ・ウィリアムズといった、スポーツの歴史を塗り替えたレジェンドたちの直筆サイン入りコレクションの独占販売権を持つ、世界屈指のブランドです 。

